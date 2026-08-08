user icon
icon

F1 Season 2021 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    BHR
    ITA
    PRT
    ESP
    MON
    AZE
    FRA
    AUT
    AUT
    GBR
    HUN
    BEL
    NLD
    ITA
    RUS
    JPN
    TUR
    USA
    MEX
    BRA
    QAT
    SAU
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    41
    19
    41
    40
    7
    -
    30
    34
    30
    43
    18
    7.5
    34
    18
    35
    -
    36
    27
    18
    43
    25
    38
    30
    614.5
  • 2
    Red Bull Racing
    28
    25
    30
    29
    37
    25
    41
    37
    34
    -
    2
    12.5
    29
    12
    20
    -
    33
    40
    40
    33
    31
    18
    26
    585.5
  • 3
    Ferrari
    12
    22
    8
    18
    18
    16
    -
    14
    14
    26
    15
    2.5
    16
    20
    15
    -
    16
    18
    18
    19
    10
    10
    16
    323.5
  • 4
    McLaren
    18
    23
    12
    12
    15
    12
    18
    10
    21
    22
    -
    6
    1
    45
    19
    -
    6
    14
    1
    1
    2
    11
    6
    275
  • 5
    Alpine F1
    -
    3
    10
    2
    2
    8
    4
    2
    1
    8
    37
    3
    10
    5
    8
    -
    1
    -
    2
    6
    25
    15
    6
    158
  • 6
    Alpha Tauri
    2
    6
    1
    1
    8
    21
    6
    1
    2
    1
    18
    4
    12
    -
    -
    -
    8
    2
    12
    6
    -
    8
    18
    137
  • 7
    Aston Martin
    1
    4
    -
    -
    14
    18
    3
    4
    -
    4
    -
    5
    -
    6
    -
    -
    2
    1
    6
    -
    9
    -
    -
    77
  • 8
    Williams
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    10
    -
    2
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    23
  • 9
    Alfa Romeo Racing
    -
    -
    -
    -
    1
    1
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    -
    4
    -
    -
    2
    -
    13
  • 10
    Haas F1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.