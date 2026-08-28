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Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

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Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Het vliegtuig van Max Verstappen lijkt onderweg te zijn naar Nederland. Na een aantal opvallende reisjes in de afgelopen dagen zet de opvallende privéjet vandaag koers richting Schiphol, maar de kans lijkt klein te zijn dat viervoudig wereldkampioen Verstappen zelf aan boord zit.

Verstappen kwam afgelopen weekend in actie tijdens zijn voorlopig laatste thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Grand Prix eindigde in een deceptie voor Verstappen, die aan het einde van de openingsronde hard de muur inklapte. Verstappen voelde zich het hele weekend ziekjes, en vloog een paar uur na de race terug naar huis. Hij ging echter niet thuis op de bank uitzieken, want daags na de race vloog Verstappens jet naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. 

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Waar gaat de reis naartoe?

Verstappens jacht 'Unleash the Lion' ligt hier aangemeerd, en het lijkt er dus op dat Verstappen nog een korte vakantie viert. Het privévliegtuig vloog snel terug naar standplaats Nice, maar daar bleef deze niet staan. Gisteren zette de opvallende jet koers naar het vliegveld van Kopenhagen, waar deze afgelopen nacht bleef staan. GPToday.net heeft vernomen dat Verstappens jet daar rond deze tijd vertrekt en koers zet naar Schiphol. Daar zal deze aan het begin van de ochtend landen, en pas in de avond weer weggaan.

Wie zit er aan boord?

Verstappen zelf is dus vermoedelijk niet aan boord, en het lijkt erop dat zijn manager Raymond Vermeulen het vliegtuig gebruikt. Vermeulen reist wel vaker met Verstappens vliegtuig, maar het komt niet zo vaak voor dat deze landt op Schiphol. Eén week na de laatste Dutch Grand Prix is het vliegtuig van Verstappen dus weer terug in Nederland, en het is niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is.

Geen contractonderhandelingen

Er zullen in ieder geval geen gesprekken worden gevoerd over Verstappens toekomst. Voorafgaand aan het raceweekend op het circuit van Zandvoort werd bekend dat Verstappen zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot en met 2030. Aan het begin van de zomerstop was Vermeulen al gespot in Salzburg, waar Red Bulls hoofdkantoor in de buurt is gevestigd. Vlak daarvoor was Verstappens privéjet geland op Olbia, waar de viervoudig wereldkampioen nu dus weer vakantie viert.

Cyril Ratatouille

Posts: 3.424

Leuk om tegenwoordig een ster te zijn. Er zijn zoveel mensen zonder leven die de hele dag volgen waar hun favoriet uithangt, dat beroemdheden zo ongeveer in en gevangenis leven. Wat boeit het waar dit vliegtuig is of waar Alonso rijdt? Al dat speculeren... Ik mis de tijd waarin nieuws om nieuws d... [Lees verder]

  • 12
  • 28 aug 2026 - 12:24
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • Snork

    Posts: 22.988

    Zie je wel, Max gaat naar Mercedes.

    • + 2
    • 28 aug 2026 - 12:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.026

    Max zat wel aan boord.
    Hij was na het debacle afgelopen zondag zijn pakkie zware shag vergeten...en ging hem nu ophalen.

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 12:11
  • gridiron

    Posts: 3.719

    De vraag is wat doet die kist in Kopenhagen

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 12:19
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.424

    Leuk om tegenwoordig een ster te zijn. Er zijn zoveel mensen zonder leven die de hele dag volgen waar hun favoriet uithangt, dat beroemdheden zo ongeveer in en gevangenis leven. Wat boeit het waar dit vliegtuig is of waar Alonso rijdt? Al dat speculeren... Ik mis de tijd waarin nieuws om nieuws draaide.

    • + 12
    • 28 aug 2026 - 12:24
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.424

      * in een gevangenis

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 12:25
    • hupholland

      Posts: 10.187

      Ach ja, ieder zn eigen ding. Kijken naar auto's die rondjes rijden en dan daar elkaar de hersens over inslaan heeft ook niet heel veel nut. T is allemaal wel een beetje bezigheidstherapie.. de ster in dit geval hoeven we ook geen medelijden mee te hebben, die incasseert zometeen bijna 100 miljoen per jaar en heeft met zn prive jet ook wel een beetje schijt aan de rest vd wereld. Wat is nog wel normaal en wat niet?

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 12:54
    • F1jos

      Posts: 5.564

      Inherent aan het leven in een illusionaire wereld.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 13:19
    • The Wolf

      Posts: 1.443

      Het is gewoon niet leuk meer om vandaag de dag een ster te zijn, spreek uit ervaring. Van ellende heb ik de transponder van mijn jacht 'Unleash the Wolf' maar uitgezet omdat allerlei pipo's je online volgen. En mijn Valkyrie is al maanden de garage niet uit geweest, veel te opvallend, pak de Dacia wel.

      • + 2
      • 28 aug 2026 - 13:20
    • RonHymer

      Posts: 327

      Echte journalisten draaien zich om in hun graf.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 13:22
  • Snorremans

    Posts: 373

    Ik ga zo met de trein naar Amsterdam.

    • + 4
    • 28 aug 2026 - 12:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.488

      Met een stoptrein (sprinter) of een sneltrein (intercity)?
      En ga je vandaag ook weer terug?
      Zo niet, wanneer dan wel?
      En waarom?

      • + 2
      • 28 aug 2026 - 13:08
    • RonHymer

      Posts: 327

      Pas op hoor. Straks krijgen we hier nog allemaal alle ins en outs van jou vriendin te lezen via Instagram.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 13:23
  • Pietje Bell

    Posts: 36.454

    Een artikel over Max zijn jet even een bericht over Max zijn bonus dochter en haar moeder.

    Sinds november was er een rechtszaak gaande inzake het voogdijschap van Penelope.
    Haar vader pleitte voor Full Custody en heeft de zaak gewonnen.
    Haar ergernis omtrent dit alles heeft Kelly de afgelopen weken niet onder stoelen of
    banken gestoken en hem zwart gemaakt waar ze maar kon. Zich niet hoe
    het mogelijk is dat een rechter de vader ipv de moeder Full Custody toe heeft gekend.
    Gisteren heeft ze iets gedaan over de rug van haar dochter dat werkelijk alle perken
    te buiten gaat. Je woede en beschuldigingen jegens je ex hoort niet op het www thuis,
    maar hoor je met je ex uit te praten. Het is te hopen dat Penelope dit niet leest, want
    ze beschrijft precies wat een moeder behoort te doen en met dit bericht te posten doet
    ze het tegenovergestelde.

    Toen Penelope op 27 juli jarig was heeft ze niets op haar IG geplaatst, geen foto's,
    geen felicitaties, enkel een 3-tal berichtjes die na 24 uur weer verdwenen waren. Andere
    jaren 40 - 50 foto's van één dag die nog steeds te zien zijn.
    Gisteravond postte ze dit op haar story en ik dacht ws net als heel veel anderen
    "Hè leuk, eindelijk foto's van haar verjaardag", maar dat bleek niet het geval te zijn, enkel
    een lokkertje om haar klaagzang te lezen.

    ibb.co/PZZzCRnD

    Gisteren na 31 dagen heeft ze onder het mom van een verlaat verjaardagsbericht
    het volgende gepost met een 4-tal hele mooie moeder/dochter foto's die in april
    in Parijs door een fotograaf zijn geschoten. Voor wie het gemist heeft:

    kellypiquet

    A month ago, my P turned 7 🤍

    Birthdays should be purely happy, but this one began a difficult month - one that
    reminded me how deeply children deserve peace, stability and emotional safety.

    Motherhood has taught me that I cannot control how others behave or make anyone
    communicate, cooperate or put a child’s needs first.
    I can only choose the mother I am through it: staying calm when I want to scream,
    absorbing the frustration so she doesn’t have to, reassuring her when she feels confused and reminding her that adult decisions are never her responsibility.

    Children notice more than we realise. They know who listens, who shows up and where they feel safe. In the end, consistency and actions speak louder than words.

    So today, with her in my arms again,     I’m choosing to focus on what matters:
    seven beautiful years of this extraordinary girl and the privilege of being her mother.

    My P, I will always listen, advocate for you, protect your softness and remind you
    that your feelings matter.

    May seven brings you the peace, freedom and uncomplicated happiness every
    little girl deserves 🤍



    De bijbehorende mooie moeder/dochter foto's: urlr.me/c8kV4G

    • + 3
    • 28 aug 2026 - 12:49

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-
Bahrein
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Japan
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Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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