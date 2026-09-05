De kwalificatie op het circuit van Monza is een feit. Op het historische circuit werd de pole position gepakt door Pierre Gasly. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken in deze sessie.

In de stralende zon ging de kwalificatie van start voor de ogen van tienduizenden fans. Voorafgaand aan de sessie werd bekend dat Liam Lawson een motorstraf heeft ontvangen, en daarmee voegde hij zich bij Alexander Albon en Andrea Kimi Antonelli. Iedereen wist dus dat een verrassing goed mogelijk was, want een goede tow kon wonderen doen.

Q1

Bij het doven van de lichten was het echter rustig, en pas na anderhalve minuut kwamen de eerste auto's de baan op. Lawson stuurde zijn auto op een setje mediums als eerste naar buiten, en werd gevolgd door het halve veld. Hij kon Verstappen geen tow geven, maar dat maakte weinig uit. De viervoudig wereldkampioen was razendsnel, en stapte daarna uit. Hij keek rustig toe en zag hoe de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto wonderbaarlijk snel waren met een tow.

Bij McLaren liep het niet lekker, en Lando Norris klaagde over problemen met zijn remmen. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri schoten allebei door de kleine grindbak in de eerste bocht, maar bereikten wel het tweede gedeelte van de kwalificatie. Dat gold niet voor Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Q2

Lawson was ook in het tweede gedeelte van de kwalificatie de eerste coureur op de baan. Dit keer werd hij wél vlak voor Verstappen naar buiten gestuurd, en kreeg hij de opdracht om hem een tow te geven. Verstappen was echter niet snel, en klaagde eerder al over problemen met zijn achteras. Verstappen moest een tweede run afwerken, en reed zich nu wel veilig.

Lawson moest zich ook veilig rijden, zodat hij in Q3 Verstappen weer kon helpen. De Nieuw-Zeelander stond echter buiten de top tien, en moest even pushen. Hij werd in de eerste bocht echter geblokt door Oscar Piastri, en zag daarmee zijn kans op Q3 in rook opgaan.

De Tifosi op de tribunes kregen het ook even benauwd, want Lewis Hamilton flirtte met een vroege eliminatie. Hij was in de tweede run wel snel genoeg, al was het met de hakken over de sloot. Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Lawson, Carlos Sainz en Esteban Ocon vielen af.

Q3

Zonder de hulp van Lawson moest Verstappen het nu zelf gaan doen in de jacht op de pole position. Bij Mercedes konden ze wél gebruikmaken van de tow, en dat deden ze dan ook direct in de eerste run. Antonelli, die een gridstraf krijgt, reed vlak voor Russell en gaf hem een sterke tow in de eerste sector. Russell was hierdoor direct snel, al kwamen Piastri, Gasly en Leclerc heel dichtbij. Verstappen kende ook een aardige eerste run, maar hij moest de nodige tijd goedmaken.

Antonelli begon nadat hij eerst Russell had geholpen ook aan zijn run, maar hij was helemaal alleen op de baan. De tijd maakte voor hem weinig uit, want door de aanstaande gridstraf zal hij toch vanaf de laatste plaats gaan starten.

In slagvolgorde kwamen de tien coureurs daarna naar buiten voor de laatste run. Veel coureurs kregen het echter niet voor elkaar om zich te verbeteren, maar één iemand wist dat wél te doen. Pierre Gasly was de hele sessie al pijlsnel, en ook nu wist hij weer een waanzinnige rondetijd eruit te persen.

Tot verrassing van iedereen ging de pole naar de Alpine, en de vreugde was enorm. Op het circuit waar hij in 2020 tot ieders verbazing zijn tot nu toe enige F1-zege pakte, wist hij nu weer te stunten. Hij krijgt er geen punten voor, maar morgen is alles mogelijk.