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Russell blijft boos op Verstappen: "Hij ging vol op de rem!"

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Russell blijft boos op Verstappen: "Hij ging vol op de rem!"

George Russell blijft erbij dat Max Verstappen hem met opzet heeft geblokkeerd in de kwalificatie op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen stelde dat de vork anders in de steel stak, maar Russell weet zeker dat hij met opzet op de rem ging.

Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli reden in hun laatste run in Q3 vlak achter de Red Bull van Verstappen. Het was de bedoeling dat Antonelli een tow zou geven aan Russell, maar volgens Mercedes probeerde Verstappen tussen hen in te komen. Uiteindelijk reden ze achter de Nederlander aan, en mislukte het plannetje. Bij Mercedes vonden ze dat Verstappen een slimme truc uitvoerde, terwijl Verstappen naar zijn auto wees.

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'Het was een aardige chaos'

Russell sprak na afloop met de internationale media, en was nog steeds een beetje gefrustreerd: "Eerlijk gezegd was het best een rommelige sessie. Ik voelde me in de auto niet zo goed als tijdens de derde vrije training, en ik verremde me vaak. En toen het op Q3 aankwam, ontstond er ook een aardige chaos bij het ingaan van de ronde door Verstappen."

Zuchtend legt Russell uit wat er volgens hem aan de hand was: "Hij wilde graag voor een slipstream gaan, Kimi reed daar ook, en ik reed mijn ronde uiteindelijk anderhalve seconde achter Max, wat zeker niet ideaal was. Dat doet overigens niets af aan wat Pierre hier heeft neergezet, want zoals hij zelf al zei: ze vlogen de hele dag al."

Deed Verstappen het met opzet?

Als Russell wordt gevraagd of het incident met Verstappen toeval was, reageert hij fel: "Nee, ik denk dat alles er op het oog goed uitzag, maar bij het ingaan van de Parabolica trapte Max ineens vol op de rem, omdat hij niet de voorste auto wilde zijn. Dat zijn van die dingen. Je hebt nu eenmaal geen invloed op wat andere coureurs doen."

"Kimi was er om mij een slipstream te geven, wat hij in de eerste run ook perfect had gedaan, maar door de actie van Max werd het voor Kimi natuurlijk ook heel erg lastig om te bepalen wat hij het beste kon doen. Het was dus gewoon een beetje ongelukkig."

Schumi86

Posts: 661

Ah man wat maak je druk om huilbak, je bent 2e rijder.

  • 10
  • 6 sep 2026 - 11:06
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (13)

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  • Schumi86

    Posts: 661

    Ah man wat maak je druk om huilbak, je bent 2e rijder.

    • + 10
    • 6 sep 2026 - 11:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.096

      En Max staat op de zevende plaats....dus.

      • + 7
      • 6 sep 2026 - 11:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.096

      En die is eerste rijder.

      • + 6
      • 6 sep 2026 - 11:30
    • Skoda F1

      Posts: 832

      Eigenlijk is ie 4de rijder achter Kimi en huidig wereldkampioen Norris en met stip gestegen Pierre Gasly..

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 11:43
    • AUDI_F1

      Posts: 4.048

      Man? Het klaagt meer dan een vrouw.

      • + 5
      • 6 sep 2026 - 12:11
    • StevenQ

      Posts: 10.718

      @Ouw

      Sjors mocht willen dat hij de 4 wereldtitels en 71 overwinningen van Max had, maar Sjors heeft 64 minder overwinningen , 104 minder podiums en 4 minder wereldtitels

      • + 9
      • 6 sep 2026 - 12:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.096

      Dus Max heeft 'n grote smoel omdat hij 4 titels heeft?

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 14:56
  • powered by bye

    Posts: 553

    Mercedes hoeft voorlopig geen updates mee te nemen want ze laten de klanten teams de kastanjes uit het vuur halen... wat zal Zak Brown daar van zeggen

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 11:12
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 25

    ruslul moet eens zn muil houden. max ik 4x wdc. en jij? oh wacht 🤫

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 11:33
  • schwantz34

    Posts: 42.790

    Was gewoon afgesproken werk van de 2 oud team maatjes, en als bedankje neemt den Pierre Max en Kelly vanavond mee naar de loicale all yiou can eat Italiaan!

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 11:40
  • Ambudriver

    Posts: 362

    Koekie eigen deeg huilie, Canada zeker vergeten....lol

    • + 6
    • 6 sep 2026 - 12:24
  • Wingleader

    Posts: 3.454

    Verstappen vergeet niets vriend! Jij naaide Verstappen een straf aan in een notabene inlap door te janken bij de stewards. Verstappen pakt jou terug, elke kans die hij krijgt.

    • + 10
    • 6 sep 2026 - 12:43
    • Aajd Flupke

      Posts: 282

      En hopelijk gaat dat nog vaak gebeuren 😎

      • + 8
      • 6 sep 2026 - 12:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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