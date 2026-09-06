Charles Leclerc heeft zondag een dramatische thuisrace beleefd tijdens de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur crashte al vroeg op Monza en zag daarmee een mogelijk sterk resultaat voor zijn ogen verdwijnen. Na afloop gaf de Monegask bij Viaplay uitleg over de oorzaak van zijn zware crash en sprak hij ook over het incident met teamgenoot Lewis Hamilton.

Leclerc kwam in de openingsfase van de race al meerdere keren in gevecht terecht. Na een spannend duel met Hamilton bij de start raakte hij later verwikkeld in de strijd met onder anderen Oscar Piastri. Bij het uitkomen van een bocht verloor Leclerc vervolgens de controle over zijn Ferrari en knalde hij hard de bandenstapel in. De race werd tijdelijk stilgelegd met een rode vlag.

Leclerc tast in het duister na zware crash

"Ik ging in de eerste ronde op het gas, maar moest het vermogen weer loslaten. Er voelde daar iets vreemds aan. In de tweede ronde verwachtte ik eigenlijk hetzelfde gedrag van de auto, maar toen reageerde hij ineens heel anders", vertelt Leclerc na afloop.

Volgens de Ferrari-coureur moet het team onderzoeken waarom zijn bolide zo onverwacht reageerde. "We moeten bekijken of het iets met de batterij te maken had. Die kan in de eerste ronde soms op een andere manier reageren, waardoor je een verschil in vermogen voelt. Het was in ieder geval een vreemde situatie, want we zagen er juist ontzettend sterk uit."

Ferrari-duo botst bij de start van Italiaanse GP

Ook het eerdere incident met Hamilton kwam ter sprake. De Brit liet na afloop weten dat hij door zijn teamgenoot iets van de baan werd gedrukt. Leclerc kijkt daar zelf anders naar, al erkent hij dat het niet de situatie was die Ferrari wilde zien.

"In de eerste bocht had ik niet verwacht dat Lewis zoveel risico zou nemen. Daardoor kwamen we heel dicht bij elkaar te zitten. In de tweede bocht had ik maar weinig ruimte en probeerde ik de bocht zo krap mogelijk te nemen", legt de Monegask uit.

Leclerc benadrukt dat Ferrari het incident intern zal bespreken. "Dit is natuurlijk nooit wat je wilt zien, zeker niet wanneer twee auto's van hetzelfde team met elkaar in gevecht zijn. We moeten dit analyseren en ervoor zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen." Gelukkig bleef Leclerc ongedeerd na zijn zware crash, maar voor Ferrari eindigde de thuisrace daarmee al vroeg in mineur.