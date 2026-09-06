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Balende Leclerc wijst naar Hamilton na megacrash tijdens Italiaanse GP

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Balende Leclerc wijst naar Hamilton na megacrash tijdens Italiaanse GP

Charles Leclerc heeft zondag een dramatische thuisrace beleefd tijdens de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur crashte al vroeg op Monza en zag daarmee een mogelijk sterk resultaat voor zijn ogen verdwijnen. Na afloop gaf de Monegask bij Viaplay uitleg over de oorzaak van zijn zware crash en sprak hij ook over het incident met teamgenoot Lewis Hamilton.

Leclerc kwam in de openingsfase van de race al meerdere keren in gevecht terecht. Na een spannend duel met Hamilton bij de start raakte hij later verwikkeld in de strijd met onder anderen Oscar Piastri. Bij het uitkomen van een bocht verloor Leclerc vervolgens de controle over zijn Ferrari en knalde hij hard de bandenstapel in. De race werd tijdelijk stilgelegd met een rode vlag.

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Leclerc tast in het duister na zware crash

"Ik ging in de eerste ronde op het gas, maar moest het vermogen weer loslaten. Er voelde daar iets vreemds aan. In de tweede ronde verwachtte ik eigenlijk hetzelfde gedrag van de auto, maar toen reageerde hij ineens heel anders", vertelt Leclerc na afloop.

Volgens de Ferrari-coureur moet het team onderzoeken waarom zijn bolide zo onverwacht reageerde. "We moeten bekijken of het iets met de batterij te maken had. Die kan in de eerste ronde soms op een andere manier reageren, waardoor je een verschil in vermogen voelt. Het was in ieder geval een vreemde situatie, want we zagen er juist ontzettend sterk uit."

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Ook het eerdere incident met Hamilton kwam ter sprake. De Brit liet na afloop weten dat hij door zijn teamgenoot iets van de baan werd gedrukt. Leclerc kijkt daar zelf anders naar, al erkent hij dat het niet de situatie was die Ferrari wilde zien.

"In de eerste bocht had ik niet verwacht dat Lewis zoveel risico zou nemen. Daardoor kwamen we heel dicht bij elkaar te zitten. In de tweede bocht had ik maar weinig ruimte en probeerde ik de bocht zo krap mogelijk te nemen", legt de Monegask uit.

Leclerc benadrukt dat Ferrari het incident intern zal bespreken. "Dit is natuurlijk nooit wat je wilt zien, zeker niet wanneer twee auto's van hetzelfde team met elkaar in gevecht zijn. We moeten dit analyseren en ervoor zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen." Gelukkig bleef Leclerc ongedeerd na zijn zware crash, maar voor Ferrari eindigde de thuisrace daarmee al vroeg in mineur.

Williams_F1

Posts: 1.550

Dat deze man nog een contractverlenging heeft gekregen bij dit team.
In mijn ogen onbegrijpelijk maar ik ben dan ook duidelijk geen kenner.

  • 3
  • 6 sep 2026 - 18:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Italië 2026

Reacties (7)

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  • Williams_F1

    Posts: 1.550

    Dat deze man nog een contractverlenging heeft gekregen bij dit team.
    In mijn ogen onbegrijpelijk maar ik ben dan ook duidelijk geen kenner.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 18:01
    • Williams_F1

      Posts: 1.550

      Punt = komma 😀

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:03
    • hupholland

      Posts: 10.208

      geen ideale line up met Hamilton idd, dus wat dat betreft zou je idd kunnen zeggen dat ze beter een ander kunnen nemen, maar verder is Leclerc natuurlijk wel gewoon een prima coureur voor een topteam. Eén slecht seizoen veranderd daar niet direct wat aan. Verder even afwachten wat uiteindelijk de oorzaak was. Max is dit jaar ook al 3x gecrasht waarvan slechts 1x echt zijn fout was, dus laten we niet direct te hard oordelen.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:19
    • Plextor

      Posts: 138

      Voor zijn mooie ogen gaan ze hem niet zoveel betalen... Je zult er niet veel van kennnen inderdaad

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:21
  • Larry Perkins

    Posts: 67.641

    Oogklachten Leclerc na crash...

    Leclerc vertelt na afloop dat hij zich vooral zorgen maakte over zijn rechteroog.
    "Mijn nek was in orde. Het was in eerste instantie vooral mijn zicht", zegt de Ferrari-coureur na de race.
    "Mijn rechteroog gaf me niet echt goed zicht, maar nu is alles weer in orde. Dat was hetgeen waar ik me het meeste zorgen over maakte toen ik uit de auto stapte."

    Verder kwam Leclerc naar eigen zeggen relatief goed uit de zware klap.
    "Daarna voel je hier en daar natuurlijk wat pijn, maar dat is normaal na een crash zoals deze. Verder is er niets aan de hand", legt hij uit.
    Toch wil de Ferrari-coureur de komende dagen enkele extra onderzoeken laten uitvoeren.
    "We moeten waarschijnlijk vanavond en morgen nog een aantal aanvullende controles doen om er zeker van te zijn dat ik volledig fit ben voor Madrid."

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:04
    • Larry Perkins

      Posts: 67.641

      Balen voor de tifosi...

      Dat het uitgerekend op Monza gebeurt, maakt de uitvalbeurt extra pijnlijk. Ferrari rijdt nergens voor zoveel eigen supporters en Leclerc weet hoeveel er van het weekend werd verwacht.
      "Het is heel frustrerend, maar het is nu eenmaal zo. Ik kan het resultaat niet meer veranderen", stelt hij. De aandacht verschuift daardoor al snel naar zijn herstel.
      "Ik moet vooruitkijken en hopelijk kunnen we in Madrid terugslaan. Het zou allemaal goed moeten zijn, maar het is beter om zeker te zijn."

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:06
    • Plextor

      Posts: 138

      Ferrari blijft de fouten maar opeen stapelen...echt niet te geloven...

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:22

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 185
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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