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Red Bull hield zich niet aan eigen plan: "Wisten niet wat we deden"

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Red Bull hield zich niet aan eigen plan: "Wisten niet wat we deden"

Liam Lawson heeft toegegeven dat Red Bull zich niet helemaal aan het plan heeft gehouden tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza. Het was de verwachting dat hij zijn teamgenoot Max Verstappen een tow zou geven, maar dat gebeurde niet. Lawson baalde, maar probeert de kin omhoog te houden.

Verstappen en Red Bull hadden gehoopt dat Lawson hem kon helpen met een tow in Q3. Dit plannetje kon echter de prullenbak in, omdat Lawson al werd uitgeschakeld in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Nieuw-Zeelander kwam niet verder dan de veertiende tijd, nadat hij door Oscar Piastri werd geblokkeerd in de laatste run. De McLaren-coureur kreeg hiervoor een gridstraf, maar daar heeft Lawson weinig aan. Hij zal door een motorwissel vanuit het achterveld starten.

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Wat was er aan de hand?

Lawson heeft Verstappen uiteindelijk niet kunnen helpen, en Lawson legde na afloop aan de internationale media uit wat er precies mis was gegaan: "Ik heb tijdens de hele kwalificatie in de vrije lucht gereden, tot aan die laatste ronde. Dat was echt de eerste keer dat ik achter een andere auto zat en de banden waren toen ook ontzettend heet. Het was gewoon geen ideale situatie om het voor het eerst op die manier aan te pakken."

'Hebben ons niet altijd aan het plan gehouden'

Bij Red Bull hadden ze wel iets bedacht, maar dat werd niet helemaal op de juiste manier uitgevoerd: "We hadden voorafgaand aan de sessie een plan gemaakt, maar op sommige momenten hebben we ons daar niet helemaal aan gehouden. Daardoor had ik soms het gevoel dat ik niet precies wist waar we mee bezig waren."

'We richten ons vooral op de race'

Hij wijst ook naar de actie van Piastri: "Ik denk dat het feit dat ik door Oscar in bocht één van de ideale lijn werd geduwd uiteindelijk meer pijn heeft gedaan dan wat dan ook." Het maakt nu weinig uit, en de focus gaat op de race van vandaag: "Het doel was sowieso al om ons dit weekend vooral op de race te focussen. We moeten er morgen staan en hebben ons in de trainingen vooral gericht op de longruns."

Pietje Bell

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  • 2
  • 6 sep 2026 - 12:34
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing GP Italië 2026

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263
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Alpine F1
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Bahrein
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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