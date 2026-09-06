Liam Lawson heeft toegegeven dat Red Bull zich niet helemaal aan het plan heeft gehouden tijdens de kwalificatie op het circuit van Monza. Het was de verwachting dat hij zijn teamgenoot Max Verstappen een tow zou geven, maar dat gebeurde niet. Lawson baalde, maar probeert de kin omhoog te houden.

Verstappen en Red Bull hadden gehoopt dat Lawson hem kon helpen met een tow in Q3. Dit plannetje kon echter de prullenbak in, omdat Lawson al werd uitgeschakeld in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Nieuw-Zeelander kwam niet verder dan de veertiende tijd, nadat hij door Oscar Piastri werd geblokkeerd in de laatste run. De McLaren-coureur kreeg hiervoor een gridstraf, maar daar heeft Lawson weinig aan. Hij zal door een motorwissel vanuit het achterveld starten.

Wat was er aan de hand?

Lawson heeft Verstappen uiteindelijk niet kunnen helpen, en Lawson legde na afloop aan de internationale media uit wat er precies mis was gegaan: "Ik heb tijdens de hele kwalificatie in de vrije lucht gereden, tot aan die laatste ronde. Dat was echt de eerste keer dat ik achter een andere auto zat en de banden waren toen ook ontzettend heet. Het was gewoon geen ideale situatie om het voor het eerst op die manier aan te pakken."

'Hebben ons niet altijd aan het plan gehouden'

Bij Red Bull hadden ze wel iets bedacht, maar dat werd niet helemaal op de juiste manier uitgevoerd: "We hadden voorafgaand aan de sessie een plan gemaakt, maar op sommige momenten hebben we ons daar niet helemaal aan gehouden. Daardoor had ik soms het gevoel dat ik niet precies wist waar we mee bezig waren."

'We richten ons vooral op de race'

Hij wijst ook naar de actie van Piastri: "Ik denk dat het feit dat ik door Oscar in bocht één van de ideale lijn werd geduwd uiteindelijk meer pijn heeft gedaan dan wat dan ook." Het maakt nu weinig uit, en de focus gaat op de race van vandaag: "Het doel was sowieso al om ons dit weekend vooral op de race te focussen. We moeten er morgen staan en hebben ons in de trainingen vooral gericht op de longruns."