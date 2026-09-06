George Russell blijft erbij dat Max Verstappen hem met opzet heeft geblokkeerd in de kwalificatie op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen stelde dat de vork anders in de steel stak, maar Russell weet zeker dat hij met opzet op de rem ging.

Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli reden in hun laatste run in Q3 vlak achter de Red Bull van Verstappen. Het was de bedoeling dat Antonelli een tow zou geven aan Russell, maar volgens Mercedes probeerde Verstappen tussen hen in te komen. Uiteindelijk reden ze achter de Nederlander aan, en mislukte het plannetje. Bij Mercedes vonden ze dat Verstappen een slimme truc uitvoerde, terwijl Verstappen naar zijn auto wees.

'Het was een aardige chaos'

Russell sprak na afloop met de internationale media, en was nog steeds een beetje gefrustreerd: "Eerlijk gezegd was het best een rommelige sessie. Ik voelde me in de auto niet zo goed als tijdens de derde vrije training, en ik verremde me vaak. En toen het op Q3 aankwam, ontstond er ook een aardige chaos bij het ingaan van de ronde door Verstappen."

Zuchtend legt Russell uit wat er volgens hem aan de hand was: "Hij wilde graag voor een slipstream gaan, Kimi reed daar ook, en ik reed mijn ronde uiteindelijk anderhalve seconde achter Max, wat zeker niet ideaal was. Dat doet overigens niets af aan wat Pierre hier heeft neergezet, want zoals hij zelf al zei: ze vlogen de hele dag al."

Deed Verstappen het met opzet?

Als Russell wordt gevraagd of het incident met Verstappen toeval was, reageert hij fel: "Nee, ik denk dat alles er op het oog goed uitzag, maar bij het ingaan van de Parabolica trapte Max ineens vol op de rem, omdat hij niet de voorste auto wilde zijn. Dat zijn van die dingen. Je hebt nu eenmaal geen invloed op wat andere coureurs doen."

"Kimi was er om mij een slipstream te geven, wat hij in de eerste run ook perfect had gedaan, maar door de actie van Max werd het voor Kimi natuurlijk ook heel erg lastig om te bepalen wat hij het beste kon doen. Het was dus gewoon een beetje ongelukkig."