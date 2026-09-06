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Uitslag Grand Prix van Italië: Sensationele Antonelli wint thuisrace, Verstappen derde

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<b> Uitslag Grand Prix van Italië: </b> Sensationele Antonelli wint thuisrace, Verstappen derde

De Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza is een feit. De zege ging dit keer naar thuisheld Andrea Kimi Antonelli. Hij kwam voor George Russell over de streep, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Max Verstappen.

Onder de stralende zon verheugden de duizenden fans op de overvolle tribunes zich op een ouderwets racespektakel. De Tifosi verheugden zich op een spektakel, met hun geliefde Ferrari's op de tweede startrij en de nieuwe starboy Andrea Kimi Antonelli in het achterveld vanwege een motorstraf. De verrassende polesitter Pierre Gasly wist dat hij het lastig ging krijgen, maar hij ging er vol voor.

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Hoe verliep de start?

Bij de start wist Gasly zijn koppositie te behouden, maar George Russell zette hem direct onder druk. Ook Max Verstappen en Oscar Piastri hadden een goede start, en ze vochten zich vol naar voren. Dat probeerden de Ferrari-coureurs ook, maar Lewis Hamilton werd door Charles Leclerc de grindbak ingeduwd. Hij verloor veel terrein, en riep over de boordradio dat hij van de baan werd gedrukt.

Bij het ingaan van de tweede ronde wist Russell de koppositie over te nemen van Gasly, maar de Fransman hield aardig stand. Daarachter reed een flinke groep auto's, maar Verstappen op zijn zachte banden pakte de handschoen op. Zijn Red Bull was snel, en hij vocht zich terug naar de derde plaats. Ook Piastri en Leclerc wilden aanvallen, maar dat ging niet helemaal lekker.

Megacrash Leclerc

Leclerc raakte bij het ingaan van de Parabolica, met Piastri aan zijn binnenkant, het vuil en verloor de macht over het stuur. Zijn Ferrari knalde onbestuurbaar door de grindbak, en vloog als een soort raket de bandenstapel in. Het was een bijna identieke crash als die hij daar had in 2020, en ook nu kon Leclerc ongedeerd uitstappen. Balend ging hij achter het hekwerk op de grond zitten, en checkte de dokter of hij in orde was. De schade aan de bandenstapel was zó groot, dat de race werd stilgelegd.

De overgebleven 21 coureurs meldden zich in de pitlane, en op de tribunes waren tranen te zien bij de Ferrari-fans. De teleurstelling was groot, maar er was nog een hele race te gaan. Na ongeveer een halfuurtje ging de race weer van start, maar er was een extra formatieronde nodig. Yuki Tsunoda stond verkeerd opgesteld, en mag dat na afloop van de race gaan uitleggen bij de stewards.

Heerlijke herstart

Bij de herstart kwamen de Alpines weer goed weg, maar Russell behield de leiding. Franco Colapinto leek zijn teamgenoot te kunnen helpen, en hij bevond zich in de podiumposities. De Argentijn was echter té enthousiast, maakte een fout, hobbelde door het grind en viel terug naar het achterveld.

Het zorgde ervoor dat andere coureurs hun kans roken, en dat resulteerde in mooie gevechten. Gasly was hier vooral het slachtoffer, en hij kon zich niet staande houden in het duel. Verstappen, Piastri en Hamilton haalden hem in, terwijl Russell het niet voor elkaar kreeg om weg te rijden. Het zorgde ervoor dat Verstappen hem kon naderen, terwijl Antonelli als een mes door de boter sneed en naar voren kwam.

Verstappen aan kop

Verstappen nam zelfs de leiding in de race over van Russell, maar de Brit bleef aanvallen. De Mercedes was sneller, en hij pakte de leiding in de vijftiende ronde weer terug. Verstappen had het zwaar, en zag de waanzinnig snelle Antonelli in zijn spiegels. Hij haalde de viervoudig wereldkampioen ook in, en de kopgroep moest opletten. Ook Hamilton en Piastri kwamen er namelijk aan, terwijl Gasly en Norris ook niet ver weg waren. De fans schoven naar het puntje van hun stoel, terwijl Verstappen begon te klagen. Hij wees weer naar de achteras, en moest vechten.

Verstappen bleef vechten, maar dat gold ook voor Antonelli. De sensatie van het jaar pakte in de achttiende ronde weer de leiding, maar kon Russell en Verstappen niet uit zijn nek rijden. Russell viel ook aan, en pakte de leiding kort terug. Verstappen moest na een eerste aanval een gat laten vallen, maar er was nog een lange race te gaan.

Adembenemende strijd

Antonelli en Russell gingen daarna het gevecht met elkaar aan. Het resulteerde in een adembenemend duel, waarbij ze elkaar soms meerdere keren in één ronde inhaalden. Verstappen moest een gat laten vallen, maar als ze bleven vechten, kwam Verstappen dichterbij. Bij Mercedes wisten ze dit ook, en ze vroegen hun coureurs om te stoppen met jojo-vechten, en een gat op te bouwen. Op dat moment kwam Verstappen echter dichterbij, en het gevecht was nog niet voorbij. In de 26ste ronde maakte Antonelli een foutje in de eerste bocht, en ging hij door het grind. Hierdoor kon Verstappen nóg dichterbij komen.

Verstappen kon echter niet aanvallen, en moest geduld houden. Het gevecht werd gekortwiekt, omdat Lance Stroll zijn Aston Martin naast de baan moest parkeren. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Antonelli en Verstappen doken naar binnen. Antonelli (mediums) en Verstappen (hards) konden op verse banden gaan jagen, maar moeten wel door het verkeer heen zien te komen.

Kopzorgen voor Russell

Antonelli en Verstappen wisten ze aardig naar voren te werken, al had de Red Bull-coureur het wat lastiger. Aan kop begon Russell nattigheid te voelen, en vroeg hij zich hardop af of ze de juiste keuze hadden gemaakt. Tot overmaat van ramp openden de stewards ook nog een onderzoek naar een mogelijke overtreding onder de gele vlaggen. Russell stond onder druk, en de fans schoven weer eens naar het puntje van de stoel.

Russell kon opgelucht ademhalen, want de stewards deelden geen straf uit. Dat betekende dat Antonelli het volledig op eigen kracht moest doen, en Russell moest blijven opletten. Verstappen had het op zijn beurt lastig met Piastri, die hem kon bijhouden. Sterker nog, de Australiër wist hem in te halen. Verstappens eerste poging om hem in te halen, ging mis. Hij schoot rechtdoor in de eerste bocht en moest het nog een keertje gaan proberen.

De magie van Antonelli

Aan kop had Antonelli het gat dichtgereden, en Russell begon te zweten. Géén risico's nemen, was het advies van Mercedes, maar voor Russell lag er een zege en misschien wel een titel in de weegschaal. Antonelli's eerste poging eindigde bijna in tranen, want hij schoot de grindbak in in de eerste bocht. Hier begon het asfalt te breken, en daar hadden meer coureurs last van. Antonelli bleef koel en pakte de leiding een rondje later.

Op de tribunes ging het helemaal los. Ferrari-petje of niet, ze zagen een landgenoot de leiding pakken. Het was een historische prestatie, en voor het eerst sinds Ludovico Scarfiotti in 1966 (!) won een Italiaan zijn thuisrace op Monza. Huilend van vreugde zat Antonelli in zijn cockpit, terwijl zijn vader het nauwelijks droog hield in de pitbox.

Podium voor Verstappen

Verstappen wist de derde plaats nog naar huis te brengen, omdat McLaren-coureurs Piastri en Norris besloten met elkaar te vechten. Norris belandde met twee wielen op het gras, en reageerde woest. Ook bij McLaren zullen ze nog wel eventjes met elkaar in conclaaf moeten gaan.

F1Grand Prix Italië - Race

IT Monza - 06 september 2026

Rogier hier

Posts: 6.845

Kimi wordt dit jaar wereldkampioen. Punt. En Kimi rijd ooit in zijn carrière voor Ferrari. Punt. En Kimi is vanaf nu de meest begeerde/gewilde coureur van de grid. Max niet meer. Punt. Forza Kimi!

  • 19
  • 6 sep 2026 - 17:03
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (55)

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  • Snork

    Posts: 23.033

    Go Kimi!

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 16:56
    • Larry Perkins

      Posts: 67.641

      Vind het niet erg hoor, maar waarom liet Mercedes Russell in vredesnaam geen pitstop maken?
      Super Kimi en Max!

      • + 6
      • 6 sep 2026 - 16:58
    • Rogier hier

      Posts: 6.845

      Kimi wordt dit jaar wereldkampioen. Punt. En Kimi rijd ooit in zijn carrière voor Ferrari. Punt. En Kimi is vanaf nu de meest begeerde/gewilde coureur van de grid. Max niet meer. Punt. Forza Kimi!

      • + 18
      • 6 sep 2026 - 17:03
    • RonHymer

      Posts: 345

      Die hebben nog een race in Abu Dhabi in hun gedachten Larry.

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 17:03
    • Rode Stier 33

      Posts: 1.012

      Dat Kimi een uitzonderlijk talent is, eens. Maar die opmerking mbt Max slaat als een tang op een varken...

      • + 15
      • 6 sep 2026 - 17:04
    • Rogier hier

      Posts: 6.845

      @RodeStier : neehoor. Ik denk dat ze bij Ferrari al met één telefoon de bank aan het bellen zijn en met een andere de manager van Kimi. Net zoals McLaren dat aan het doen is en ook Red Bull. Mercedes zal er alles aan doen om hem te behouden. Kortom, Kimi is nu de meest begeerde. Ik zeg niet dat Max niet meer begeerd is, maar niet meer het meeste. Zo simpel is dat.

      • + 6
      • 6 sep 2026 - 17:10
    • snailer

      Posts: 34.668

      Antonelli zit gewoon vast bij Mercedes. RBR wil niemand anders dan Verstappen. McLaren wil alleen Norris. Als Ferrari Antonelli wil, dan zijn ze wanhopig en hebben ze geen vertrouwen in Hamilton en Leclerc.

      Alles is een Status Quo bij de top teams. En voor de rest, de tweede rijders... is het ....

      https://youtu.be/_wI3tbBk1PA
      Whatever You Want

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 17:17
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.430

      Mercedes heeft een auto die met afstand de beste is. Of moet ik zeggen met AFSTAND? Kimi is een supertalent en verdient alles wat hij nu bereikt, maar Max is echt nog wel een maatje groter. Elke keer dat Mercedes niet wint, falen de coureurs. Elke keer dat Max in deze zeepkist een podium pakt, is dat ongelofelijk.

      • + 16
      • 6 sep 2026 - 17:25
    • Sander

      Posts: 1.967

      Larry, uiteindelijk zat er niet veel tijd tussen de pitters en de non pitters. Dus was inderdaad een gokje om beide auto's op strategie te splitten.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:26
    • Hagueian

      Posts: 8.953

      Max is zeker nog steeds de meest gewilde coureur. Alleen zijn salaris gaat niemand anders betalen. Kimi is goed op weg, maar heeft natuurlijk nog niet laten zien wat Max allemaal heeft laten zien. Dat kan je niet vergelijken. Over een paar jaar weten we meer. Had ze graag tegen elkaar gezien bij Mercedes volgend jaar.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:12
  • jd2000

    Posts: 7.905

    Geweldig Antonell Russell: hi,hi.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 16:56
  • rwinn2893

    Posts: 222

    Niks met F1 te maken dit. Lijkt wel moto3.

    • + 6
    • 6 sep 2026 - 16:56
    • Di Stefano

      Posts: 405

      Dan ga je toch lekker moto3 kijken....

      • + 7
      • 6 sep 2026 - 16:58
    • rwinn2893

      Posts: 222

      Stel je voor iemand die kritisch op het product!

      • + 9
      • 6 sep 2026 - 16:59
    • Stillewerise

      Posts: 160

      Belg wint niet meer hè. Dan is het saai

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 17:00
    • rwinn2893

      Posts: 222

      Los van de Belg de winnaar snapt niet eens hoe marbles werken maar kan wel z'n batterij inschakelen. Geniet van je huidige F1!

      • + 6
      • 6 sep 2026 - 17:03
    • Skoda F1

      Posts: 833

      Shit was er ook moto3 vandaag! Zit ik deze zou te kijken..

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 17:04
    • Rogier hier

      Posts: 6.845

      @rwinn2893 : dit was toch een geweldige race? Als je dit niet tof vind, dan adviseer ik je een andere hobby te zoeken. Jeu de Boules schijnt iok best spectaculair te zijn?

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 17:06
    • Stillewerise

      Posts: 160

      Geniet er zeker van kijk jij maar lekker naar een drs trein op Monza met 2 inhaals acties de hele race

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 17:06
    • ILMOP

      Posts: 1.272

      Helemaal mee eens, @Di Stefano. Dat eindeloze gezeur over de F1 begint inmiddels zielige vormen aan te nemen. Alsof dat voortdurende geklaag ook maar iets aan de huidige situatie gaat veranderen!

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 17:07
    • Smock

      Posts: 360

      Rwinn: stel je voor, iemand die kritisch is op jou... Zie je wat ik deed?

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 17:08
  • F1 bekijker

    Posts: 530

    Die Punto was toch aardig snel.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 16:56
  • Williams_F1

    Posts: 1.550

    Yuki the rookie P 10!

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 16:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.641

      Yes, en Liam heeft weer zijn twee GP's bij RBR gehad en kan weer wisselen met Yuki...

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:14
    • Hagueian

      Posts: 8.953

      Het was weer het RBR/Racing bulls verhaal in een notendop vandaag.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:14
  • Jermaine

    Posts: 7.205

    GG Kimi! Geweldig gedaan! Redelijk saai met de batterij b.s nog steeds. Maar hey xD

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 16:57
  • Joseph1000

    Posts: 338

    Man man wat een gejojo met die boost mode .
    Mercedes heeft wel uiteindelijk duidelijk de sterkste auto .
    Ferrari crew lag weer te pitten bij de vsc om Hamilton binnen te halen.🙈
    Op naar de volgende race..

    • + 6
    • 6 sep 2026 - 16:58
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.515

    Grande kimi. Zo dit had ik niet verwacht na vorig jaar van Kimi. Ik dacht hij is te vroeg gebracht maar precies optijd. Wat een rijder.
    Waarom ging rbr niet voor een medium? Op de hard was Max niet echt vooruit te branden.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 16:58
  • Snorremans

    Posts: 381

    Strakke race van Max en Antonelli...jammer van Gasly. Toch beetje in de schaduw.

    Haha wat zal Russell zuur zijn. Kan wat dat betreft niet zuur genoeg zijn!!

    • + 6
    • 6 sep 2026 - 16:58
    • Joseph1000

      Posts: 338

      Mercedes voert gewoon een prima strategie uit.
      Gewoon p1 en p2 en voor Antoneli weer punten voor wk titel. Heb zelf geen problemen met George prima kerel.

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 17:01
  • Stillewerise

    Posts: 160

    Titel is voor Mercedes amg dit jaar en van niemand anders

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:01
  • Politik

    Posts: 10.075

    Verstappen P3.
    Niet slecht voor een papieren auto met het vermogen van een Fiat Punto

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 17:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.594

      Die RBR is heeft gewoon een erg goede output als het gaat om de race afstanden. Wellicht niet zo'n geoptimaliseerde peak output voor kwalificatie, maar dat ze een zeer goede overall PU hebben is wel duidelijk.

      • + 7
      • 6 sep 2026 - 17:03
    • schwantz34

      Posts: 42.799

      Met dank aan de grote Mercedes jojo show, en een VSC op het perfecte moment, want anders had hij never nooit op eigen kracht het podium kunnen halen!

      • + 7
      • 6 sep 2026 - 17:03
  • schwantz34

    Posts: 42.799

    Prachtige thuisoverwinning van Kimi, en Max die lekker heeft kunnen profiteren van de grote Mercedes jojo show waardoor hij tot aan de VSC in hun DRS kobn blijven rijden. Daarna brak dat lijntje en vertrok Kimi aan de horizon om dik verdiend te winnen.

    • + 7
    • 6 sep 2026 - 17:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.102

    Best wel spannend hoor.
    Kimi onbetwiste de leider binnen Mercedes.
    Vriend gereden wat hij er voor waard is en Max derde met de auto van papier.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 17:02
  • Mr Marly

    Posts: 8.074

    Sterke overwinning van Antonelli en dat voor thuispubliek! Na de tranen van de fans na het uitvallen van Leclerc toch mooi om te zien hoe blij men is met deze overwinning aldaar.
    Max een zeer knappe derde plek.
    Ferrari pijnlijk, weer een fout van Leclerc en Hamilton geen pace, onbegrijpelijk dat ze hem niet naar binnen haalde tijdens de VSC.
    Leuke race gezien, de clipping is minder storend of ik begin er wat aan te wennen.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 17:02
    • Joseph1000

      Posts: 338

      Dat Jojo racen is in het begin wel leuk maar daar blijft het wel bij. In de helft van de race valt alles op zijn plek .
      De een profiteert dan wel weer van een vsc en de ander weer niet .

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:07
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.594

      Men "vergeet" behalve het bekende riedeltje over superclipping/jojoen, dat de wagens zelf gewoon echt leuk zijn. Er kan wel degelijk hard worden uitgeremd, goed worden gevolgd en echt close worden geraced. Zo beroerd is het dan ook helemaal niet inderdaad.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:19
  • Pietje Bell

    Posts: 36.603

    Super spannende race gezien van begin tot eind en een zeer verdiende overwinning
    van Kimi vanaf achter aan de grid! Klasse gereden!
    Mooi podium voor Max, ook super gereden!

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 17:04
  • Smock

    Posts: 360

    Tjah je kunt van alles vinden van de batterij/elektriciteit, maar ik heb wel een vermakelijke race gezien. Beter wat ge-jojo dan 1 DRS inhaalactie. Had Monza iig een stuk minder vermakelijk verwacht.

    • + 5
    • 6 sep 2026 - 17:06
  • ben

    Posts: 335

    Russell is wel benadeeld door Kimi binnen te halen , Kimi kan de jongste WKooit worden en dat moet gebeuren.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 17:07
  • Stillewerise

    Posts: 160

    Dan die max fans van vorig jaar. Kimi is geen talent. Te vroeg voor hem bla bla. Kimi gaat al zijn records slopen.

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 17:11
    • StevenQ

      Posts: 10.721

      Kimi kan een hoop van zijn records niet eens meer halen

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 17:15
    • schwantz34

      Posts: 42.799

      De auto van Max is nu nog van papier Waché, maar als ze die uiteindelijk weten samen te persen tot ééntje van solide karton kan Max ook weer gewoon meedoen voor de overwinningen. No worries!

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 17:19
    • Stillewerise

      Posts: 160

      Stevenq. Je praat alleen onzin met je de meeste kunnen niet meer Kimi heeft al meer bereikt op zijn 19 de dan Verstappen. En het aller belangrijkste gaat gebeuren. Jongste kampioen ooit. Wat de droom was van red bull en Max ahahahahh en nooit uit kwam

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 17:32
    • StevenQ

      Posts: 10.721

      Ik denk dat jij niet weet waar je over praat

      Max is de jongste starter in een GP en de jongste race winnaar

      Aangezien Kimi niet terug kan in de tijd kan hij die records NOOIT meer breken

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 17:39
  • monzaron

    Posts: 1.158

    Mercedes met hun auto STRAATLENGTE voor op de rest. Mooie overwinning van Antonelli, gefeliciteerd. Hopelijk komen de rest komend seizoen dichterbij, iets waar ik grote twijfels bij heb. Mercedes kan nu al vooruit denken met de auto van 2027. Nu eerst maar genieten van Antonelli 🎉

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:24
  • The Wolf

    Posts: 1.477

    Prachtige overwinning voor Kimi. Prima race voor George die op strategie aan het kortste eind trok. Veel ge-jo-jo maar al met al aardige race. Verstappen met deze Red Bull op podium ook knap. Ferrari weer rommelig, turn 2 aan het begin m.i. race incident wat opgeblazen wordt. Maar m vervolgens in de banden plempen, Charles heeft het maar lastig met de druk zo lijkt het

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 17:28
  • Pietje Bell

    Posts: 36.603

    Conor Moore, hahaha.

    urlr.me/DxGPXK

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:55
  • Hagueian

    Posts: 8.953

    Weer een geweldige Kimi gezien, en een geweldige Max met wat minder materiaal. Dit is wel de genadeslag voor Russel. Die gaat de titel niet meer weggeven nu. Hij is gewoon een klasse beter, en Mercedes heeft over alle soorten circuits genomen de beste auto. Wat een sensatie die jongen!

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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