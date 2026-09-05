Pierre Gasly heeft in Monza voor een enorme verrassing gezorgd door zijn eerste pole position in de Formule 1 te pakken. De Fransman was op het Italiaanse circuit de snelste in een zinderende kwalificatie en beleefde daarmee een bijzonder moment op een plek die al eerder een belangrijke rol speelde in zijn carrière. Gasly zal de Grand Prix van Italië als eerste starten met achter hem George Russell en Oscar Piastri.

Gasly kent namelijk een speciale geschiedenis met Monza. In 2020 boekte hij op het circuit zijn eerste Formule 1-zege, toen hij namens AlphaTauri verrassend naar de overwinning reed. Vijf jaar later voegt hij daar zijn eerste pole position aan toe. Daarmee is Monza opnieuw een plek geworden waar de Fransman een mijlpaal in zijn loopbaan bereikt.

'Ik heb negen jaar op deze kans gewacht'

"Dit is ongelooflijk. Bedankt aan iedereen, want dit was echt een geweldige kwalificatie. Vanaf mijn eerste ronde in Q1 voelde de auto ontzettend goed aan. Ik probeerde iedere sessie beetje bij beetje tijd te winnen en uiteindelijk viel alles op zijn plek voor een geweldige ronde", aldus Gasly tijdens het interview met de top-drie.

Gasly hoefde na afloop dan ook niet lang na te denken over de betekenis van zijn eerste pole. De Fransman heeft er naar eigen zeggen bijna een decennium op moeten wachten. "Ik ben al negen jaar bezig om deze kans op pole position te krijgen. Eindelijk is het gelukt. Het is een geweldig gevoel om hier mijn eerste pole te pakken."

'Ik won hier mijn eerste race, nu ook mijn eerste pole'

De locatie maakt de prestatie voor Gasly extra bijzonder. Monza bezorgde hem vijf jaar geleden zijn eerste overwinning in de Formule 1 en is nu ook de plek waar hij voor het eerst vanaf pole position mag vertrekken. De Fransman kan daardoor terugkijken op een indrukwekkende reeks persoonlijke mijlpalen op hetzelfde circuit.

"Ik won mijn eerste race hier in Monza en nu heb ik hier ook mijn eerste pole position gepakt. Dat maakt dit circuit echt bijzonder voor mij. Er is iets speciaals aan deze plek. Ik heb hier geweldige momenten meegemaakt en dit is er absoluut één van."