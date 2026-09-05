Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben voor een opmerkelijk moment gezorgd aan het einde van de derde vrije training in Monza. De twee duelleerden met elkaar alsof het al de race was, en Verstappen trakteerde zijn voormalig titelrivaal op een sarcastisch duimpje en forceerde Hamilton vervolgens van de baan.

De derde vrije training op het circuit van Monza zat bomvol chaotische en opvallende momenten. Veel coureurs waren op zoek naar een tow, terwijl hun race-engineers er alles aan deden om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken werden veroorzaakt. De chaos leverde geen crashes op, maar Hamilton en Verstappen vochten wel een vreemd duel uit in de slotseconden van de vrije training.

Sarcastisch duimpje

In de bekende Parabolica-bocht keek Verstappen in zijn spiegels, en kon hij nog net op tijd uitwijken voor de snelle Hamilton. De Red Bull-coureur begon zelf ook aan een snelle ronde en ging bij het opkomen van het rechte stuk aan de binnenkant van Hamilton rijden. De Brit leek hem niet te zien, maar een touché was zeker niet aan de orde. Toch was Verstappen ietwat ontevreden met het rijgedrag van Hamilton, en bij het passeren van de lijn stak hij een sarcastisch duimpje op naar de Ferrari-coureur.

Wat ging er mis?

De twee bleven vervolgens naast elkaar rijden bij de run naar de eerste bocht, waar Hamilton bij het ingaan van de remzone iets voor Verstappen reed. Het leek wel alsof ze al aan het racen waren, en Verstappen dook in het gat. Hamilton wilde keurig netjes de bocht maken, maar zag tot zijn grote schrik dat Verstappen hier nog reed. Hij hobbelde door de kleine grindbak die is aangelegd in de chicane, en vond dat Verstappen hem van de baan had geduwd. Hij kwam weer voor Verstappen het asfalt op, en de Nederlander haalde hem in en ging verder alsof er niets was gebeurd.

Voor Verstappen en Hamilton is dit bekend terrein, want tijdens hun titelgevecht in 2021 crashten ze hier op spectaculaire wijze. Ook toen gaven ze elkaar geen centimeter ruimte.