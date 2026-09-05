Oscar Piastri moet zich melden bij de stewards na zijn incidentje met Liam Lawson in de kwalificatie op het circuit van Monza. De Australiër reed uiteindelijk de derde tijd, maar de kans is dus aanwezig dat hij deze positie weer gaat verliezen.

Piastri kende een rommelige kwalificatie onder de Italiaanse zon. Hij schoot een aantal keren rechtdoor in de eerste bocht, maar was uiteindelijk wel sneller dan zijn worstelende teamgenoot Lando Norris. Hij kwam tot de derde tijd, op een kleine achterstand van de verrassende polesitter Pierre Gasly. Na afloop ging het echter vooral om een momentje eerder in de sessie, waar hij Red Bull-coureur Liam Lawson in de weg reed.

Wat was er aan de hand?

Lawson deed er in Q2 alles aan om door te stoten naar het derde kwalificatiegedeelte, maar toen hij de eerste bocht in kwam, reed Piastri in de weg. De Australiër was eerder uit de weg gegaan voor snellere auto's, maar stuurde in de eerste bocht recht de racelijn op. Lawson reageerde woest, en Piastri leek zich van geen kwaad bewust te zijn.

Piastri mag zich dan ook gaan melden bij de stewards om tekst en uitleg te gaan geven over het moment. Ook Lawson mag zich gaan melden, om zijn kijk op het moment te geven. De Nieuw-Zeelander zal een gridstraf krijgen voor een motorwissel, maar dit zal geen rol spelen bij het onderzoek van de stewards.

Flinke puzzel op komst

Als Piastri schuldig wordt bevonden, dan wordt het vrijwel zeker een gridstraf. Het wordt dan waarschijnlijk een gridstraf van drie plaatsen, wat de startopstelling voor de Grand Prix van morgen een iets grotere puzzel kan gaan maken. Naast Lawson zullen ook Andrea Kimi Antonelli en Alexander Albon naar achteren worden geplaatst vanwege een motorwissel. Ook Piastri kan daar dus bijkomen, al kan het nog wel een paar uur duren voordat hier uitsluitsel is.