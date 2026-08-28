Het vliegtuig van Max Verstappen lijkt onderweg te zijn naar Nederland. Na een aantal opvallende reisjes in de afgelopen dagen zet de opvallende privéjet vandaag koers richting Schiphol, maar de kans lijkt klein te zijn dat viervoudig wereldkampioen Verstappen zelf aan boord zit.

Verstappen kwam afgelopen weekend in actie tijdens zijn voorlopig laatste thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Grand Prix eindigde in een deceptie voor Verstappen, die aan het einde van de openingsronde hard de muur inklapte. Verstappen voelde zich het hele weekend ziekjes, en vloog een paar uur na de race terug naar huis. Hij ging echter niet thuis op de bank uitzieken, want daags na de race vloog Verstappens jet naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië.

Waar gaat de reis naartoe?

Verstappens jacht 'Unleash the Lion' ligt hier aangemeerd, en het lijkt er dus op dat Verstappen nog een korte vakantie viert. Het privévliegtuig vloog snel terug naar standplaats Nice, maar daar bleef deze niet staan. Gisteren zette de opvallende jet koers naar het vliegveld van Kopenhagen, waar deze afgelopen nacht bleef staan. GPToday.net heeft vernomen dat Verstappens jet daar rond deze tijd vertrekt en koers zet naar Schiphol. Daar zal deze aan het begin van de ochtend landen, en pas in de avond weer weggaan.

Wie zit er aan boord?

Verstappen zelf is dus vermoedelijk niet aan boord, en het lijkt erop dat zijn manager Raymond Vermeulen het vliegtuig gebruikt. Vermeulen reist wel vaker met Verstappens vliegtuig, maar het komt niet zo vaak voor dat deze landt op Schiphol. Eén week na de laatste Dutch Grand Prix is het vliegtuig van Verstappen dus weer terug in Nederland, en het is niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is.

Geen contractonderhandelingen

Er zullen in ieder geval geen gesprekken worden gevoerd over Verstappens toekomst. Voorafgaand aan het raceweekend op het circuit van Zandvoort werd bekend dat Verstappen zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot en met 2030. Aan het begin van de zomerstop was Vermeulen al gespot in Salzburg, waar Red Bulls hoofdkantoor in de buurt is gevestigd. Vlak daarvoor was Verstappens privéjet geland op Olbia, waar de viervoudig wereldkampioen nu dus weer vakantie viert.