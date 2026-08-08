F1 Season 2015 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUSMASCHNBHRESPMONCANAUTGBRHUNBELITASINJPNRUSUSAMEXBRAARETotal
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14425182525181525182582525-252525181818381
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26181518152525182518418-1218-18252525322
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3515251510151810121525-1825151815-1512278
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47-12121810812-4-61015124--1215150
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577-1081212-151010-2121010--1510-136
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6191281018-81512-815--12-8-4121
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726-2-21122-8181218-10-126195
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838128610-1-15-418--110-892
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9111--4-6-22-1086-15104-1078
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10276-----486--6-8--68658
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118--664-1--615--6--14251
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1233-6-----4-124-4211222-49
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131210-4--2------1-82---27
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1413------66-----464-1-27
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155524--21------21-6---18
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1714--------110---------11
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1894-1------112-------9
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1998--------------------
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2053--------------------
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2128--------------------
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20--------------------
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PosConstructorAUSMASCHNBHRESPMONCANAUTGBRHUNBELITASINJPNRUSUSAMEXBRAARETotal
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143334340434043434312432512432543434343703
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21537272825262212192562840272215-2727428
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31218181320-232522-1027101012-23104257
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4832107222183312526-1012269187
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57--4-64108-101468151010816136
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6--664-76-615--106415278
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7210--21-4-124-6311822-67
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814-5--2---1121-82---36
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9-----4--112----28---27
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10--------------------
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.