F1 Season 2016 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUSBHRCHNRUSESPMONCANAZEAUTGBRHUNGERBELITASINMASJPNUSAMEXBRAARETotal
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1625252525-6102512151812252525152518181818385
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2441815618-25251025252525151815-1525252525380
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33121212-121866101215181810182581515410256
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4515-18-15121818-2121081510-1212101015212
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533184-25-12418181015-681818-121512204
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67-18101518-812151088212121210-8-8186
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711---2615115-8-110448641124101
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8774211210-1582-2248-101-4--85
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9276----842-616121-44-66672
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1014---8-10----6-6-66-10-1154
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111910481041-1----12--262-253
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12552-2-842-444------8-8-46
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138810-4----6--------1---29
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1426-615-1----1----2------25
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1620---6----------1------7
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1712-------------------2-2
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1847-1-------------------1
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1994--------1------------1
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2030---------------1-----1
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2121----------------------
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229----------------------
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2331----------------------
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2488----------------------
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PosConstructorAUSBHRCHNRUSESPMONCANAZEAUTGBRHUNGERBELITASINMASJPNUSAMEXBRAARETotal
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143403143-31353537404337404340154043434343765
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2121827-3718181028302533181626432615271922468
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3151828153312263015122018102722122212181023398
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46--2623517-141722541210471810173
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51469221411592-22510-10366-2138
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6-1-9212--8-646-68-12-1176
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7386-942-454---2--8-8-63
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8810-4----6--------1---29
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9---6----------11-----8
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10-------------------2-2
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11--------1------------1
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.