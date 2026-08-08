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F1 Season 2016 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUS
    BHR
    CHN
    RUS
    ESP
    MON
    CAN
    AZE
    AUT
    GBR
    HUN
    GER
    BEL
    ITA
    SIN
    MAS
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    43
    40
    31
    43
    -
    31
    35
    35
    37
    40
    43
    37
    40
    43
    40
    15
    40
    43
    43
    43
    43
    765
  • 2
    Red Bull Racing
    12
    18
    27
    -
    37
    18
    18
    10
    28
    30
    25
    33
    18
    16
    26
    43
    26
    15
    27
    19
    22
    468
  • 3
    Ferrari
    15
    18
    28
    15
    33
    12
    26
    30
    15
    12
    20
    18
    10
    27
    22
    12
    22
    12
    18
    10
    23
    398
  • 4
    Force India
    6
    -
    -
    2
    6
    23
    5
    17
    -
    14
    1
    7
    22
    5
    4
    12
    10
    4
    7
    18
    10
    173
  • 5
    Williams
    14
    6
    9
    22
    14
    1
    15
    9
    2
    -
    2
    2
    5
    10
    -
    10
    3
    6
    6
    -
    2
    138
  • 6
    McLaren
    -
    1
    -
    9
    2
    12
    -
    -
    8
    -
    6
    4
    6
    -
    6
    8
    -
    12
    -
    1
    1
    76
  • 7
    Toro Rosso
    3
    8
    6
    -
    9
    4
    2
    -
    4
    5
    4
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    8
    -
    8
    -
    63
  • 8
    Haas F1
    8
    10
    -
    4
    -
    -
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    29
  • 9
    Renault
    -
    -
    -
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    8
  • 10
    Sauber
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    2
  • 11
    Manor F1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.