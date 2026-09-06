Max Verstappen heeft de derde plaats gepakt in de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza mocht hij kort dromen van de zege, maar de Mercedessen waren simpelweg een maatje te groot voor hem. De derde plaats stelde hem in ieder geval tevreden.

Verstappen begon de race op de vijfde plaats, en kwam zeer goed weg bij de start. Onder de rode vlag na de crash van Charles Leclerc wisselde Red Bull de banden van Verstappen, en bij de herstart wist hij de aansluiting te vinden bij George Russell. Hij greep zelfs de koppositie, maar werd ingehaald door Russell en uiteindelijk ook door de jagende Andrea Kimi Antonelli. Verstappen maakte, net als Antonelli, een pitstop onder de Virtual Safety Car, maar de top twee was te hoog gegrepen. De derde plaats stelde hem echter tevreden.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na afloop gaf hij racewinnaar Antonelli een warme knuffel, en keek hij terug op zijn allesbehalve saaie race: "Er waren vandaag veel mooie gevechten. Ik koos meerdere keren voor de buitenkant, omdat we van bocht twee tot vier problemen hadden met deployment vergeleken met de rest."

Verstappen wist dat hij een nadeel had ten opzichte van zijn concurrenten, en hij moest vechten voor wat hij waard was: "Over het algemeen waren we vandaag geen beste vrienden met de topsnelheid, dus we probeerden ze bij te houden, maar ze waren gewoon te snel."

Verstappen wist dat het geen makkelijke opgave werd: "Daarom probeerde ik ook in hun overtake mode te blijven, maar op een gegeven moment verloor ik daar terrein en probeerde ik gewoon mijn eigen race te rijden."

'Blij dat ik op het podium sta'

In zijn race had Verstappen het niet makkelijk, want de McLarens deden er alles aan om hem van het podium te drukken. Al met al was het dus een mooie dag voor Verstappen: "Ik ben blij met de derde plaats en met het feit dat ik hier op het podium mag staan."