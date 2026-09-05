user icon
icon

FIA doet uitspraak na incident Verstappen en Hamilton op Monza

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA doet uitspraak na incident Verstappen en Hamilton op Monza

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn zonder straf weggekomen na een opvallend incident tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Italië. De twee Formule 1-coureurs leken in de slotfase van de sessie al verwikkeld in een echt racegevecht, waarbij Hamilton zelfs naast de baan belandde. De FIA-stewards hebben inmiddels besloten om geen verdere actie te ondernemen.

De derde vrije training op het circuit van Monza verliep bijzonder chaotisch. Veel coureurs waren op zoek naar een slipstream voor hun snelle ronde, terwijl de race-engineers hun best deden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ondanks de drukte bleef een grote crash uit, al zorgden Verstappen en Hamilton in de laatste seconden alsnog voor spektakel.

Meer over Max Verstappen Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep

Verstappen trakteert Hamilton op sarcastisch duimpje

Het opvallende moment ontstond in de Parabolica. Verstappen keek in zijn spiegels en moest nog snel uitwijken voor Hamilton, die met hoge snelheid kwam aanzetten. De Nederlander was ondertussen zelf bezig aan een snelle ronde en kwam bij het oprijden van het rechte stuk aan de binnenkant van Hamilton terecht.

Van een touché was geen sprake, maar Verstappen leek duidelijk niet tevreden over de manier waarop Hamilton zich gedroeg. Bij het passeren van de lijn stak de Red Bull Racing-coureur een sarcastisch duimpje op richting de Ferrari van Hamilton. Daarmee was het incident echter nog niet voorbij.

De twee bleven namelijk naast elkaar rijden richting de eerste bocht. Hamilton had bij het aanremmen een kleine voorsprong, maar Verstappen dook vervolgens in het gat. De Brit wilde de chicane normaal aansnijden, maar zag dat Verstappen nog naast hem zat en kwam daardoor met zijn auto in de grindbak terecht.

FIA-stewards delen geen straf uit

Hamilton vond dat Verstappen hem geen ruimte liet en van de baan had gedwongen. De zevenvoudig wereldkampioen wist zijn Ferrari vervolgens weer op het asfalt te krijgen, maar kwam daarbij achter Verstappen terecht. De Nederlander haalde hem vervolgens in en zette zijn weg voort alsof er niets was gebeurd.

De FIA-stewards hebben het incident bekeken, maar besloten uiteindelijk geen straf uit te delen. Daarmee blijft het bij een opmerkelijk moment tussen twee coureurs die elkaar maar al te goed kennen. Verstappen en Hamilton vochten in 2021 immers een intens titelgevecht uit, waarbij ze elkaar ook in Monza geen centimeter cadeau deden en uiteindelijk samen crashten.

Kwalificatie wordt zinderend op Monza

In tegenstelling tot de vrijdag, waarin Red Bull nergens te bekennen was, slaagde Verstappen erin om enigszins progressie te boeken met de RB22. De Nederlander klokte de derde tijd achter de snelste man George Russell en nummer twee Hamilton. Met name Mercedes zag er sterk uit in alle vrije trainingen op Monza. 

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de strijd om pole position op Monza losbarsten, als de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië plaats gaat vinden. Het belooft een zinderende strijd te worden tussen Mercedes, Ferrari en wellicht ook Red Bull Racing en McLaren op de Temple of Speed. 

schwantz34

Posts: 42.785

Hebben die stewarts nou echt niks beters te doen dan zo'n onbenullig onderling akkefietje te onderzoeken? Max liet ff aan Lewis zien dat hij zich niet laat piepelen, maar voor de rest was er verder helemaal niks aan het handje behave dat het wel een mooi en typisch 21 duelletje was!

  • 1
  • 5 sep 2026 - 14:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.782

    Hebben die stewarts nou echt niks beters te doen dan zo'n onbenullig onderling akkefietje te onderzoeken? Max liet ff aan Lewis zien dat hij zich niet laat piepelen, maar voor de rest was er verder helemaal niks aan het handje behave dat het wel een mooi en typisch 21 duelletje was!

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 14:34
  • Larry Perkins

    Posts: 67.623

    Gemiste kans van de vermaledijde FIA-stewards, ze hadden voor extra spektakel kunnen zorgen als zij als straf de kemphanen hadden verplicht om elkaar in Q3 een tow te geven. De zoveelste vermaledijde FIA-blunder!

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 14:37

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar