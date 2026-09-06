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Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

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Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Italië het maximale uit zijn auto gehaald. De Nederlander reed op Monza naar een verrassende derde plaats, maar was na afloop niet alleen maar tevreden. Verstappen bleef zich verbazen over de snelheid van zijn RB22 op de rechte stukken en kreeg bovendien opnieuw te maken met problemen aan de achterkant van zijn auto.

Toch kon de viervoudig wereldkampioen leven met zijn podiumplaats. Verstappen zag hoe Kimi Antonelli op indrukwekkende wijze zijn eerste Grand Prix won op het thuiscircuit van Mercedes. De Nederlander had vooraf niet gerekend op een podium, maar wist uiteindelijk optimaal te profiteren van de problemen bij de concurrentie.

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"Ik doe niet aan bingo, maar voor ons is dit natuurlijk een goed resultaat. We zijn alleen echt enorm traag op de rechte stukken", vertelt Verstappen bij Viaplay. "Natuurlijk ben ik tevreden met het resultaat en hebben we gemaximaliseerd wat erin zat. Maar het is wel jammer als je ziet hoeveel we tekortkomen op het rechte stuk."

Juist op een circuit als Monza viel dat probleem volgens Verstappen extra op. "We weten dit al langer. Maar blijkbaar hebben we wel de snelste motor", zegt de Nederlander met de nodige scepsis. Ook de problemen aan de achterkant van zijn Red Bull waren opnieuw aanwezig. "Het was niet heel goed, maar we hebben wel gemaximaliseerd wat erin zat. Het was hetzelfde probleem als gisteren. Vooral in de langzamere bochten voel ik dat."

Onlangs bombardeerde de FIA, volgens het ADUO-reglement, de motor van Red Bull Racing tot de beste. Verstappen lijkt daar echter helemaal niets van te begrijpen. 

Verstappen krijgt opnieuw met asfaltproblemen te maken

Verstappen verloor tijdens de race bovendien in korte tijd veel tijd door een opmerkelijk probleem met het asfalt. "In bocht twee liet het asfalt los. Ik stuurde in en kreeg al dat losse asfalt onder mijn auto. Daardoor brak mijn auto volledig uit en ging ik bijna van de baan. Volgens mij had Kimi in een ronde hetzelfde probleem, want het asfalt kwam daar gewoon los."

Daarna werd het voor Verstappen nog moeilijker om zich te verdedigen. "De McLaren zat vervolgens de hele tijd in de inhaalmodus. Wij zijn natuurlijk een slak op het rechte stuk, dus hij kon daarvan profiteren. Ik kreeg hem er gewoon niet uit. Toen de McLarens met elkaar begonnen te vechten, kwamen ze buiten die ene seconde en was het voor ons weer oké."

Na afloop had Verstappen ook nog lovende woorden voor Antonelli, die op Monza zijn eerste Grand Prix-zege vierde. "Het is natuurlijk heel bijzonder om als Italiaan de Italiaanse Grand Prix te winnen. Voor mij zou dat hetzelfde zijn als Zandvoort winnen. Hij deelt bijna ieder weekend wel een uppercut uit. Van negentien naar één: iedere keer weer een klap erbij. Hij doet het goed."

Verstappen lovend over heldendaad Hartog en PSV

Ook sprak Verstappen zich uit over de indrukwekkende reddingsactie van Loek Hartog, die volgens hem zonder die hulp waarschijnlijk niet had overleefd. "Zonder hem had hij denk ik niet overleefd. Heel mooi." Tot slot liet Verstappen weten dat hij ook de voetbalwedstrijd van PSV had gevolgd, dat eerder dit weekend won van Ajax. "Het was een mooie wedstrijd. Ik heb hem helemaal gekeken. Die goal was ook heel goed. Ik ben helemaal blij."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.184

    Wat hij uit die zeepkist trekt is fenomenaal. De MB coureurs zijn de enige met meer podiums dit seizoen.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 18:19

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Ferrari
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Datum
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Circuit
-
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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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