Nog even en dan gaat de Grand Prix van Italië van start. Op het wereldberoemde circuit van Monza hopen Max Verstappen en Red Bull Racing stiekem een podiumplek te bemachtigen. De Nederlander liet voorafgaand weten in ieder geval niet achterover te gaan leunen tijdens de race.

Verstappen bemachtigde eerder dit weekend de zesde startplaats voor de Italiaanse GP, maar door een gridstraf van Andrea Kimi Antonelli, mag hij vanaf de vijfde plek vertrekken. Tevens mikt hij op een podiumplek op Monza, al had hij zelf gehoopt dat hij tijdens de kwalificatie dichter bij Mercedes, Ferrari en bovendien de verrassende polesitter Pierre Gasly had gezeten.

Verstappen had op meer gehoopt

"Ik had zelf stiekem op iets meer gehoopt gisteren", zo stelde Verstappen tijdens de traditionele Drivers-Parade voor iedere Formule 1-race. "Maar we gaan het wel zien. Hopelijk komt de auto vandaag iets beter uit de verf en dan weet je maar nooit wat er allemaal voor je kan gaan gebeuren", voegde hij daar hoopvol aan toe.

Verstappen grapte vervolgens even nadat hem werd gevraagd hoeveel blikjes Red Bull hij drinkt voorafgaand aan de race. "Vijftien?. Nee, hoor. Gewoon twee of drie."

Inhaalmogelijkheden voor Verstappen

Op Monza liggen er in ieder geval kansen voor Verstappen. De zogeheten Temple of Speed is voorzien van veel rechte stukken, dus automatisch meer inhaalmogelijkheden. Voor de viervoudig wereldkampioen zelf maakt het niet veel uit, zolang hij er maar langs gaat. "Daar gaat het niet om, zolang ik diegene maar inhaal. Dat is het belangrijkste. Het racen zal dit jaar heel anders zijn, ik hoop dat het interessant wordt."

Het verleden spreekt in ieder geval in het voordeel van Verstappen. Zelf wist de Nederlander drie keer eerder te winnen op Monza, waar hij vorig jaar voor een sensationele ommekeer zorgde. Wellicht weet Verstappen, die nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen wacht, dat dit jaar weer in Italië te doen.