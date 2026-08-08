F1 Season 2021 - Statistics
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Pos#DriverTeamBHRITAPRTESPMONAZEFRAAUTAUTGBRHUNBELNLDITARUSJPNTURUSAMEXBRAQATSAUARETotal
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1331825181925-2625263212.525218-18252520191826395.5
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244251925257-18191227187.519-25-10191825252618387.5
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37716-1615--12151816--151810-268-18-1212227
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41110-1210122515128---4102-1515151312--190
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555410-6184-8108150.56815-46896415164.5
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641215104151010101512--1187-6411216160
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716812812-12-6418-21012--12121010461159
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836828-28-610-6-2712--10---10-115
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910-6118156-2-10412---8-126-88107
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1014-14--8421612-848---2415-483
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1131-2622----225321--1--21015275
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125----10182----5-----16-1--43
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131814--4-14-4---6--2---8--34
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14222----6-1-18------2----1030
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1563----------49-21--------16
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167-----1----1---4---4----10
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176----------61-----------7
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1899----1----------------2-3
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1947------------------------
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209------------------------
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2188------------------------
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PosConstructorBHRITAPRTESPMONAZEFRAAUTAUTGBRHUNBELNLDITARUSJPNTURUSAMEXBRAQATSAUARETotal
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1411941407-30343043187.5341835-36271843253830614.5
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2282530293725413734-212.5291220-33404033311826585.5
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312228181816-141426152.5162015-16181819101016323.5
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418231212151218102122-614519-614112116275
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5-31022842183731058-1-2625156158
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62611821612118412---82126-818137
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714--141834-4-5-6--216-9--77
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8----------1010-21--------23
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9----11----1---4---4--2-13
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10------------------------
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.