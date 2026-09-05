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Uitslag kwalificatie Italië: Gasly stunt met bizarre pole, Verstappen zesde

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<b> Uitslag kwalificatie Italië: </b> Gasly stunt met bizarre pole, Verstappen zesde

De kwalificatie op het circuit van Monza is een feit. Op het historische circuit werd de pole position gepakt door Pierre Gasly. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken in deze sessie.

In de stralende zon ging de kwalificatie van start voor de ogen van tienduizenden fans. Voorafgaand aan de sessie werd bekend dat Liam Lawson een motorstraf heeft ontvangen, en daarmee voegde hij zich bij Alexander Albon en Andrea Kimi Antonelli. Iedereen wist dus dat een verrassing goed mogelijk was, want een goede tow kon wonderen doen.

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Q1

Bij het doven van de lichten was het echter rustig, en pas na anderhalve minuut kwamen de eerste auto's de baan op. Lawson stuurde zijn auto op een setje mediums als eerste naar buiten, en werd gevolgd door het halve veld. Hij kon Verstappen geen tow geven, maar dat maakte weinig uit. De viervoudig wereldkampioen was razendsnel, en stapte daarna uit. Hij keek rustig toe en zag hoe de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto wonderbaarlijk snel waren met een tow.

Bij McLaren liep het niet lekker, en Lando Norris klaagde over problemen met zijn remmen. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri schoten allebei door de kleine grindbak in de eerste bocht, maar bereikten wel het tweede gedeelte van de kwalificatie. Dat gold niet voor Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Q2

Lawson was ook in het tweede gedeelte van de kwalificatie de eerste coureur op de baan. Dit keer werd hij wél vlak voor Verstappen naar buiten gestuurd, en kreeg hij de opdracht om hem een tow te geven. Verstappen was echter niet snel, en klaagde eerder al over problemen met zijn achteras. Verstappen moest een tweede run afwerken, en reed zich nu wel veilig.

Lawson moest zich ook veilig rijden, zodat hij in Q3 Verstappen weer kon helpen. De Nieuw-Zeelander stond echter buiten de top tien, en moest even pushen. Hij werd in de eerste bocht echter geblokt door Oscar Piastri, en zag daarmee zijn kans op Q3 in rook opgaan.

De Tifosi op de tribunes kregen het ook even benauwd, want Lewis Hamilton flirtte met een vroege eliminatie. Hij was in de tweede run wel snel genoeg, al was het met de hakken over de sloot. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Lawson, Carlos Sainz en Esteban Ocon vielen af.

Q3

Zonder de hulp van Lawson moest Verstappen het nu zelf gaan doen in de jacht op de pole position. Bij Mercedes konden ze wél gebruikmaken van de tow, en dat deden ze dan ook direct in de eerste run. Antonelli, die een gridstraf krijgt, reed vlak voor Russell en gaf hem een sterke tow in de eerste sector. Russell was hierdoor direct snel, al kwamen Piastri, Gasly en Leclerc heel dichtbij. Verstappen kende ook een aardige eerste run, maar hij moest de nodige tijd goedmaken.

Antonelli begon nadat hij eerst Russell had geholpen ook aan zijn run, maar hij was helemaal alleen op de baan. De tijd maakte voor hem weinig uit, want door de aanstaande gridstraf zal hij toch vanaf de laatste plaats gaan starten.

In slagvolgorde kwamen de tien coureurs daarna naar buiten voor de laatste run. Veel coureurs kregen het echter niet voor elkaar om zich te verbeteren, maar één iemand wist dat wél te doen. Pierre Gasly was de hele sessie al pijlsnel, en ook nu wist hij weer een waanzinnige rondetijd eruit te persen.

Tot verrassing van iedereen ging de pole naar de Alpine, en de vreugde was enorm. Op het circuit waar hij in 2020 tot ieders verbazing zijn tot nu toe enige F1-zege pakte, wist hij nu weer te stunten. Hij krijgt er geen punten voor, maar morgen is alles mogelijk.

F1Grand Prix Italië - Kwalificatie

IT Monza - 05 september 2026

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.087

Wel de snelste motor..... maar....niet de snelste coureur...wel de duurste, dat dan weer wel.

  • 17
  • 5 sep 2026 - 17:11
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (35)

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  • Cicero

    Posts: 1.685

    Dat is kippenvel zen, knap hoor!!!

    • + 3
    • 5 sep 2026 - 17:03
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.513

    Rbr het 5e team op Monza. Zei het toch al vrijdag. Verstappen heeft voor de muntjes gekozen ipv de prijzen. Waar komt alpine opeens vandaan? Goedmakertje van de fia aan Briatore?

    • + 4
    • 5 sep 2026 - 17:04
    • Housmans

      Posts: 574

      "Goedmakertje van de fia aan Briatore?"

      ALU hoedje wel opgezet?!

      • + 5
      • 5 sep 2026 - 17:25
    • Joeppp

      Posts: 8.793

      Ja, hij had voor Alpine moeten kiezen.

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 17:31
    • Hagueian

      Posts: 8.947

      Nu kunnen we er nog een grapje over maken Joep, maar als een team als Audi of Alpine er echt voorbij komt zou me dat niet verbazen de komende jaren.

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 17:38
    • d07

      Posts: 2.651

      Welk goedmakertje van de Fia? In jouw wereld zou de Fia juist Briatore tegen moeten werken

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 17:40
  • Williams_F1

    Posts: 1.547

    Félicitations met deze spectaculaire pole Gasly!

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:04
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.591

    Haha geweldig Pierre! Mega! Wtf Ferrari aan het doen is/was weet helemaal niemand.

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 17:04
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.513

      Ik weet niet wat verstappen aan het doen is. Ohja wel die heeft voor het geld gekozen ipv voor de prijzen.

      • + 5
      • 5 sep 2026 - 17:04
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.509

      Ferrari is weer eens bezig met het wk achteruit lopen.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:13
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.433

    Gefeliciteerd Pierre! Geen bizarre pole, maar gewoon terecht en heel handig gereden! Bizar was geweest als er toevallig een f2 auto tussen de f1 auto's terecht was gekomen, dat Gasly daar dan in zat en daarmee de snelste tijd reed.

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 17:04
  • RonHymer

    Posts: 339

    Maar RBR heeft de snelste motor. Heus!

    • + 4
    • 5 sep 2026 - 17:05
    • SennaS

      Posts: 12.621

      Aldus de feitelijke data van de fia, en daarom zitten ze op dit circuit er goed bij vergeleken met andere circuits.

      • + 5
      • 5 sep 2026 - 17:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.087

      Wel de snelste motor..... maar....niet de snelste coureur...wel de duurste, dat dan weer wel.

      • + 17
      • 5 sep 2026 - 17:11
    • hupholland

      Posts: 10.203

      Gasly dan de beste coureur? die hield het niet langer dan en wedstrijd of 10 vol naast Verstappen.
      Verder snap ik het gezeur niet zo goed, de Red Bull PU kan prima mee, we hebben gewoon 4 leveranciers op een redelijk gelijk niveau en dat gaat met een update meer of minder echt niet heel veel meer veranderen. Red Bull mag vooral aan de auto gaan werken. De verschillen zijn klein en worden waarschijnlijk meer gemaakt in de bochten dan op de rechte stukken hier. Je moet ook niet vergeten dat de vleugels dit jaar overal open geklapt kunnen worden, voor en achter, dus rijden ze ook met redelijke normale aero. En dat is helaas waar Red Bull flink tekort komt.

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 17:27
  • schwantz34

    Posts: 42.787

    Wtf,, den Piere gaf ff het meeste gasly van allemaal. Heel knap gedaan!

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 17:05
  • TylaHunter

    Posts: 10.898

    Dit is een leuke verassing!

    Goed teamwerk laatste ronde ook door Alpine, maar Gasly was in vorm deze quali

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:06
    • Pietje Bell

      Posts: 36.577

      Zeker een mooie verrassing en zonder een tow!! Knap!

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:24
  • F1 bekijker

    Posts: 523

    Wow Gasly....

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:06
  • Nomar

    Posts: 910

    Dik verdient voor Gasly, Alpine zat er in de trainingen al goed bij! Nou morgen nog.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:06
  • SennaS

    Posts: 12.621

    Hoppa Gasly, wat een prestatie, erg gegudn na afgepoeierd te zijn bij rbr.
    Geef hem een goede auto en hij laat het zien. Collapinto ook goed, die Alpine heeft een stap gemaakt, althans op die circuit.
    Ferrari tegenvallend na een motor upgrade en op hun thuiscircuit. Lindblad ook goed in de rbr jr team en slechts 0,3 s van het sr team.
    Norris had wat klachten over zijn remmerij. Morgen kunnen we meer van hem verwachten.

    • + 4
    • 5 sep 2026 - 17:09
    • Housmans

      Posts: 574

      "Geef hem een goede auto en hij laat het zien."

      Inderdaad! En het is hem zeer gegund!

      Maar daarnaast; dan weet iedereen ook weer hoe buitenaards goed Max is!

      Gasly heeft het nooit echt laten zien bij RBR, dus volgens jouw logica had hij geen goede auto. Max daarintegen liet het met diezelfde slechte auto wel al zien!

      Geef Max een slechte auto en hij laat het nog steeds zien! 😊

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 17:22
    • hupholland

      Posts: 10.203

      Piastri ging er vlak voor Norris zn neus af. Kostte m wat tijd, en weg slipsteam. In Q2 zaten ze er goed bij.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.087

      Geef Max een slechte auto en hij laat het nog steeds zien! 😊.

      Yep.
      Hebben we twee weken geleden gezien.
      Max was de allersnelste.......die weer in z'n motorhome zat.

      • + 2
      • 5 sep 2026 - 17:38
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.509

    Wow Gasly 😂😂

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 17:09
  • snailer

    Posts: 34.661

    Double-U T F


    Crazy!

    Gefeliciteerd aan Gasly en Alpine fans!

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:13
  • Skoda F1

    Posts: 831

    Forza Mercedes!!

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:14
  • WickieDeViking

    Posts: 1.419

    Haha Russelll wordt helemaal gek.

    Dit circuit, waar de auto dus van ondergeschikt belang is, laat daadwerkelijk zien welke PU (ik heb het dus bewust over PU en niet enkel over de verbrandingsmotor, omdat er bepaalde personen zijn die het verschil niet snappen of willen snappen) het snelste is.

    Heel tof voor Galsy en absoluut gegund!

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 17:15
  • Pietje Bell

    Posts: 36.577

    Geweldige prestatie van Gasly en ook nog zonder een tow!! Petje af!!

    En wat vielen de Ferrari coureurs tegen met de nieuwe geupgrade PU.

    Mooie verrassende kwali gezien.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:17
  • Damon Hill

    Posts: 19.961

    Gasly fantastisch, en ook gewoon zo gegund. Colapinto P8 is dan eigenlijk gewoon matig als je ziet hoe goed de Alpine hier is. Dat de commentatoren dan zeggen "Colapinto ook goed" snap ik dan weer niet, juist die P8 laat zien dat Colapinto echt veel te veel op Gasly tekort komt. Jammer dat hij volgend jaar weer in die auto zit want met twee degelijke rijders is Alpine best een leuk team.

    Russell toch tegenvallend... hoort in die Mercedes gewoon de pole te pakken. Ferrari redt de huid en zal na een straf van Piastri (want ja, die gaat Piastri echt wel krijgen) op P3 & P4 starten, en dat had zomaar veel erger gekund.

    En Alonso.... die rijdt met een GP2 Engine. Als ik hem was zou ik die strandstoel er weer bij pakken en lekker van daaruit de race bekijken morgen.

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 17:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.591

      Qua puur onderling verschil is 0.15 naar Russell helemaal niet zo beroerd. Dat dit een Mercedes dominant circuit zou worden was opzich al wel duidelijk, om er dan maar 0.15 achter te zitten is best oke. Ik denk wel dat de ADUO van Ferrari heeft gewerkt, op een circuit met ongeveer 75% full throttle.

      Of Russell pole had moeten pakken weet ik niet, Kimi was ook niet bijster snel het hele weekend toch?

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 17:27
    • Hagueian

      Posts: 8.947

      Als de motor start uiteraard!

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:43
  • Supernova

    Posts: 55

    Prestatie van het jaar van Gasly, werkelijk uitstekend! Hoop dat hij het morgen kan verzilveren met een podiumplaats.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:20
  • Hagueian

    Posts: 8.947

    Geweldig voor Gasly. Weer eens wat anders ook, dat is goed om te zien. Had veel verwacht van de Red Bull op deze baan. Maar er is altijd wel weer wat met die auto schijnbaar. Benieuwd wat voor race we krijgen. Het zal beter worden dan vorig jaar denk ik.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:34
  • bengelke

    Posts: 1.309

    mooi afscheidscadeau voor hun sponsor, bwt. Tevens een mooi kado voor hun nieuwe sponsor, gucci

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:38

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Ferrari
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263
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186
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Bahrein
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Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Miami International Autodrome
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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