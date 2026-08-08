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F1 Season 2015 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUS
    MAS
    CHN
    BHR
    ESP
    MON
    CAN
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    JPN
    RUS
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    43
    33
    43
    40
    43
    40
    43
    43
    43
    12
    43
    25
    12
    43
    25
    43
    43
    43
    43
    703
  • 2
    Ferrari
    15
    37
    27
    28
    25
    26
    22
    12
    19
    25
    6
    28
    40
    27
    22
    15
    -
    27
    27
    428
  • 3
    Williams
    12
    18
    18
    13
    20
    -
    23
    25
    22
    -
    10
    27
    10
    10
    12
    -
    23
    10
    4
    257
  • 4
    Red Bull Racing
    8
    3
    2
    10
    7
    22
    2
    1
    8
    33
    12
    5
    26
    -
    10
    1
    22
    6
    9
    187
  • 5
    Force India
    7
    -
    -
    4
    -
    6
    4
    10
    8
    -
    10
    14
    6
    8
    15
    10
    10
    8
    16
    136
  • 6
    Lotus
    -
    -
    6
    6
    4
    -
    7
    6
    -
    6
    15
    -
    -
    10
    6
    4
    1
    5
    2
    78
  • 7
    Toro Rosso
    2
    10
    -
    -
    2
    1
    -
    4
    -
    12
    4
    -
    6
    3
    1
    18
    2
    2
    -
    67
  • 8
    Sauber
    14
    -
    5
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    1
    1
    2
    1
    -
    8
    2
    -
    -
    -
    36
  • 9
    McLaren
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    1
    12
    -
    -
    -
    -
    2
    8
    -
    -
    -
    27
  • 10
    Marussia
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
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* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.