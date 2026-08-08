F1 Season 2019 - Statistics
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Pos#DriverTeamAUSBHRCHNAZEESPMONCANFRAAUTGBRGERHUNBELITASINRUSJPNMEXUSABRAARETotal
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1441825251826252525102622518161226162518626413
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27726181825181513181518-415181018251525-12326
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333151212121512101226102619-41512-8152518278
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4161016101110-15151815-122525181581313-15264
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55121015151218181112-181513-25-1818--10240
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655---648-8481010---810-415196
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710-49-81141612-82-4-62-18-95
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823-21--4----81108810121010-892
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93--6--28--6---12---488-54
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1011-148--------86-64612652
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114-8-4---28--2-164--64449
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1274621---624-6-------12-43
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13261---261--215-6---1--1237
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14276-----64-1--41021-12--37
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15182--2--2---12-1---2----21
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16208---6-----4----2-----20
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1799--------1----21----10-14
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188----11----6----------8
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1988----------1----------1
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2063----------------------
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PosConstructorAUSBHRCHNAZEESPMONCANFRAAUTGBRGERHUNBELITASINRUSJPNMEXUSABRAARETotal
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14443434344403843254422933342244414043638739
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222262526221833263015182738254315263113-25504
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3151621122323141332222627101223221218252526417
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4-8-1048-101281012-161210-10195145
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56-6--2144-7--42221-5108-91
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6121-2101--22318-4-72-19285
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721410--2---12-96-66612658*
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84621---634-6-21----22-57
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98---71----10----2-----28
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10----------1----------1
* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.