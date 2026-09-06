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Verstappen optimistisch voor Italiaanse GP: "Je weet niet wat er voor je gebeurt"

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Verstappen optimistisch voor Italiaanse GP: "Je weet niet wat er voor je gebeurt"

Nog even en dan gaat de Grand Prix van Italië van start. Op het wereldberoemde circuit van Monza hopen Max Verstappen en Red Bull Racing stiekem een podiumplek te bemachtigen. De Nederlander liet voorafgaand weten in ieder geval niet achterover te gaan leunen tijdens de race. 

Verstappen bemachtigde eerder dit weekend de zesde startplaats voor de Italiaanse GP, maar door een gridstraf van Andrea Kimi Antonelli, mag hij vanaf de vijfde plek vertrekken. Tevens mikt hij op een podiumplek op Monza, al had hij zelf gehoopt dat hij tijdens de kwalificatie dichter bij Mercedes, Ferrari en bovendien de verrassende polesitter Pierre Gasly had gezeten. 

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Verstappen had op meer gehoopt

"Ik had zelf stiekem op iets meer gehoopt gisteren", zo stelde Verstappen tijdens de traditionele Drivers-Parade voor iedere Formule 1-race. "Maar we gaan het wel zien. Hopelijk komt de auto vandaag iets beter uit de verf en dan weet je maar nooit wat er allemaal voor je kan gaan gebeuren", voegde hij daar hoopvol aan toe. 

Verstappen grapte vervolgens even nadat hem werd gevraagd hoeveel blikjes Red Bull hij drinkt voorafgaand aan de race. "Vijftien?. Nee, hoor. Gewoon twee of drie." 

Inhaalmogelijkheden voor Verstappen

Op Monza liggen er in ieder geval kansen voor Verstappen. De zogeheten Temple of Speed is voorzien van veel rechte stukken, dus automatisch meer inhaalmogelijkheden. Voor de viervoudig wereldkampioen zelf maakt het niet veel uit, zolang hij er maar langs gaat. "Daar gaat het niet om, zolang ik diegene maar inhaal. Dat is het belangrijkste. Het racen zal dit jaar heel anders zijn, ik hoop dat het interessant wordt." 

Het verleden spreekt in ieder geval in het voordeel van Verstappen. Zelf wist de Nederlander drie keer eerder te winnen op Monza, waar hij vorig jaar voor een sensationele ommekeer zorgde. Wellicht weet Verstappen, die nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen wacht, dat dit jaar weer in Italië te doen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.636

    Wordt vast p3 voor Verstappen achter Antonelli en Russell, maar blijft afwachten...

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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7
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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