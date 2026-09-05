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Verstappen woest na opmerkelijke actie Hamilton

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Verstappen woest na opmerkelijke actie Hamilton

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben voor een opmerkelijk moment gezorgd aan het einde van de derde vrije training in Monza. De twee duelleerden met elkaar alsof het al de race was, en Verstappen trakteerde zijn voormalig titelrivaal op een sarcastisch duimpje en forceerde Hamilton vervolgens van de baan.

De derde vrije training op het circuit van Monza zat bomvol chaotische en opvallende momenten. Veel coureurs waren op zoek naar een tow, terwijl hun race-engineers er alles aan deden om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken werden veroorzaakt. De chaos leverde geen crashes op, maar Hamilton en Verstappen vochten wel een vreemd duel uit in de slotseconden van de vrije training.

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Sarcastisch duimpje

In de bekende Parabolica-bocht keek Verstappen in zijn spiegels, en kon hij nog net op tijd uitwijken voor de snelle Hamilton. De Red Bull-coureur begon zelf ook aan een snelle ronde en ging bij het opkomen van het rechte stuk aan de binnenkant van Hamilton rijden. De Brit leek hem niet te zien, maar een touché was zeker niet aan de orde. Toch was Verstappen ietwat ontevreden met het rijgedrag van Hamilton, en bij het passeren van de lijn stak hij een sarcastisch duimpje op naar de Ferrari-coureur.

Wat ging er mis?

De twee bleven vervolgens naast elkaar rijden bij de run naar de eerste bocht, waar Hamilton bij het ingaan van de remzone iets voor Verstappen reed. Het leek wel alsof ze al aan het racen waren, en Verstappen dook in het gat. Hamilton wilde keurig netjes de bocht maken, maar zag tot zijn grote schrik dat Verstappen hier nog reed. Hij hobbelde door de kleine grindbak die is aangelegd in de chicane, en vond dat Verstappen hem van de baan had geduwd. Hij kwam weer voor Verstappen het asfalt op, en de Nederlander haalde hem in en ging verder alsof er niets was gebeurd.

Voor Verstappen en Hamilton is dit bekend terrein, want tijdens hun titelgevecht in 2021 crashten ze hier op spectaculaire wijze. Ook toen gaven ze elkaar geen centimeter ruimte.

schwantz34

Posts: 42.785

Lewis dacht Max ff te piepelen door hem net voor de Parabolica ff in te halen zodat hij wel nog kon aanzetten voor een snel rondje en Max niet, maar daar had Max mooi ff geen zin in dus kreeg Ham een koekje van eigen 21 deeg!

  • 15
  • 5 sep 2026 - 13:55
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (15)

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  • schwantz34

    Posts: 42.785

    Lewis dacht Max ff te piepelen door hem net voor de Parabolica ff in te halen zodat hij wel nog kon aanzetten voor een snel rondje en Max niet, maar daar had Max mooi ff geen zin in dus kreeg Ham een koekje van eigen 21 deeg!

    • + 15
    • 5 sep 2026 - 13:55
  • Jermaine

    Posts: 7.204

    Tja had Hamilton natuurlijk niet moeten doen want je begint een lap en verpest zo iemands anders lap door zo in te halen, dus snao Max volledig

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 14:07
  • Joeppp

    Posts: 8.792

    Haha, was wel lekker kinderachtig, ging nergens om en dan toch hoog laten oplopen. Heel herkenbaar.

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 14:08
    • Larry Perkins

      Posts: 67.626

      Je kunt het kinderachtig noemen, maar Max zal het eerder als een waarschuwing voor een volgende keer zien...

      • + 7
      • 5 sep 2026 - 14:13
    • schwantz34

      Posts: 42.785

      Het gaat er om dat Lewis Max probeerde te kleineren met deze actie, en dan ben je bij Max echt aan het verkeerde adres. Lewis had daarom beter moeten weten, iets met een ezel en een steen!

      • + 7
      • 5 sep 2026 - 14:17
    • Joeppp

      Posts: 8.792

      Ja Schwantz en exact dat noem ik kinderachtig van beide omdat het nergens omgaat in VT3

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 14:56
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.589

      Knap dat mensen altijd de intenties van andere kunnen invullen.

      Naar mijn idee was het gewoon een mogelijkheid voor Lewis om niet erachter te blijven te hangen, gegokt en mislukt. Je kunt ook van een mug een olifant maken.

      • + 2
      • 5 sep 2026 - 15:49
  • Larry Perkins

    Posts: 67.626

    Had ik deze al eens geplaatst?

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
    (2,41 minuten)
    https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    "Dat zijn de leuke dingen voor de mensen!"
    - Paul van Vliet.

    • + 3
    • 5 sep 2026 - 14:46
  • Erik FW34

    Posts: 3.936

    Artikel had ook kunnen zijn:

    “Verstappen laat zich wederom opnaaien door 7 voudig wereld kampioen”

    Verstappen liet zich in de derde vrije training weer kinderlijk eenvoudig opnaaien door Lewis Hamilton. Hamilton positioneerde zich sterk in de laatste bocht voor een snelle ronde. Verstappen was reeds meerdere bochten bezig de 7 voudig kampioen om te houden. Echter wist deze zich als nog goed te positioneren. Uiteraard kon heethoofd Max dat niet accepteren en rem Lewis in de bocht na het rechtse stuk uit zodat Lewis de bocht niet meer kon maken. Dezelfde bocht waar Max het in 2021 ook niet kon verkroppen dat Lewis voor hem de ronde in zou gaan hem expres uit de race reed.

    Na de race was Max uiteraard laaiend en kon zijn emoties niet onder controle houden. De coureur van de Red Bull met de sterkste motor gat uiteraard de ander zijn schuld zoals wij in zijn hele carrière al zien. Lewis haalde zijn schouders op, lachte en refereerde aan Chales met de iconische woorden “It is just an incident “ en kreeg daarmee de lachers op zijn hand.

    • + 7
    • 5 sep 2026 - 15:10
    • schwantz34

      Posts: 42.785

      Die actie van Max in 21 op Lewis (die hem overigens toch al niet voldoende ruimte gaf) was juist slim, want die Mercedes raket kon Max toch al never nooit bijhouden. Tja, dan maar allebei eraf, en er voor zorgen dat je beide geen p.nten pakt.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 15:28
    • StevenQ

      Posts: 10.714

      Lewis ziet gewoon "Red mist" voor zijn ogen als hij Max voor zich ziet rijden, dat was in 2021 al zo, dat zag je heel goed in Siilverstone

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 15:37
    • lhoekstra

      Posts: 5

      jammer dat je de iconische woorden nooit hebt begrepen. Als Charles incident had gezegd, wast het nooit iconisch geworden.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 16:26
  • AUDI_F1

    Posts: 4.041

    Wedtrijdleiding heeft ook zo iets van laat ze het zelf maar uitvechten. Wij doen hier niets mee.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 15:24

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Ferrari
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Red Bull Racing
186
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Datum
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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