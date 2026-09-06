Max Verstappen heeft door de jaren heen een bijzondere band opgebouwd met Italië. Niet alleen vanwege de vele races op Italiaanse bodem, maar vooral door zijn kartjaren. Als jonge jongen maakte Verstappen duizenden kilometers richting Italië, waar hij bij het Italiaanse CRG zijn eerste grote stappen zette richting de Formule 1.

De Nederlander reed al op jonge leeftijd voor het team en maakte indruk op Giancarlo Tinini, oprichter en eigenaar van CRG. Tinini zag Verstappen in 2009 voor het eerst rijden tijdens een testdag in Muro Leccese. Hoewel de twaalfjarige toen nog te jong was om internationaal te racen, was voor Tinini meteen duidelijk dat hij met een bijzonder talent te maken had.

'Verstappen wilde altijd weten hoe hij sneller kon'

"Ik wist helemaal niet wie Max was toen ik hem zag rijden. Er reed een CRG-kart met nummer drie rond, zonder veel stickers en alleen met de naam 'Max' erop. Ik was meteen onder de indruk en wilde weten wie die jongen was. Toen ik Jos tegenkwam, bleek het zijn zoon te zijn. Max was nog heel klein, maar ik heb direct gevraagd of ze interesse hadden om bij ons team te komen. Zijn talent was meteen zichtbaar", zo vertelde hij in gesprek met de Telegraaf.

In november 2009 tekende Verstappen uiteindelijk een fabriekscontract bij CRG. Vanaf 2010 kon hij als fabrieksrijder deelnemen aan internationale wedstrijden. Tinini herinnert zich vooral de enorme gedrevenheid van de jonge Verstappen. "Max wilde altijd rijden en zocht in iedere situatie de grens op. Hij was op jonge leeftijd al ontzettend professioneel en volledig gefocust. Hij wilde niet zomaar rondjes rijden, maar vooral begrijpen hoe hij nóg sneller kon worden."

'2013 was een geweldige afsluiting'

De band tussen CRG en de familie Verstappen ging verder dan alleen Max. Ook Jos en Sophie reden in het verleden voor het Italiaanse team. Tinini kende de familie daardoor al langer en zag van dichtbij hoe Max zich ontwikkelde. "Ik kende zijn vader en moeder al, dus er was vanaf het begin een goede connectie. Max is één van de beste ambassadeurs van CRG geweest. We zijn er ontzettend trots op dat hij deel heeft uitgemaakt van ons team en op wat we samen hebben bereikt."

Ook met Jos hield Tinini een goede relatie. De vader van Max was tijdens de kartjaren nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon en hield zich onder meer bezig met de motoren. "Jos was technisch ontzettend goed onderlegd. Daardoor konden we makkelijk met elkaar praten en begrepen we elkaar snel. Ik heb nooit problemen gehad met de samenwerking, ondanks wat anderen soms over hem zeggen. Die technische kennis heeft hij uiteindelijk ook aan Max meegegeven."

Voor Tinini was 2013 het absolute hoogtepunt van de samenwerking. Verstappen won dat jaar twee Europese kampioenschappen en een wereldtitel. "Dat was zonder twijfel een geweldig seizoen. Max won twee Europese kampioenschappen en een wereldtitel. Hij streed ook nog om een tweede wereldtitel, maar na een aanrijding zat dat er niet meer in. Toch was het een prachtige afsluiting van zijn kartcarrière."

Een jaar later maakte Verstappen de overstap naar de Formule 3, om in 2015 als zeventienjarige zijn debuut in de Formule 1 te maken. De vele ritten naar Italië en zijn jaren bij CRG vormden daarmee een belangrijk onderdeel van de weg naar de absolute top. Dat de band nog altijd bestaat, blijkt dit weekend in Monza. Tinini is op uitnodiging van Verstappen aanwezig tijdens de Grand Prix.