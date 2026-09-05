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FIA-stewards openen onderzoek naar Piastri

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FIA-stewards openen onderzoek naar Piastri

Oscar Piastri moet zich melden bij de stewards na zijn incidentje met Liam Lawson in de kwalificatie op het circuit van Monza. De Australiër reed uiteindelijk de derde tijd, maar de kans is dus aanwezig dat hij deze positie weer gaat verliezen.

Piastri kende een rommelige kwalificatie onder de Italiaanse zon. Hij schoot een aantal keren rechtdoor in de eerste bocht, maar was uiteindelijk wel sneller dan zijn worstelende teamgenoot Lando Norris. Hij kwam tot de derde tijd, op een kleine achterstand van de verrassende polesitter Pierre Gasly. Na afloop ging het echter vooral om een momentje eerder in de sessie, waar hij Red Bull-coureur Liam Lawson in de weg reed.

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Wat was er aan de hand?

Lawson deed er in Q2 alles aan om door te stoten naar het derde kwalificatiegedeelte, maar toen hij de eerste bocht in kwam, reed Piastri in de weg. De Australiër was eerder uit de weg gegaan voor snellere auto's, maar stuurde in de eerste bocht recht de racelijn op. Lawson reageerde woest, en Piastri leek zich van geen kwaad bewust te zijn.

Piastri mag zich dan ook gaan melden bij de stewards om tekst en uitleg te gaan geven over het moment. Ook Lawson mag zich gaan melden, om zijn kijk op het moment te geven. De Nieuw-Zeelander zal een gridstraf krijgen voor een motorwissel, maar dit zal geen rol spelen bij het onderzoek van de stewards.

Flinke puzzel op komst

Als Piastri schuldig wordt bevonden, dan wordt het vrijwel zeker een gridstraf. Het wordt dan waarschijnlijk een gridstraf van drie plaatsen, wat de startopstelling voor de Grand Prix van morgen een iets grotere puzzel kan gaan maken. Naast Lawson zullen ook Andrea Kimi Antonelli en Alexander Albon naar achteren worden geplaatst vanwege een motorwissel. Ook Piastri kan daar dus bijkomen, al kan het nog wel een paar uur duren voordat hier uitsluitsel is.

F1 Nieuws Oscar Piastri Liam Lawson McLaren Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • WickieDeViking

    Posts: 1.419

    Dit is een duidelijke straf voor Piastri. Het is echt zijn seizoen niet, heel jammer. Ik had gehoopt dat hij toch stappen zou maken.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:34

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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
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België
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 903
  • Podiums 28
  • Grand Prix 82
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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