F1 Test calendar 2026

-
CircuitTest calendarDriverFastest laptimekm / Laps
-
1:18.159
1:19.578
1:17.362
1:16.445
1:16.348
-
1:34.669
1:34.273
1:33.669
-
1:33.459
1:32.803
1:31.992
-
racetracktestcalendar
-
Jan 26 - Jan 30
-
26 Jan I. Hadjar 1:18.159
-
27 Jan M. Verstappen 1:19.578
-
28 Jan A. Antonelli 1:17.362
-
29 Jan G. Russell 1:16.445
-
30 Jan L. Hamilton 1:16.348
-
-
Feb 11 - Feb 13
-
11 Feb L. Norris 1:34.669
-
12 Feb C. Leclerc 1:34.273
-
13 Feb A. Antonelli 1:33.669
-
-
Feb 18 - Feb 20
-
18 Feb G. Russell 1:33.459
-
19 Feb A. Antonelli 1:32.803
-
20 Feb C. Leclerc 1:31.992
-