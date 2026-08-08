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F1 Season 2018 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUS
    BHR
    CHN
    AZE
    ESP
    MON
    CAN
    FRA
    AUT
    GBR
    GER
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    RUS
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    22
    33
    30
    25
    43
    25
    28
    31
    -
    30
    43
    35
    30
    40
    37
    43
    43
    25
    22
    35
    35
    655
  • 2
    Ferrari
    40
    25
    19
    30
    12
    30
    33
    25
    33
    40
    15
    33
    25
    30
    25
    27
    18
    37
    33
    23
    18
    571
  • 3
    Red Bull Racing
    20
    -
    35
    -
    25
    27
    27
    30
    25
    10
    12
    12
    15
    10
    26
    18
    27
    18
    25
    30
    27
    419
  • 4
    Renault
    7
    8
    10
    10
    6
    5
    10
    6
    -
    8
    10
    2
    -
    4
    5
    -
    1
    14
    8
    -
    8
    122
  • 5
    Haas F1
    -
    10
    1
    -
    8
    -
    -
    8
    22
    2
    8
    7
    10
    -
    -
    4
    4
    -
    -
    6
    3
    93
  • 6
    McLaren
    12
    10
    6
    8
    4
    -
    -
    -
    4
    4
    -
    4
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    62
  • 7
    Force India
    -
    1
    -
    15
    2
    8
    2
    -
    14
    7
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    59
  • 8
    Racing Point
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    18
    14
    -
    3
    8
    4
    -
    1
    4
    37*
  • 9
    Sauber
    -
    2
    -
    8
    1
    -
    1
    1
    3
    -
    2
    -
    1
    -
    2
    6
    -
    1
    8
    6
    6
    48
  • 10
    Toro Rosso
    -
    12
    -
    1
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    1
    8
    2
    -
    -
    -
    -
    2
    1
    -
    -
    33
  • 11
    Williams
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.