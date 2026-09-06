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Verstappen blij met derde plaats: "Ze waren gewoon te snel"

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Verstappen blij met derde plaats: "Ze waren gewoon te snel"

Max Verstappen heeft de derde plaats gepakt in de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza mocht hij kort dromen van de zege, maar de Mercedessen waren simpelweg een maatje te groot voor hem. De derde plaats stelde hem in ieder geval tevreden.

Verstappen begon de race op de vijfde plaats, en kwam zeer goed weg bij de start. Onder de rode vlag na de crash van Charles Leclerc wisselde Red Bull de banden van Verstappen, en bij de herstart wist hij de aansluiting te vinden bij George Russell. Hij greep zelfs de koppositie, maar werd ingehaald door Russell en uiteindelijk ook door de jagende Andrea Kimi Antonelli. Verstappen maakte, net als Antonelli, een pitstop onder de Virtual Safety Car, maar de top twee was te hoog gegrepen. De derde plaats stelde hem echter tevreden.

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Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na afloop gaf hij racewinnaar Antonelli een warme knuffel, en keek hij terug op zijn allesbehalve saaie race: "Er waren vandaag veel mooie gevechten. Ik koos meerdere keren voor de buitenkant, omdat we van bocht twee tot vier problemen hadden met deployment vergeleken met de rest."

Verstappen wist dat hij een nadeel had ten opzichte van zijn concurrenten, en hij moest vechten voor wat hij waard was: "Over het algemeen waren we vandaag geen beste vrienden met de topsnelheid, dus we probeerden ze bij te houden, maar ze waren gewoon te snel."

Verstappen wist dat het geen makkelijke opgave werd: "Daarom probeerde ik ook in hun overtake mode te blijven, maar op een gegeven moment verloor ik daar terrein en probeerde ik gewoon mijn eigen race te rijden."

'Blij dat ik op het podium sta'

In zijn race had Verstappen het niet makkelijk, want de McLarens deden er alles aan om hem van het podium te drukken. Al met al was het dus een mooie dag voor Verstappen: "Ik ben blij met de derde plaats en met het feit dat ik hier op het podium mag staan."

schwantz34

Posts: 42.799

Max zat eerste rij bij de grote Mercedes jojo inhaalshow, en kon daardoor met hangen en wurgen perfect profiteren door in hun DRS mee te liften tot de VSC die voor hem en Kimi op het perfecte moment kwam om te gaan pitten. Zonder DRS was er na de pitstop simply lovely geen houden meer aan, en ver... [Lees verder]

  • 4
  • 6 sep 2026 - 17:43
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • jd2000

    Posts: 7.905

    Het is wat het is. Hopelijk kunnen ze blijven aanhaken en volgend seizoen weer mee doen om de prijzen.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:42
  • schwantz34

    Posts: 42.797

    Max zat eerste rij bij de grote Mercedes jojo inhaalshow, en kon daardoor met hangen en wurgen perfect profiteren door in hun DRS mee te liften tot de VSC die voor hem en Kimi op het perfecte moment kwam om te gaan pitten. Zonder DRS was er na de pitstop simply lovely geen houden meer aan, en vertrok Kimi aan de Italiaanse horizon naar de overwinning, en wist Max toch nog een mooie p3 binnen te halen.

    • + 4
    • 6 sep 2026 - 17:43
  • monzaron

    Posts: 1.158

    Op duitse tv mooie complimenten voor Verstappen, tijden laten zien wie de snelste rijders waren, met de Red Bull van Verstappen op plek 2 met 4 tiendes verschil op nummer 1 Antonelli en een fractie voor Russel die op 3 eindigde 🎉 de rest laat ik maar voor wat het is 😁

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 67.639

      "Russell war ja wohl wieder der hässlichste Fahrer“, aldus Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland...

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:50
    • snailer

      Posts: 34.668

      Ik heb zelf niet naar de getalletjes gekeken, maar mij lijkt het sterk. Verstappen zat 10 seconde oid achter Russell. Dus nee. Ik geloof niet zo op voorhand dat hij sneller was dan de combi Mercedes-Russell. Zou me ook niets verbazen als 1 of 2 McLaren rijders sneller waren.

      Ik wil zeker niet negatief doen over de Duitse TV (is dat RTL?). Maar vaak krijgen ze alleen naar rondetijden en houden ze geen rekening met banden, leeftijd van banden, of dat er rijders in verkeer zitten.

      Race snelheid is alleen relevant in vrije lucht. En dan moeten ook de zelfde banden er onder zitten en even veel rondjes op de banden.

      Van een paar Verstappen fans hier die dan toch eerlijk waren, bleek er een VCS ten gunste van Verstappen te zijn geweest.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:57
    • snailer

      Posts: 34.668

      Nu lijkt het net alsof ik over de getalletjes heb geleuterd van Fräulein Mitgroßentitten....


      Dank je wel, Larry....

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 17:59
  • snailer

    Posts: 34.668

    Effe wat anders. Herlings is MXGP geworden. Voor de derde maal. En in totaal en met de MX2 er bij, iss hij 6 maal kampioen nu.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 17:48

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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-
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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