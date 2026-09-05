Max Verstappen heeft zaterdag geen ideale kwalificatie voor de Grand Prix van Italië achter de rug. De Nederlander moest zich op Monza tevredenstellen met de zesde startplek, terwijl er volgens hem meer in had gezeten met zijn Red Bull. Een technisch probleem aan de achterzijde van de auto kostte hem naar eigen zeggen minimaal twee tienden.

Verstappen had tijdens de derde vrije training nog een beter gevoel in zijn RB22, maar dat gevoel verdween bij de start van de kwalificatie. Pierre Gasly verraste ondertussen met zijn eerste pole position uit zijn Formule 1-carrière, voor George Russell en Oscar Piastri. Verstappen begint zondag vanaf de derde startrij, al kan hij een plekje opschuiven omdat Piastri nog naar de stewards moet.

Verstappen baalt van technisch probleem

"Het is jammer. Ik had in de derde training een beter gevoel, maar meteen bij het naar buiten rijden ging er iets mis met de auto. Dat hebben we dit seizoen al vaker meegemaakt. Soms gebeurt het tijdens een race en soms tussen twee sessies. Nu hadden we er weer problemen mee tijdens de kwalificatie", vertelt Verstappen tegenover Viaplay.

Volgens de Nederlander weet Red Bull Racing inmiddels waar het probleem vandaan komt. Door een onderdeel aan de achterzijde dat niet goed meer functioneert, gedraagt de auto zich vooral op de kerbs en hobbels anders. "Ik denk dat ik wel weet waar het probleem zit. We hebben daar vaker last van. De auto veert dan niet meer goed uit en daardoor verlies je gewoon tijd. Ik denk dat we door dat probleem achter minimaal twee tienden laten liggen."

'Als we dit niet mogen aanpassen, wordt het een pijnlijke race'

Ook qua balans was de Red Bull van Verstappen niet optimaal. De Nederlander merkte dat vooral wanneer hij in de kwalificatie echt tot het uiterste moest gaan. "In de derde training was de balans nog iets beter dan in de kwalificatie. Zodra je echt hard moet pushen, krijg je in het midden van de bocht weer last van onderstuur. Daardoor verlies je opnieuw tijd. Zonder dat probleem aan de achterkant hadden we er dus beter voor kunnen staan."

Verstappen weet daardoor nog niet wat hij zondag kan verwachten. Red Bull mag een defect onderdeel mogelijk vervangen, maar dat hangt af van de regels rond parc fermé. "Ik weet niet of we iets aan de auto mogen veranderen. Soms mag dat wanneer er iets kapot is, maar soms ook niet. Het ligt eraan wat er precies aan de hand is. Als we het kunnen aanpassen, kan er meer potentie in zitten. Maar als dat niet mag en we zo moeten racen, dan wordt het een pijnlijke race."

De Nederlander kon ondanks zijn eigen problemen nog wel waardering opbrengen voor de prestatie van Gasly. De Fransman pakte op Monza verrassend zijn eerste pole. "Pierre reed de hele kwalificatie al heel goed. Dat hij uiteindelijk pole pakt, is natuurlijk heel sterk. Hij heeft een geweldige ronde gereden."