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F1 Season 2019 - Statistics

  • Pos
    Constructor
    AUS
    BHR
    CHN
    AZE
    ESP
    MON
    CAN
    FRA
    AUT
    GBR
    GER
    HUN
    BEL
    ITA
    SIN
    RUS
    JPN
    MEX
    USA
    BRA
    ARE
    Total
  • 1
    Mercedes
    44
    43
    43
    43
    44
    40
    38
    43
    25
    44
    2
    29
    33
    34
    22
    44
    41
    40
    43
    6
    38
    739
  • 2
    Ferrari
    22
    26
    25
    26
    22
    18
    33
    26
    30
    15
    18
    27
    38
    25
    43
    15
    26
    31
    13
    -
    25
    504
  • 3
    Red Bull Racing
    15
    16
    21
    12
    23
    23
    14
    13
    32
    22
    26
    27
    10
    12
    23
    22
    12
    18
    25
    25
    26
    417
  • 4
    McLaren
    -
    8
    -
    10
    4
    8
    -
    10
    12
    8
    10
    12
    -
    1
    6
    12
    10
    -
    10
    19
    5
    145
  • 5
    Renault
    6
    -
    6
    -
    -
    2
    14
    4
    -
    7
    -
    -
    4
    22
    2
    1
    -
    5
    10
    8
    -
    91
  • 6
    Toro Rosso
    1
    2
    1
    -
    2
    10
    1
    -
    -
    2
    23
    1
    8
    -
    4
    -
    7
    2
    -
    19
    2
    85
  • 7
    Racing Point
    2
    1
    4
    10
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    12
    -
    9
    6
    -
    6
    6
    6
    1
    2
    6
    58*
  • 8
    Alfa Romeo Racing
    4
    6
    2
    1
    -
    -
    -
    6
    3
    4
    -
    6
    -
    2
    1
    -
    -
    -
    -
    22
    -
    57
  • 9
    Haas F1
    8
    -
    -
    -
    7
    1
    -
    -
    -
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    28
  • 10
    Williams
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.