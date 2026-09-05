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Gasly stunt met pole op Monza: "Ik wacht hier al negen jaar op"

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Gasly stunt met pole op Monza: "Ik wacht hier al negen jaar op"

Pierre Gasly heeft in Monza voor een enorme verrassing gezorgd door zijn eerste pole position in de Formule 1 te pakken. De Fransman was op het Italiaanse circuit de snelste in een zinderende kwalificatie en beleefde daarmee een bijzonder moment op een plek die al eerder een belangrijke rol speelde in zijn carrière. Gasly zal de Grand Prix van Italië als eerste starten met achter hem George Russell en Oscar Piastri

Gasly kent namelijk een speciale geschiedenis met Monza. In 2020 boekte hij op het circuit zijn eerste Formule 1-zege, toen hij namens AlphaTauri verrassend naar de overwinning reed. Vijf jaar later voegt hij daar zijn eerste pole position aan toe. Daarmee is Monza opnieuw een plek geworden waar de Fransman een mijlpaal in zijn loopbaan bereikt.

'Ik heb negen jaar op deze kans gewacht'

"Dit is ongelooflijk. Bedankt aan iedereen, want dit was echt een geweldige kwalificatie. Vanaf mijn eerste ronde in Q1 voelde de auto ontzettend goed aan. Ik probeerde iedere sessie beetje bij beetje tijd te winnen en uiteindelijk viel alles op zijn plek voor een geweldige ronde", aldus Gasly tijdens het interview met de top-drie. 

Gasly hoefde na afloop dan ook niet lang na te denken over de betekenis van zijn eerste pole. De Fransman heeft er naar eigen zeggen bijna een decennium op moeten wachten. "Ik ben al negen jaar bezig om deze kans op pole position te krijgen. Eindelijk is het gelukt. Het is een geweldig gevoel om hier mijn eerste pole te pakken."

'Ik won hier mijn eerste race, nu ook mijn eerste pole'

De locatie maakt de prestatie voor Gasly extra bijzonder. Monza bezorgde hem vijf jaar geleden zijn eerste overwinning in de Formule 1 en is nu ook de plek waar hij voor het eerst vanaf pole position mag vertrekken. De Fransman kan daardoor terugkijken op een indrukwekkende reeks persoonlijke mijlpalen op hetzelfde circuit.

"Ik won mijn eerste race hier in Monza en nu heb ik hier ook mijn eerste pole position gepakt. Dat maakt dit circuit echt bijzonder voor mij. Er is iets speciaals aan deze plek. Ik heb hier geweldige momenten meegemaakt en dit is er absoluut één van."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Pierre Gasly Alpine GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.086

    "In 2020 boekte hij op het circuit zijn eerste Formule 1-zege, toen hij namens AlphaTauri verrassend naar de overwinning reed. Vijf jaar later voegt hij daar zijn eerste pole position aan toe".

    Wauw, verleden jaar pole...en nu alweer!
    Is in ieder geval gegund hoor.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:18

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Datum
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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