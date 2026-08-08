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F1 Season 2022 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    BHR
    SAU
    AUS
    ITA
    USA
    ESP
    MON
    AZE
    CAN
    GBR
    AUT
    FRA
    HUN
    BEL
    NLD
    ITA
    SIN
    JPN
    USA
    MEX
    BRA
    ARE
    MAS
    Total
  • 1
    Red Bull Racing
    -
    37
    18
    58
    38
    44
    40
    44
    25
    24
    31
    37
    35
    44
    36
    34
    31
    43
    37
    40
    23
    40
    40
    759
  • 2
    Ferrari
    44
    34
    26
    20
    33
    12
    30
    -
    29
    37
    38
    11
    20
    23
    19
    30
    33
    15
    15
    18
    37
    30
    30
    554
  • 3
    Mercedes
    27
    11
    27
    12
    18
    25
    14
    27
    27
    16
    33
    33
    34
    12
    30
    25
    2
    14
    29
    30
    58
    10
    10
    514
  • 4
    Alpine F1
    8
    8
    6
    -
    4
    8
    6
    7
    10
    10
    11
    12
    6
    16
    10
    -
    -
    18
    6
    4
    14
    6
    6
    173
  • 5
    McLaren
    -
    6
    18
    22
    -
    4
    9
    6
    -
    8
    8
    8
    6
    -
    6
    6
    22
    1
    8
    8
    2
    11
    11
    159
  • 6
    Alfa Romeo Racing
    9
    -
    4
    10
    6
    8
    2
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    1
    2
    -
    -
    55
  • 7
    Aston Martin
    -
    -
    -
    5
    1
    -
    1
    8
    1
    2
    -
    1
    1
    4
    1
    -
    12
    8
    4
    -
    1
    5
    5
    55
  • 8
    Haas F1
    10
    2
    -
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    14
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    1
    -
    -
    37
  • 9
    Alpha Tauri
    4
    4
    2
    6
    -
    1
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    4
    1
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    35
  • 10
    Williams
    -
    -
    1
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    2
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    8

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.