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FIA-stewards leggen uit waarom Russell geen straf kreeg

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FIA-stewards leggen uit waarom Russell geen straf kreeg

De FIA-stewards hebben uitgelegd waarom George Russell geen tijdstraf heeft gekregen voor het mogelijk overtreden van de regels onder de gele vlag. Er werd tijdens de race op het circuit van Monza kort een onderzoek geopend, maar al snel hakten ze de knoop door. Russell had geen fout gemaakt.

Russell beleefde een frustrerende Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Hij pakte al vroeg in de race de leiding, maar zag hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zich naar voren vocht. De Italiaan was in het achterveld gestart, maar reed binnen een mum van tijd in de podiumplaatsen. Antonelli en Max Verstappen maakten onder de Virtual Safety Car een pitstop, en Russell bleef buiten. Vlak na de VSC meldde Race Control dat ze een onderzoek openden naar Russell, omdat hij mogelijk een fout had gemaakt onder de gele vlag.

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Waarom kreeg Russell geen straf?

Al snel kwamen ze tot de conclusie dat Russell geen straf kreeg, en dat zorgde even voor twijfel. Na afloop van de race deelde de FIA een document, waarin de stewards verklaarden waarom hij geen straf had ontvangen. Volgens de stewards was er op de onboardbeelden te zien dat Russell geen gele vlag zag, terwijl er op zijn stuurtje ook geen signaal werd gegeven van een gele vlag. Sterker nog, er was een groen lichtpaneel te zien aan het einde van de sector.

Frustrerende dag

Russell had dus geen overtreding gemaakt, en een straf was niet nodig. De telemetrie liet ook zien dat Russell van zijn gas was gegaan, dus een straf was in geen geval aan de orde. Russell kon hierdoor vrij vechten, maar verloor in de slotfase de koppositie aan de jagende Antonelli. De Brit kwam als tweede over de streep, en lachte als een boer met kiespijn. Voor hem wordt het nu lastig om nog een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel.

Pietje Bell

Posts: 36.603

[i]" Volgens de stewards was er op de onboardbeelden te zien dat Russell geen gele vlag zag, terwijl er op zijn stuurtje ook geen signaal werd gegeven van een gele vlag. Sterker nog, er was een groen lichtpaneel te zien aan het einde van de sector.

De telemetrie liet ook zien dat Russell van zi... [Lees verder]

  • 2
  • 6 sep 2026 - 17:52
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.603

    " Volgens de stewards was er op de onboardbeelden te zien dat Russell geen gele vlag zag, terwijl er op zijn stuurtje ook geen signaal werd gegeven van een gele vlag. Sterker nog, er was een groen lichtpaneel te zien aan het einde van de sector.

    De telemetrie liet ook zien dat Russell van zijn gas was gegaan, dus een straf was in geen geval aan de orde."


    Ok. Het was dus groen, maar hij ging van zijn gas vanwege geel. Is dat normaal?

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 17:52
    • Knurft

      Posts: 27

      Bijzonder of niet ? Zou onze Russell helderziend zijn ?

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:58
    • Skoda F1

      Posts: 835

      Helderziende is misschien wat ver gezocht.Maar bijziendheid zeker # knurgt

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:18

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Team
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Mercedes
425
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Ferrari
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263
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Red Bull Racing
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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