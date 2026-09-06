De FIA-stewards hebben uitgelegd waarom George Russell geen tijdstraf heeft gekregen voor het mogelijk overtreden van de regels onder de gele vlag. Er werd tijdens de race op het circuit van Monza kort een onderzoek geopend, maar al snel hakten ze de knoop door. Russell had geen fout gemaakt.

Russell beleefde een frustrerende Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Hij pakte al vroeg in de race de leiding, maar zag hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zich naar voren vocht. De Italiaan was in het achterveld gestart, maar reed binnen een mum van tijd in de podiumplaatsen. Antonelli en Max Verstappen maakten onder de Virtual Safety Car een pitstop, en Russell bleef buiten. Vlak na de VSC meldde Race Control dat ze een onderzoek openden naar Russell, omdat hij mogelijk een fout had gemaakt onder de gele vlag.

Waarom kreeg Russell geen straf?

Al snel kwamen ze tot de conclusie dat Russell geen straf kreeg, en dat zorgde even voor twijfel. Na afloop van de race deelde de FIA een document, waarin de stewards verklaarden waarom hij geen straf had ontvangen. Volgens de stewards was er op de onboardbeelden te zien dat Russell geen gele vlag zag, terwijl er op zijn stuurtje ook geen signaal werd gegeven van een gele vlag. Sterker nog, er was een groen lichtpaneel te zien aan het einde van de sector.

Frustrerende dag

Russell had dus geen overtreding gemaakt, en een straf was niet nodig. De telemetrie liet ook zien dat Russell van zijn gas was gegaan, dus een straf was in geen geval aan de orde. Russell kon hierdoor vrij vechten, maar verloor in de slotfase de koppositie aan de jagende Antonelli. De Brit kwam als tweede over de streep, en lachte als een boer met kiespijn. Voor hem wordt het nu lastig om nog een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel.