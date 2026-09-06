De Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza is een feit. De zege ging dit keer naar thuisheld Andrea Kimi Antonelli. Hij kwam voor George Russell over de streep, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Max Verstappen.

Onder de stralende zon verheugden de duizenden fans op de overvolle tribunes zich op een ouderwets racespektakel. De Tifosi verheugden zich op een spektakel, met hun geliefde Ferrari's op de tweede startrij en de nieuwe starboy Andrea Kimi Antonelli in het achterveld vanwege een motorstraf. De verrassende polesitter Pierre Gasly wist dat hij het lastig ging krijgen, maar hij ging er vol voor.

Hoe verliep de start?

Bij de start wist Gasly zijn koppositie te behouden, maar George Russell zette hem direct onder druk. Ook Max Verstappen en Oscar Piastri hadden een goede start, en ze vochten zich vol naar voren. Dat probeerden de Ferrari-coureurs ook, maar Lewis Hamilton werd door Charles Leclerc de grindbak ingeduwd. Hij verloor veel terrein, en riep over de boordradio dat hij van de baan werd gedrukt.

Bij het ingaan van de tweede ronde wist Russell de koppositie over te nemen van Gasly, maar de Fransman hield aardig stand. Daarachter reed een flinke groep auto's, maar Verstappen op zijn zachte banden pakte de handschoen op. Zijn Red Bull was snel, en hij vocht zich terug naar de derde plaats. Ook Piastri en Leclerc wilden aanvallen, maar dat ging niet helemaal lekker.

Megacrash Leclerc

Leclerc raakte bij het ingaan van de Parabolica, met Piastri aan zijn binnenkant, het vuil en verloor de macht over het stuur. Zijn Ferrari knalde onbestuurbaar door de grindbak, en vloog als een soort raket de bandenstapel in. Het was een bijna identieke crash als die hij daar had in 2020, en ook nu kon Leclerc ongedeerd uitstappen. Balend ging hij achter het hekwerk op de grond zitten, en checkte de dokter of hij in orde was. De schade aan de bandenstapel was zó groot, dat de race werd stilgelegd.

De overgebleven 21 coureurs meldden zich in de pitlane, en op de tribunes waren tranen te zien bij de Ferrari-fans. De teleurstelling was groot, maar er was nog een hele race te gaan. Na ongeveer een halfuurtje ging de race weer van start, maar er was een extra formatieronde nodig. Yuki Tsunoda stond verkeerd opgesteld, en mag dat na afloop van de race gaan uitleggen bij de stewards.

Heerlijke herstart

Bij de herstart kwamen de Alpines weer goed weg, maar Russell behield de leiding. Franco Colapinto leek zijn teamgenoot te kunnen helpen, en hij bevond zich in de podiumposities. De Argentijn was echter té enthousiast, maakte een fout, hobbelde door het grind en viel terug naar het achterveld.

Het zorgde ervoor dat andere coureurs hun kans roken, en dat resulteerde in mooie gevechten. Gasly was hier vooral het slachtoffer, en hij kon zich niet staande houden in het duel. Verstappen, Piastri en Hamilton haalden hem in, terwijl Russell het niet voor elkaar kreeg om weg te rijden. Het zorgde ervoor dat Verstappen hem kon naderen, terwijl Antonelli als een mes door de boter sneed en naar voren kwam.

Verstappen aan kop

Verstappen nam zelfs de leiding in de race over van Russell, maar de Brit bleef aanvallen. De Mercedes was sneller, en hij pakte de leiding in de vijftiende ronde weer terug. Verstappen had het zwaar, en zag de waanzinnig snelle Antonelli in zijn spiegels. Hij haalde de viervoudig wereldkampioen ook in, en de kopgroep moest opletten. Ook Hamilton en Piastri kwamen er namelijk aan, terwijl Gasly en Norris ook niet ver weg waren. De fans schoven naar het puntje van hun stoel, terwijl Verstappen begon te klagen. Hij wees weer naar de achteras, en moest vechten.

Verstappen bleef vechten, maar dat gold ook voor Antonelli. De sensatie van het jaar pakte in de achttiende ronde weer de leiding, maar kon Russell en Verstappen niet uit zijn nek rijden. Russell viel ook aan, en pakte de leiding kort terug. Verstappen moest na een eerste aanval een gat laten vallen, maar er was nog een lange race te gaan.

Adembenemende strijd

Antonelli en Russell gingen daarna het gevecht met elkaar aan. Het resulteerde in een adembenemend duel, waarbij ze elkaar soms meerdere keren in één ronde inhaalden. Verstappen moest een gat laten vallen, maar als ze bleven vechten, kwam Verstappen dichterbij. Bij Mercedes wisten ze dit ook, en ze vroegen hun coureurs om te stoppen met jojo-vechten, en een gat op te bouwen. Op dat moment kwam Verstappen echter dichterbij, en het gevecht was nog niet voorbij. In de 26ste ronde maakte Antonelli een foutje in de eerste bocht, en ging hij door het grind. Hierdoor kon Verstappen nóg dichterbij komen.

Verstappen kon echter niet aanvallen, en moest geduld houden. Het gevecht werd gekortwiekt, omdat Lance Stroll zijn Aston Martin naast de baan moest parkeren. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Antonelli en Verstappen doken naar binnen. Antonelli (mediums) en Verstappen (hards) konden op verse banden gaan jagen, maar moeten wel door het verkeer heen zien te komen.

Kopzorgen voor Russell

Antonelli en Verstappen wisten ze aardig naar voren te werken, al had de Red Bull-coureur het wat lastiger. Aan kop begon Russell nattigheid te voelen, en vroeg hij zich hardop af of ze de juiste keuze hadden gemaakt. Tot overmaat van ramp openden de stewards ook nog een onderzoek naar een mogelijke overtreding onder de gele vlaggen. Russell stond onder druk, en de fans schoven weer eens naar het puntje van de stoel.

Russell kon opgelucht ademhalen, want de stewards deelden geen straf uit. Dat betekende dat Antonelli het volledig op eigen kracht moest doen, en Russell moest blijven opletten. Verstappen had het op zijn beurt lastig met Piastri, die hem kon bijhouden. Sterker nog, de Australiër wist hem in te halen. Verstappens eerste poging om hem in te halen, ging mis. Hij schoot rechtdoor in de eerste bocht en moest het nog een keertje gaan proberen.

De magie van Antonelli

Aan kop had Antonelli het gat dichtgereden, en Russell begon te zweten. Géén risico's nemen, was het advies van Mercedes, maar voor Russell lag er een zege en misschien wel een titel in de weegschaal. Antonelli's eerste poging eindigde bijna in tranen, want hij schoot de grindbak in in de eerste bocht. Hier begon het asfalt te breken, en daar hadden meer coureurs last van. Antonelli bleef koel en pakte de leiding een rondje later.

Op de tribunes ging het helemaal los. Ferrari-petje of niet, ze zagen een landgenoot de leiding pakken. Het was een historische prestatie, en voor het eerst sinds Ludovico Scarfiotti in 1966 (!) won een Italiaan zijn thuisrace op Monza. Huilend van vreugde zat Antonelli in zijn cockpit, terwijl zijn vader het nauwelijks droog hield in de pitbox.

Podium voor Verstappen

Verstappen wist de derde plaats nog naar huis te brengen, omdat McLaren-coureurs Piastri en Norris besloten met elkaar te vechten. Norris belandde met twee wielen op het gras, en reageerde woest. Ook bij McLaren zullen ze nog wel eventjes met elkaar in conclaaf moeten gaan.