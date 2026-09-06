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Russell klapt voor teamgenoot: "Ongelooflijk resultaat"

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Russell klapt voor teamgenoot: "Ongelooflijk resultaat"

George Russell is als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Italië. De Brit reed het grootste deel van de race aan kop, maar werd in de slotfase van de wedstrijd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli ingehaald. Hierdoor heeft Russell opnieuw punten laten liggen ten opzichte van de Italiaan. De Mercedes-coureur kan echter alleen maar klappen voor zijn teamgenoot.

Russell startte de race als tweede achter polesitter Pierre Gasly. De Brit wist al snel de koppositie over te nemen van de Alpine-coureur en begon de herstart, die door Charles Leclerc werd veroorzaakt, vanaf de eerste plek. In de slotfase reed Russell op oude harde banden. Mede daardoor zag hij de overwinning aan zich voorbijgaan en kon Antonelli de leiding overnemen.

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Russell feliciteert Antonelli

Na afloop van de Grand Prix vertelt Russell tijdens zijn post-race-interview dat hij erg trots is op zijn jonge teamgenoot. "Natuurlijk van harte gefeliciteerd aan Kimi. Een ongelooflijk resultaat van hem. Toen ik in het begin op het klassement keek, zag ik dat hij al op zo’n P5, P4 stond. Hij zou zeker meedoen om de prijzen", zo vertelt de Brit. Russell had dus al vroeg in de race door dat Antonelli een belangrijke concurrent kon worden tijdens zijn thuisrace.

Russell baalt van zijn tweede plaats, maar kan er uiteindelijk wel mee leven. "Het zag ernaar uit dat we een behoorlijk sterke race zouden rijden. Maar tegen het einde had ik wat moeite met de banden. We hebben de hele race natuurlijk op die ene harde band gereden. Ik neem het voor lief. Het was positiever dan voor de zomerstop. En dat was precies wat ik moest proberen te bereiken. Maar natuurlijk had ik vandaag dolgraag op P1 gestaan."

Russell zag pitstop niet aankomen

Antonelli ging tijdens de virtual safety car naar binnen, maar dat zag Russell niet aankomen. Hij dacht dat de Italiaan net zoals hij buiten bleef. "Eerlijk gezegd dacht ik dat we allebei op de baan zouden blijven. Ik was verrast toen ik zag dat hij een pitstop maakte. Ik denk dat het uiteindelijk voor beide partijen een gok was. Op dat moment kon het team onmogelijk weten welke strategie beter was." Antonelli heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder uitgebreid. Het verschil met nummer twee in het wereldkampioenschap Russell is bedraagt nu 66 punten.

racepace1

Posts: 952

Als je nog een beetje op een normale manier van het circuit af wil komen mag je wel klappen voor Antonelli

  • 1
  • 6 sep 2026 - 17:55
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (12)

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  • Skimi

    Posts: 1.137

    Russell lijkt gebroken want die had de teleurstelling en tranen duidelijk over zich heen hangen. Niet gek als Antonelli van 19 komt en halverwege al om je heen rondjes rijd. Zeer grote gelijknissen met Perez Verstappen in Miami

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.102

    Sportief van vriend om te klappen voor zijn teammaat, maar het zal toch wel wringen dat hij als tweede over de streep kwam.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:32
    • skibeest

      Posts: 2.158

      Hij accepteert de rol van tweede rijder

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:35
    • jd2000

      Posts: 7.905

      Mijn ouders waarschuwde mij vroeger voor verkeerde vrienden. Hoe zit dat met jou Ouw?

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.102

      Ik heb alleen maar verkeerde vrienden jd.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:58
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.613

    Klappen als een boer met kiespijn was dat zeg.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:34
  • jd2000

    Posts: 7.905

    Nou ja,hij draagt zn verlies als een kerel. Vraag me af of het ondertussen is ingedaald dat hij geen kampioen gaat worden. Moet een hard gelag zijn voor iemand die denkt dat hij de chosen one is. Werd ook duidelijk dat Italianen hem ook niet pruimen.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:36
  • racepace1

    Posts: 952

    Als je nog een beetje op een normale manier van het circuit af wil komen mag je wel klappen voor Antonelli

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 17:55
  • schwantz34

    Posts: 42.799

    Russell klapt voor teamgenoot:

    En terecht want Kimi was wederom gewoon een klappie te snel voor hem!

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:03
  • Skoda F1

    Posts: 834

    Russell maakte de Italiaanse koeien behoorlijk loops tijdens het podium..

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:15
  • Hagueian

    Posts: 8.954

    Ik zie geen coureur die baalt als een stekker. Ik zie een coureur die blij is dat hij volgend jaar weer in een Mercedes plaats mag nemen. Kimi heeft dat snel afgedwongen.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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