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Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

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Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Alexander Albon en Franco Colapinto hebben dit Formule 1-seizoen hun toekomst aan hun huidige teams verbonden. De contractverlengingen zorgen niet alleen voor duidelijkheid op de grid, maar hebben ook flink wat veranderd aan de salarisverhoudingen binnen de koningsklasse van de autosport. Vooral Verstappen, Norris en Sainz hebben financieel een flinke stap vooruitgezet.

De contracten van de grote namen waren de afgelopen maanden een belangrijk gespreksonderwerp in de Formule 1. De zogenoemde stoelendans leek lange tijd voor een groot deel afhankelijk van de beslissing van Verstappen. De Nederlander werd in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing, terwijl ook Mercedes lange tijd als mogelijke bestemming werd genoemd. Uiteindelijk koos Verstappen ervoor om zijn toekomst toch aan Red Bull te verbinden.

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Daarmee kwam er ook een einde aan een groot deel van de onzekerheid op de Formule 1-grid. Verstappen ligt inmiddels tot en met 2030 vast bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft zijn positie als absolute kopman van het team daarmee opnieuw onderstreept. Bovendien wordt hij daar financieel nadrukkelijk voor beloond. Ook bij de andere topcoureurs zijn de nieuwe contracten goed voor forse salarisverhogingen.

Verstappen en Norris maken enorme financiële sprong

Verstappen was de afgelopen jaren al één van de absolute grootverdieners in de Formule 1. Samen met Lewis Hamilton stond de Red Bull-coureur bovenaan de salarisranglijst. Zijn nieuwe contract zorgt er echter voor dat hij nog verder uitloopt op een groot deel van het veld.

De Nederlander zou volgens schattingen zijn vaste salaris zien stijgen van ongeveer 65 miljoen euro naar liefst 92 miljoen euro per jaar. Dat bedrag kan door bonussen bovendien nog verder oplopen. Wanneer de prestatiebonussen worden meegerekend, zou Verstappen vanaf 2027 jaarlijks rond de 111 miljoen euro kunnen verdienen bij Red Bull. Daarmee blijft hij niet alleen sportief, maar ook financieel de absolute blikvanger van de Formule 1.

De contractverlenging van Verstappen kwam na maanden van speculatie. Zijn toekomst was lange tijd één van de grootste vraagstukken binnen de koningsklasse. De prestaties van Red Bull speelden daarbij een belangrijke rol, maar uiteindelijk bleek de samenwerking tussen Verstappen en de Oostenrijkse renstal nog altijd sterk genoeg om een nieuwe deal te sluiten.

Ook Norris heeft zijn toekomst veiliggesteld en ziet zijn salaris daarbij fors stijgen. De regerend wereldkampioen heeft onlangs zijn contract bij McLaren verlengd tot en met 2030. Daarmee kiest ook de Brit voor stabiliteit in een periode waarin veel coureurs hun toekomst moesten bepalen.

Norris zou volgens geluiden uit de paddock van ongeveer 25 miljoen euro per jaar naar 35 miljoen euro gaan. Daarmee krijgt de McLaren-coureur een salaris dat beter aansluit bij zijn status als wereldkampioen. De 35 miljoen euro is nog altijd een aanzienlijk bedrag lager dan wat Verstappen naar verluidt gaat verdienen, maar Norris heeft wel een duidelijke financiële stap gezet.

De verlenging is bovendien een belangrijke zet van McLaren. Het team beschikt met Norris en Oscar Piastri over een van de sterkste rijdersduo's op de grid, maar met de nieuwe verbintenis van Norris lijkt de Britse formatie vooral duidelijk te willen maken wie één van de belangrijkste gezichten van het team voor de lange termijn is.

Sainz schiet omhoog, Leclerc blijft bij Ferrari

Niet alleen Verstappen en Norris hebben hun financiële positie verbeterd. Ook Carlos Sainz heeft een bijzonder lucratieve nieuwe overeenkomst weten af te dwingen. De Spanjaard besloot zijn toekomst aan Williams te verbinden en werd daarvoor financieel beloond.

Sainz zou bij Williams zijn salaris hebben zien stijgen van ongeveer 12 miljoen euro naar liefst 30 miljoen euro per jaar. Daarmee komt hij in de buurt van het bedrag dat hij eerder bij Ferrari verdiende. De Madrileen had na zijn vertrek bij de Italiaanse topstal verschillende opties, maar koos uiteindelijk voor het project van Williams.

Die keuze kwam niet zonder reden. Williams-teambaas James Vowles wilde Sainz dolgraag behouden en wist daarmee ook interesse van andere teams af te troeven. Met name Audi zou geïnteresseerd zijn geweest in de diensten van de ervaren Spanjaard. Williams slaagde er uiteindelijk in om Sainz langer vast te leggen en betaalt daar dus een stevige prijs voor.

Het salaris van Sainz valt bovendien op omdat hij daarmee direct in de buurt komt van Charles Leclerc. De Monegask heeft eveneens uitstekende zaken gedaan tijdens zijn contractonderhandelingen met Ferrari. Leclerc zou van ongeveer 30 miljoen euro naar 40 miljoen euro per jaar zijn gegaan.

Daarmee blijft Leclerc één van de best betaalde coureurs op de huidige Formule 1-grid. Ferrari heeft met de nieuwe overeenkomst duidelijk gemaakt dat het nog altijd veel vertrouwen heeft in zijn stercoureur. Leclerc is al jarenlang één van de belangrijkste gezichten van de Italiaanse renstal en blijft ook financieel één van de absolute topverdieners.

De verhouding tussen de verschillende salarissen laat bovendien zien hoe groot de financiële verschillen binnen de Formule 1 zijn. Verstappen steekt met zijn mogelijke jaarlijkse inkomsten van ruim honderd miljoen euro met bonussen ver boven de meeste collega's uit. Daarachter ontstaat echter een groep coureurs die steeds dichter naar elkaar toe kruipt.

Ook Albon en Colapinto blijven langer

Naast de absolute toppers hebben ook Alexander Albon en Franco Colapinto hun toekomst veiliggesteld. Albon blijft verbonden aan Williams, waarmee hij de afgelopen seizoenen een belangrijke rol speelde in de wederopbouw van het team. Zijn ervaring en snelheid zijn voor de Britse renstal van grote waarde.

De contractverlenging van Albon past dan ook binnen de langetermijnstrategie van Williams. Het team wil niet ieder seizoen opnieuw een volledig nieuwe line-up samenstellen, maar bouwen aan een stabiele basis waarmee het verder omhoog kan klimmen op de Formule 1-grid. De aanwezigheid van Sainz en Albon geeft Williams daarbij een ervaren duo.

Ook Colapinto blijft voorlopig actief in de Formule 1. De Argentijn heeft zich de afgelopen periode nadrukkelijk in de kijker gereden en heeft daarmee zijn positie binnen de koningsklasse versterkt. Zijn verlenging zorgt ervoor dat ook hij voorlopig niet hoeft mee te doen aan de hectische stoelendans die de Formule 1 lange tijd beheerste.

Met de nieuwe contracten van Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz, Albon en Colapinto begint de puzzel op de Formule 1-grid steeds meer vorm te krijgen. Vooral de contracten van de absolute toppers hebben daarbij grote gevolgen gehad. Verstappen blijft financieel de duidelijke nummer één, terwijl Norris, Leclerc en Sainz eveneens een forse stap omhoog hebben gezet.

De contractmarkt laat daarmee ook zien dat prestaties steeds zwaarder worden beloond. Wie zich in de Formule 1 bewijst, kan rekenen op een flinke financiële sprong. Voor Verstappen en Norris is die beloning dit jaar het meest zichtbaar, maar ook Leclerc en Sainz hebben bewezen dat een nieuwe verbintenis de salarisverhoudingen behoorlijk kan veranderen.

Check hieronder de grootverdieners in de F1 vanaf 2027:  

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing): 92 miljoen euro 
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 60 miljoen euro 
  3. Charles Leclerc (Ferrari): 40 miljoen euro
  4. Lando Norris (McLaren): 35 miljoen euro 
  5. Carlos Sainz (Williams): 30 miljoen euro 
  6. George Russell (Mercedes): 29 miljoen euro 
  7. Fernando Alonso: (Aston Martin): 20 miljoen euro
  8. Alexander Albon: (Williams): 13 miljoen euro 
  9. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 12 miljoen euro
  10. Oscar Piastri: (McLaren): 11 miljoen euro

 

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Posts: 4.368

Hoe hoger je salaris is hoe minder je presteert dat zie je overal in het bedrijfsleven.
De man op kantoor werkt veel minder hard dan de man in de buitendienst.

  • 5
  • 2 sep 2026 - 11:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr Lando Norris Red Bull Racing Ferrari McLaren

Reacties (10)

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  • meister

    Posts: 4.368

    Hoe hoger je salaris is hoe minder je presteert dat zie je overal in het bedrijfsleven.
    De man op kantoor werkt veel minder hard dan de man in de buitendienst.

    • + 5
    • 2 sep 2026 - 11:40
    • laagvliegerT

      Posts: 1.759

      Er zijn mensen die hebben een talent wat geen enkel ander, of slechts een paar,mensen, hebben op deze planeet.

      Die mensen worden in het bedrijfsleven 'buitensporig' betaald en deze mensen kunnen doen en laten wat ze willen. Dat pikt men overal omdat ze over capaciteiten beschikken die zéér zeldzaam zijn.

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 15:01
  • shakedown

    Posts: 1.974

    bijzonder: Sainz heeft geen kampioenschap en zit bij een klein team: 30 miljoen, Norris bij een duidelijk beter draaiend team, is wereldkampioen en krijgt 35 miljoen? Die verhouding is bijzonder. Lijkt dan alsof Norris een stuk minder goed heeft onderhandeld dan Sainz...

    • + 3
    • 2 sep 2026 - 11:44
    • Skimi

      Posts: 1.135

      Vermoed dat het weglopen van Sainz in the end mss meer geld zou kosten, qua aanzien/ investeringen en lange termijn.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 13:09
    • Patrace

      Posts: 6.906

      Sainz kwam van Ferrari waar hij vast een royaal salaris had. Dus als Williams hem wilde aantrekken, moesten ze wel met een goed nos komen. Op dat moment had Sainz ook de optie om naar Audi te gaan, wat zijn onderhandelingspositie wel hielp.
      En Norris wilde kennelijk graag bij McLaren blijven mede omdat er geen alternatief was. Dan help je je onderhandelingspositie wel om zeep en dat kost je geld.

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 13:55
    • snailer

      Posts: 34.654

      Of ze voor zijn Sainz moesten dokken? Die kon naar geen enkel top team. Gedeeltelijk om eigen keuze. Hij wilde geen 1-jarig contract bij Mercedes en RBR, de laatste beweerde hij zelfs van dat hij daar niet paste.

      Sainz heeft geweldige races gereden. Elk jaar wel 2 of zo. Maar hij heeft elk jaar tot nu ook zeperds gehad en mindere periodes. Dat is niet de top rijder van een groot salaris. Uiteraard gun ik het hem verder. Maar echt veel beter dan Albon is hij niet, hoewel zijn pieken minder hoog zijn dan bij Sainz en zijn gemiddelde hoeveelheid slechte races minder zijn in aantal. Of dat die 20 M verschil waard zou zijn... Denk het niet eigenlijk. (als die bedragen kloppen)

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:01
  • Cherokee

    Posts: 5.407

    Leclerc heeft geen nieuw contract. Die had al een langlopend contract waarbij zijn salaris jaarlijks fors stijgt.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 11:52
  • Pleen

    Posts: 973

    50% loonsverhoging voor Sainz?? Het wordt eens tijd dat ik een hartig woordje met mijn baas ga voeren, want dat frikandelletje bij de plaatselijke frietboer wordt me een beetje te duur!

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 15:51
  • josdaboss

    Posts: 1.193

    Alsof ze echt zeggen wat ze verdienen.... zwaar uit de duim gehalte, speculaties..

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 16:38
  • snailer

    Posts: 34.654

    Als die salarissen kloppen, dan vind ik er een heel stel verbetaald.
    Voorals Leclerc. Ben fan van hem. Maar zijn belofte heeft hij niet waar kunnen maken. Sainz ook veel te hoog. Net als Russell trouwens.

    Kimi zou ondertussen wat omhoog mogen. En Norris zou toch ook wel recht hebben op meer.

    De enigen die de hoge salarissen voor mij verdienen zijn Hamilton en Verstappen. Die hebben vele jaren de gemoederen van de fans bezig gehouden.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 16:54

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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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10
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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Oostenrijk
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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