F1 Season 2018 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUSBHRCHNAZEESPMONCANFRAAUTGBRGERHUNBELITASINRUSJPNUSAMEXBRAARETotal
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1441815122525151025-182525182525252515122525408
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252525412121825101525-182512151581218818320
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3715-1518-1281518151515-18101210251515-251
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4338-10-152151825-12-151018101518251815249
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57741818-1810186-121810121512181810101010247
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6312-25-10251212-10-12--8812--1212170
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727688--462-810---1--88--69
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811---152---616-106-164-1462
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920-101-8--8102-64--4---2156
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10551-2106144---2-44-16--853
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1114106664---44-4--6------50
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1231-1---82-864-88-22----49
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1316---81-112-----26--66639
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148--------12-816---4--4237
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1510-12---6-----82-----1--29
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16224-2--------------4--12
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179-2------1-2-1----12--9
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1818---4---------2-------6
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1928---1------1------2---4
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2035-------------1-------1
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PosConstructorAUSBHRCHNAZEESPMONCANFRAAUTGBRGERHUNBELITASINRUSJPNUSAMEXBRAARETotal
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12233302543252831-304335304037434325223535655
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2402519301230332533401533253025271837332318571
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320-35-2527273025101212151026182718253027419
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478101065106-8102-45-1148-8122
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5-101-8--82228710--44--6393
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61210684---44-4--6---4--62
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7-1-15282-14710----------59
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8------------1814-384-1437*
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9-2-81-113-2-1-26-186648
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10-12-1-6----182----21--33
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11---4---------3-------7
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.