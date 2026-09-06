user icon
icon

Verstappen werd al snel ontdekt in het karten: "Ik vroeg Jos wie hij was"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen werd al snel ontdekt in het karten: "Ik vroeg Jos wie hij was"

Max Verstappen heeft door de jaren heen een bijzondere band opgebouwd met Italië. Niet alleen vanwege de vele races op Italiaanse bodem, maar vooral door zijn kartjaren. Als jonge jongen maakte Verstappen duizenden kilometers richting Italië, waar hij bij het Italiaanse CRG zijn eerste grote stappen zette richting de Formule 1.

De Nederlander reed al op jonge leeftijd voor het team en maakte indruk op Giancarlo Tinini, oprichter en eigenaar van CRG. Tinini zag Verstappen in 2009 voor het eerst rijden tijdens een testdag in Muro Leccese. Hoewel de twaalfjarige toen nog te jong was om internationaal te racen, was voor Tinini meteen duidelijk dat hij met een bijzonder talent te maken had.

Meer over Max Verstappen Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep

'Verstappen wilde altijd weten hoe hij sneller kon'

"Ik wist helemaal niet wie Max was toen ik hem zag rijden. Er reed een CRG-kart met nummer drie rond, zonder veel stickers en alleen met de naam 'Max' erop. Ik was meteen onder de indruk en wilde weten wie die jongen was. Toen ik Jos tegenkwam, bleek het zijn zoon te zijn. Max was nog heel klein, maar ik heb direct gevraagd of ze interesse hadden om bij ons team te komen. Zijn talent was meteen zichtbaar", zo vertelde hij in gesprek met de Telegraaf.

In november 2009 tekende Verstappen uiteindelijk een fabriekscontract bij CRG. Vanaf 2010 kon hij als fabrieksrijder deelnemen aan internationale wedstrijden. Tinini herinnert zich vooral de enorme gedrevenheid van de jonge Verstappen. "Max wilde altijd rijden en zocht in iedere situatie de grens op. Hij was op jonge leeftijd al ontzettend professioneel en volledig gefocust. Hij wilde niet zomaar rondjes rijden, maar vooral begrijpen hoe hij nóg sneller kon worden."

'2013 was een geweldige afsluiting'

De band tussen CRG en de familie Verstappen ging verder dan alleen Max. Ook Jos en Sophie reden in het verleden voor het Italiaanse team. Tinini kende de familie daardoor al langer en zag van dichtbij hoe Max zich ontwikkelde. "Ik kende zijn vader en moeder al, dus er was vanaf het begin een goede connectie. Max is één van de beste ambassadeurs van CRG geweest. We zijn er ontzettend trots op dat hij deel heeft uitgemaakt van ons team en op wat we samen hebben bereikt."

Ook met Jos hield Tinini een goede relatie. De vader van Max was tijdens de kartjaren nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon en hield zich onder meer bezig met de motoren. "Jos was technisch ontzettend goed onderlegd. Daardoor konden we makkelijk met elkaar praten en begrepen we elkaar snel. Ik heb nooit problemen gehad met de samenwerking, ondanks wat anderen soms over hem zeggen. Die technische kennis heeft hij uiteindelijk ook aan Max meegegeven."

Voor Tinini was 2013 het absolute hoogtepunt van de samenwerking. Verstappen won dat jaar twee Europese kampioenschappen en een wereldtitel. "Dat was zonder twijfel een geweldig seizoen. Max won twee Europese kampioenschappen en een wereldtitel. Hij streed ook nog om een tweede wereldtitel, maar na een aanrijding zat dat er niet meer in. Toch was het een prachtige afsluiting van zijn kartcarrière."

Een jaar later maakte Verstappen de overstap naar de Formule 3, om in 2015 als zeventienjarige zijn debuut in de Formule 1 te maken. De vele ritten naar Italië en zijn jaren bij CRG vormden daarmee een belangrijk onderdeel van de weg naar de absolute top. Dat de band nog altijd bestaat, blijkt dit weekend in Monza. Tinini is op uitnodiging van Verstappen aanwezig tijdens de Grand Prix.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.096

"Verstappen werd al snel ontdekt in het karten: "Ik vroeg Jos wie hij was".

"Ik ben Jos" antwoordde Jos.

  • 7
  • 6 sep 2026 - 11:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.964

    Toen ik Max vroeger zag rijden vroeg ik me af wie die vent was die altijd bij hem was. Dat bleek Jos te zijn.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 09:38
    • Need5Speed

      Posts: 4.445

      En toen heb je hem een contract aangeboden?

      • + 3
      • 6 sep 2026 - 09:55
    • Sander

      Posts: 1.964

      Nee want Michel Perridon dacht dat dat misschien niet zo'n goed idee was.

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 09:58
  • Rimmer

    Posts: 13.469

    Ja die Max dat was mij er eentje. Wellicht de snelste en beste coureur die de F1 ooit gekend heeft.

    • + 6
    • 6 sep 2026 - 09:48
  • Towel986

    Posts: 566

    Leuk stuk om te lezen!

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 10:34
  • Pietje Bell

    Posts: 36.598

    Vermeulen zal vandaag weer op het circuit verschijnen nadat hij gisteren naar Rome
    is gevlogen en zojuist weer in Milaan is geland.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 10:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.094

    "Verstappen werd al snel ontdekt in het karten: "Ik vroeg Jos wie hij was".

    "Ik ben Jos" antwoordde Jos.

    • + 7
    • 6 sep 2026 - 11:31
  • Pietje Bell

    Posts: 36.598

    Penelope arriveerde al vroeg met Max op het circuit. Het lijkt erop dat ze met Max en
    Jack in zijn motorhome heeft geslapen, zodat ze al vroeg op het circuit kon zijn.
    Zo was Kelly gisteravond ook vrij om te gaan en te staan in Milaan.

    urlr.me/6Fhjrp

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 11:57
    • Pietje Bell

      Posts: 36.598

      Mooi om te zien hoe Max zijn bodygard zich meteen bekommerde om P
      en haar beschermde.

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 12:00
    • Pietje Bell

      Posts: 36.598

      Hier een paar foto's hoe Penelope mee gaat in de Red Bull hospitality.

      urlr.me/detvAQ

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 13:11

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar