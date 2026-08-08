user icon
icon

F1 Season 2023 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    BHR
    SAU
    AUS
    AZE
    USA
    ITA
    MON
    ESP
    CAN
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    NLD
    ITA
    SIN
    JPN
    QAT
    USA
    MEX
    MAS
    BRA
    USA
    ARE
    AUS
    AUS
    Total
  • 1
    Red Bull Racing
    43
    44
    36
    57
    44
    -
    25
    38
    34
    56
    34
    41
    43
    37
    43
    14
    26
    27
    49
    25
    25
    51
    40
    38
    38
    38
    860
  • 2
    Mercedes
    16
    22
    18
    20
    20
    -
    23
    33
    15
    11
    25
    20
    24
    8
    18
    16
    16
    21
    18
    27
    27
    11
    10
    17
    17
    17
    409
  • 3
    Ferrari
    12
    14
    -
    36
    16
    -
    12
    10
    22
    32
    3
    10
    24
    10
    27
    37
    20
    13
    24
    27
    27
    13
    26
    18
    18
    18
    406
  • 4
    McLaren
    -
    -
    12
    2
    -
    -
    3
    -
    -
    12
    30
    28
    16
    8
    4
    24
    33
    47
    23
    14
    14
    26
    2
    18
    18
    18
    302
  • 5
    Aston Martin
    23
    15
    27
    22
    15
    -
    18
    14
    20
    21
    6
    3
    12
    19
    2
    -
    4
    9
    6
    -
    -
    25
    12
    7
    7
    7
    280
  • 6
    Alpine F1
    2
    6
    -
    -
    6
    -
    21
    5
    4
    3
    -
    -
    10
    16
    -
    8
    3
    6
    10
    1
    1
    7
    12
    -
    -
    -
    120
  • 7
    Williams
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    -
    4
    -
    -
    4
    6
    -
    -
    -
    3
    2
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    28
  • 8
    Alpha Tauri
    -
    -
    1
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    2
    -
    -
    5
    6
    6
    5
    -
    4
    4
    4
    25
  • 9
    Alfa Romeo Racing
    4
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    2
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    16
  • 10
    Haas F1
    -
    1
    6
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    12

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.