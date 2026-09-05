Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn zonder straf weggekomen na een opvallend incident tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Italië. De twee Formule 1-coureurs leken in de slotfase van de sessie al verwikkeld in een echt racegevecht, waarbij Hamilton zelfs naast de baan belandde. De FIA-stewards hebben inmiddels besloten om geen verdere actie te ondernemen.

De derde vrije training op het circuit van Monza verliep bijzonder chaotisch. Veel coureurs waren op zoek naar een slipstream voor hun snelle ronde, terwijl de race-engineers hun best deden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ondanks de drukte bleef een grote crash uit, al zorgden Verstappen en Hamilton in de laatste seconden alsnog voor spektakel.

Max and Lewis going wheel to wheel down the main straight 😮#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xrTXkrvVqg — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Verstappen trakteert Hamilton op sarcastisch duimpje

Het opvallende moment ontstond in de Parabolica. Verstappen keek in zijn spiegels en moest nog snel uitwijken voor Hamilton, die met hoge snelheid kwam aanzetten. De Nederlander was ondertussen zelf bezig aan een snelle ronde en kwam bij het oprijden van het rechte stuk aan de binnenkant van Hamilton terecht.

Van een touché was geen sprake, maar Verstappen leek duidelijk niet tevreden over de manier waarop Hamilton zich gedroeg. Bij het passeren van de lijn stak de Red Bull Racing-coureur een sarcastisch duimpje op richting de Ferrari van Hamilton. Daarmee was het incident echter nog niet voorbij.

De twee bleven namelijk naast elkaar rijden richting de eerste bocht. Hamilton had bij het aanremmen een kleine voorsprong, maar Verstappen dook vervolgens in het gat. De Brit wilde de chicane normaal aansnijden, maar zag dat Verstappen nog naast hem zat en kwam daardoor met zijn auto in de grindbak terecht.

FIA-stewards delen geen straf uit

Hamilton vond dat Verstappen hem geen ruimte liet en van de baan had gedwongen. De zevenvoudig wereldkampioen wist zijn Ferrari vervolgens weer op het asfalt te krijgen, maar kwam daarbij achter Verstappen terecht. De Nederlander haalde hem vervolgens in en zette zijn weg voort alsof er niets was gebeurd.

De FIA-stewards hebben het incident bekeken, maar besloten uiteindelijk geen straf uit te delen. Daarmee blijft het bij een opmerkelijk moment tussen twee coureurs die elkaar maar al te goed kennen. Verstappen en Hamilton vochten in 2021 immers een intens titelgevecht uit, waarbij ze elkaar ook in Monza geen centimeter cadeau deden en uiteindelijk samen crashten.

Kwalificatie wordt zinderend op Monza

In tegenstelling tot de vrijdag, waarin Red Bull nergens te bekennen was, slaagde Verstappen erin om enigszins progressie te boeken met de RB22. De Nederlander klokte de derde tijd achter de snelste man George Russell en nummer twee Hamilton. Met name Mercedes zag er sterk uit in alle vrije trainingen op Monza.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de strijd om pole position op Monza losbarsten, als de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië plaats gaat vinden. Het belooft een zinderende strijd te worden tussen Mercedes, Ferrari en wellicht ook Red Bull Racing en McLaren op de Temple of Speed.