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F1 Calendar 2026

  • Australia

    Albert Park

    6 - Mar 8

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    • FP1

      Mar 6 - 02:30

    • FP2

      Mar 6 - 06:00

    • FP3

      Mar 7 - 02:30

    • QUALI

      Mar 7 - 06:00

    • STARTGRID

      Mar 8 - 05:00

    • RACE

      Mar 8 - 05:00

    • FASTEST LAP

      Mar 8 - 05:00

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  • China

    Shanghai International Circuit

    13 - Mar 15

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    • FP1

      Mar 13 - 04:30

    • SPRINT SHOOTOUT

      Mar 13 - 08:30

    • SPRINT STARTGRID

      Mar 14 - 04:00

    • Sprint

      Mar 14 - 04:00

    • QUALI

      Mar 14 - 08:00

    • STARTGRID

      Mar 15 - 08:00

    • RACE

      Mar 15 - 08:00

    • FASTEST LAP

      Mar 15 - 08:00

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  • Japan

    Circuit Suzuka

    27 - Mar 29

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    • FP1

      Mar 27 - 03:30

    • FP2

      Mar 27 - 07:00

    • FP3

      Mar 28 - 03:30

    • QUALI

      Mar 28 - 07:00

    • STARTGRID

      Mar 29 - 07:00

    • RACE

      Mar 29 - 07:00

    • FASTEST LAP

      Mar 29 - 07:00

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  • Bahrain

    Bahrain International Circuit

    10 - Apr 12

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    • FP1

      Apr 10 - 13:30

    • FP2

      Apr 10 - 17:00

    • FP3

      Apr 11 - 14:30

    • QUALI

      Apr 11 - 18:00

    • STARTGRID

      Apr 12 - 17:00

    • RACE

      Apr 12 - 17:00

    • FASTEST LAP

      Apr 12 - 17:00

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  • Saudi Arabia

    Jeddah Street Circuit

    17 - Apr 19

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    • FP1

      Apr 17 - 15:30

    • FP2

      Apr 17 - 19:00

    • FP3

      Apr 18 - 15:30

    • QUALI

      Apr 18 - 19:00

    • STARTGRID

      Apr 19 - 19:00

    • RACE

      Apr 19 - 19:00

    • FASTEST LAP

      Apr 19 - 19:00

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  • United States of America

    Miami International Autodrome

    1 - May 3

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    • FP1

      May 1 - 18:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      May 1 - 22:30

    • SPRINT STARTGRID

      May 2 - 18:00

    • Sprint

      May 2 - 18:00

    • QUALI

      May 2 - 22:00

    • STARTGRID

      May 3 - 22:00

    • RACE

      May 3 - 22:00

    • FASTEST LAP

      May 3 - 22:00

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  • Canada

    Gilles Villeneuve

    22 - May 24

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    • FP1

      May 22 - 18:30

    • SPRINT SHOOTOUT

      May 22 - 22:30

    • SPRINT STARTGRID

      May 23 - 18:00

    • Sprint

      May 23 - 18:00

    • QUALI

      May 23 - 22:00

    • STARTGRID

      May 24 - 22:00

    • RACE

      May 24 - 22:00

    • FASTEST LAP

      May 24 - 22:00

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  • Monaco

    Monte Carlo

    5 - Jun 7

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    • FP1

      Jun 5 - 13:30

    • FP2

      Jun 5 - 17:00

    • FP3

      Jun 6 - 12:30

    • QUALI

      Jun 6 - 16:00

    • STARTGRID

      Jun 7 - 15:00

    • RACE

      Jun 7 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jun 7 - 15:00

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  • Spain

    Circuit de Catalunya

    12 - Jun 14

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    • FP1

      Jun 12 - 13:30

    • FP2

      Jun 12 - 17:00

    • FP3

      Jun 13 - 12:30

    • QUALI

      Jun 13 - 16:00

    • STARTGRID

      Jun 14 - 15:00

    • RACE

      Jun 14 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jun 14 - 15:00

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  • Austria

    Red Bull Ring

    26 - Jun 28

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    • FP1

      Jun 26 - 13:30

    • FP2

      Jun 26 - 17:00

    • FP3

      Jun 27 - 12:30

    • QUALI

      Jun 27 - 16:00

    • STARTGRID

      Jun 28 - 15:00

    • RACE

      Jun 28 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jun 28 - 15:00

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  • United Kingdom

    Silverstone

    3 - Jul 5

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    • FP1

      Jul 3 - 13:30

    • SPRINT SHOOTOUT

      Jul 3 - 17:30

    • SPRINT STARTGRID

      Jul 4 - 13:00

    • Sprint

      Jul 4 - 13:00

    • QUALI

      Jul 4 - 17:00

    • STARTGRID

      Jul 5 - 16:00

    • RACE

      Jul 5 - 16:00

    • FASTEST LAP

      Jul 5 - 16:00

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  • Belgium

    Spa-Francorchamps

    17 - Jul 19

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    • FP1

      Jul 17 - 13:30

    • FP2

      Jul 17 - 17:00

    • FP3

      Jul 18 - 12:30

    • QUALI

      Jul 18 - 16:00

    • STARTGRID

      Jul 19 - 15:00

    • RACE

      Jul 19 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jul 19 - 15:00

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  • Hungary

    Hungaroring

    24 - Jul 26

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    • FP1

      Jul 24 - 13:30

    • FP2

      Jul 24 - 17:00

    • FP3

      Jul 25 - 12:30

    • QUALI

      Jul 25 - 16:00

    • STARTGRID

      Jul 26 - 15:00

    • RACE

      Jul 26 - 15:00

    • FASTEST LAP

      Jul 26 - 15:00

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