F1 Season 2023 - Statistics
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Pos#DriverTeamBHRSAUAUSAZEUSAITAMONESPCANAUTGBRHUNBELNLDITASINJPNQATUSAMEXMASBRAUSAAREAUSAUSTotal
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1332519252426-2526253426263325251026333325253325262626575
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2111825113318--129228151812184-116--1815121212285
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344101018108-131815415121588161047191966222234
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4141515151515-18618146210192-49---152666206
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516-6-226-8-12182619-1212121061515418181818206
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64--82--2--12181896418182123101026-101010205
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755128-1410-41010141451015258318121298---200
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863612-1012-1015-71089-10-617118854151515175
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981--4---1---121072-61526-44-288897
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10188-127---827-12-----6--101011174
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111022--4-61-1--615-81-10--6----62
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1231-4--2-15442--41--26-11112---58
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13231-------6-4--46--2222-----27
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1422--11--------1-----5--5-44417
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15774-------1-----1--4--------10
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1627--6------3----------------9
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173-------------------66-----6
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1824--2----2---------2--------6
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1920-1--1----------1----------3
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2040---------------2----------2
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212------------------1-------1
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2221---------------------------
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PosConstructorBHRSAUAUSAZEUSAITAMONESPCANAUTGBRHUNBELNLDITASINJPNQATUSAMEXMASBRAUSAAREAUSAUSTotal
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14344365744-2538345634414337431426274925255140383838860
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21622182020-233315112520248181616211827271110171717409
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31214-3616-121022323102410273720132427271326181818406
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4--122--3--1230281684243347231414262181818302
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52315272215-181420216312192-496--2512777280
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626--6-21543--1016-8361011712---120
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71-------6-4--46---322-----28
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8--11--------1--2--5665-44425
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94-2----21-----1--6--------16
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10-16-1----3-----1----------12
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.