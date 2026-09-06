George Russell is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Italië. De Brit reed het grootste deel van de race aan kop, maar werd in de slotfase van de wedstrijd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli ingehaald. Hierdoor heeft Russell opnieuw punten laten liggen ten opzichte van de Italiaan. De Mercedes-coureur kan echter alleen maar klappen voor zijn teamgenoot.

Russell startte de race als tweede achter polesitter Pierre Gasly. De Brit wist al snel de koppositie over te nemen van de Alpine-coureur en begon de herstart, die door Charles Leclerc werd veroorzaakt, vanaf de eerste plek. In de slotfase reed Russell op oude harde banden. Mede daardoor zag hij de overwinning aan zich voorbijgaan en kon Antonelli de leiding overnemen.

Russell feliciteert Antonelli

Na afloop van de Grand Prix vertelt Russell tijdens zijn post-race-interview dat hij erg trots is op zijn jonge teamgenoot. "Natuurlijk van harte gefeliciteerd aan Kimi. Een ongelooflijk resultaat van hem. Toen ik in het begin op het klassement keek, zag ik dat hij al op zo’n P5, P4 stond. Hij zou zeker meedoen om de prijzen", zo vertelt de Brit. Russell had dus al vroeg in de race door dat Antonelli een belangrijke concurrent kon worden tijdens zijn thuisrace.

Russell baalt van zijn tweede plaats, maar kan er uiteindelijk wel mee leven. "Het zag ernaar uit dat we een behoorlijk sterke race zouden rijden. Maar tegen het einde had ik wat moeite met de banden. We hebben de hele race natuurlijk op die ene harde band gereden. Ik neem het voor lief. Het was positiever dan voor de zomerstop. En dat was precies wat ik moest proberen te bereiken. Maar natuurlijk had ik vandaag dolgraag op P1 gestaan."

Russell zag pitstop niet aankomen

Antonelli ging tijdens de virtual safety car naar binnen, maar dat zag Russell niet aankomen. Hij dacht dat de Italiaan net zoals hij buiten bleef. "Eerlijk gezegd dacht ik dat we allebei op de baan zouden blijven. Ik was verrast toen ik zag dat hij een pitstop maakte. Ik denk dat het uiteindelijk voor beide partijen een gok was. Op dat moment kon het team onmogelijk weten welke strategie beter was." Antonelli heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uitgebreid. Het verschil met nummer twee in het wereldkampioenschap Russell is bedraagt nu 66 punten.