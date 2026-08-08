F1 Season 2022 - Statistics
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Pos#DriverTeamBHRSAUAUSITAUSAESPMONAZECANGBRAUTFRAHUNBELNLDITASINJPNUSAMEXBRAAREMASTotal
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133-25-34262515252562725252626256252525132525454
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2162619261518-12-101232-8815181815158151818308
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311-12182412192519-18412101810925181215101515305
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463121015121015101512-171515121815-41112341010274
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5551815-5151218-1925611121541215--10221212246
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64415112-8104121516161819-1210210181824--240
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74-61019-492-8666-6612182299122
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831686-46-18-134262--12-446692
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9142----266210184108--66-10--81
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10778-412682-6----------12--49
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113--83---4--22----10--6-2237
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125---4--18-2--14--484--1137
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1320102-3-----16-------2-1--25
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1410-42----10-----2-41------23
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1518---11---1--1--1-8---14418
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1647---------48------------12
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17224--6-1------------1----12
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18241-------4------1-------6
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1923--1-2--------1---------4
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2045---------------2-------2
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216-----------------2-----2
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2227------------------------
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PosConstructorBHRSAUAUSITAUSAESPMONAZECANGBRAUTFRAHUNBELNLDITASINJPNUSAMEXBRAAREMASTotal
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1-37185838444044252431373544363431433740234040759
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244342620331230-293738112023193033151518373030554
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3271127121825142727163333341230252142930581010514
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4886-48671010111261610--18641466173
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5-61822-496-8886-662218821111159
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69-410682-10------1---12--55
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7---51-1812-1141-1284-15555
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8102-3-----514-------2-1--37
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94426-1-10-----2-41-1----35
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10--1-2--------1-2-2-----8
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.