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Uitslag VT3 Italië: Russell de snelste, Verstappen derde

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<b> Uitslag VT3 Italië: </b> Russell de snelste, Verstappen derde

De derde en laatste vrije training op het circuit van Monza is een feit. Op de Temple of Speed werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen ditmaal de top drie compleet wist te maken.

Verstappen en Red Bull Racing kenden een matige vrijdag tijdens het Formule 1-weekend in Italië. Behoudens de eerste vrije training, waarin de Nederlander zijn RB22 afstond aan Ayumu Iwasa, slaagde hij in de tweede vrije training er niet in om de juiste balans in zijn auto te vinden. Dit resulteerde dan ook in een achterstand op onder andere Mercedes, Ferrari en McLaren

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Verstappen en Red Bull boeken progressie

In tegenstelling tot de vrijdag, maakten Verstappen en Red Bull een grote stap vooruit. De viervoudig wereldkampioen had meer balans in zijn auto en klokte dan ook snellere rondetijden. Na een slechte vrijdag oogde Verstappen dan ook meer tevreden op de boordradio jegens race-engineer Gianpiero Lambiase, die een dag eerder zijn koptelefoon afstond aan zijn toekomstige vervanger, Tom Hart. 

Nadat Verstappen de zachte band onder zijn RB22 kreeg, wist de Nederlander nog wat van zijn snelste tijd af te snoepen. Uiteindelijk zette hij een keurige derde tijd neer achter Russell en Hamilton. Duidelijk is wel dat Verstappen en Red Bull een stap voorwaarts hebben gemaakt met de balans van de auto.  

Russell lijkt favoriet voor pole position

Tot zover lijkt Russell, op het oog, de favoriet voor pole position. De Engelsman is het hele weekend al pijlsnel en ziet hoogstwaarschijnlijk tijdens de kwalificatie zijn grootste concurrent afvallen. Vanwege het feit dat Antonelli achteraan zal starten door een gridstraf, zal de Italiaan volgens de verwachtingen van velen zijn teamgenoot voorzien van een slipstream. 

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden op Monza. Dan zal duidelijk worden wie er met pole position aan de haal zal gaan voor de Grand Prix van Italië. 

 

F1Grand Prix Italië - Vrije training 3

IT Monza - 05 september 2026

WickieDeViking

Posts: 1.417

Wat een domme kneus is Hamilton toch ook. Doet zelf min of meer een onverwachte gevaarlijke actie richting Max (om zijn eigen ego te strelen) bij het ingaan van de laatste bocht en gaat dan huilen wanneer Max later remt dan hij om Hamilton een koekje van eigen deeg te geven.

Hamilton heeft dus o... [Lees verder]

  • 16
  • 5 sep 2026 - 13:35
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Mercedes Red Bull Racing Ferrari GP Italië 2026

Reacties (23)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.625

    Kimi haalt straks 'per ongeluk' Q3 niet waardoor hij gluiperige George in Q3 'helaas' geen tow kan geven...

    • + 4
    • 5 sep 2026 - 13:35
  • WickieDeViking

    Posts: 1.417

    Wat een domme kneus is Hamilton toch ook. Doet zelf min of meer een onverwachte gevaarlijke actie richting Max (om zijn eigen ego te strelen) bij het ingaan van de laatste bocht en gaat dan huilen wanneer Max later remt dan hij om Hamilton een koekje van eigen deeg te geven.

    Hamilton heeft dus ook echt niks geleerd in al zijn jaren.

    • + 16
    • 5 sep 2026 - 13:35
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.178

      Lewis houdt ervan om keer op keer een tik op z’n kin te krijgen.

      • + 4
      • 5 sep 2026 - 13:38
    • StevenQ

      Posts: 10.713

      Wat verwacht Lewis eigenlijk als hij zijn auto er vlak voor Parabolica voor gooit?

      • + 6
      • 5 sep 2026 - 13:39
    • SennaS

      Posts: 12.619

      Steven,
      Omdat Lewis misschien voorlag en zijn racelijn hielt?
      En eerlijk is eerlijk, de irritatie werd veroorzaakt door Lewis

      • + 2
      • 5 sep 2026 - 13:43
    • StevenQ

      Posts: 10.713

      Nee, Omddat Lewis achter Max zat en zijn auto er voor Parabolica ineens voor gooit

      IK had de onboard van Max aan en zag precies wat er gebeurde, ook vóór het moment dat de herhaling begon

      • + 9
      • 5 sep 2026 - 13:48
    • Larry Perkins

      Posts: 67.625

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      valt
      wie
      zelf
      graaft
      in
      een
      een
      kuil
      er
      ander

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 14:07
    • Joeppp

      Posts: 8.791

      Nounounou, het is VT3 en het gaat nergens over.

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 14:14
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.587

      Ik vond het al wat stilletjes qua krachttermen van onze Viking. Wat is ‘ie toch stoer heh.

      Klein voorvalletje. Weinig aan de hand.

      • + 4
      • 5 sep 2026 - 15:06
    • WickieDeViking

      Posts: 1.417

      Steven, ClownS weet niet welke bocht Parabolica is. Je weet toch dat hij geen verstand heeft van de F1.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 15:17
    • SennaS

      Posts: 12.619

      Puber Wicky doet mij aan Vade denken (nieuw account?) als de meester ruzie zoeker..

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 15:22
    • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

      Posts: 888

      Jongens, doe nou eens een beetje rustig. De races zijn vaak al saai. Nu is er een klein beetje actie,, is het ook niet goed. Zo jammer al dat afzeiken.

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 15:25
  • schwantz34

    Posts: 42.782

    Max en Lewis vochten aan het eind nog ff een mooie 21 duelletje uit voor de fans, waarin Max Lewis net als toen weer eens te slim af was.

    • + 11
    • 5 sep 2026 - 13:37
    • SennaS

      Posts: 12.619

      Hopelijk levert het dit keer ook een wk op maar dan zonder Masi ;-).

      • + 9
      • 5 sep 2026 - 13:40
    • WickieDeViking

      Posts: 1.417

      Zonder Masi heeft hem al 3 WK's opgeleverd, ClowntjeS. Was je even voor het gemak vergeten he ;)

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 15:22
  • Flexwing

    Posts: 551

    Ze zijden vorige keer dat lawson zo goed was.
    Bijna seconde langzamer dan max

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 13:38
    • Kampsie

      Posts: 1.728

      Zijn carrière hangt aan een zijden draadje...

      • + 4
      • 5 sep 2026 - 13:52
  • SennaS

    Posts: 12.619

    Belooft een spannende quali gezien de verschillen klein zijn.
    George zit er weer goed bij en nu ook in de race vasthouden.
    Zoals verwacht zit de rbr op deze power circuit met hun sterkste PU er gewoon goed bij. Die auto is gelukkig niet zo slecht als wordt voorgedaan, daar ligt het niet allemaal aan. Geeft vertrouwen voor de race.
    Een kinderachtig duel tussen Lewis en Max. Beiden fouten in geen gewone practice.

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 13:38
    • StevenQ

      Posts: 10.713

      Lewis gooit zijn auto er vlak voor Parabolica voor en verpest daarmee de ronde voor zowel Max als zichzelf

      • + 7
      • 5 sep 2026 - 13:40
    • SennaS

      Posts: 12.619

      Eens Steven. Niet netjes van Lewis

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 15:22
    • SennaS

      Posts: 12.619

      Maar gelukkig is Max daar ook niet vies van.
      Het is geven en nemen

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 15:23
    • WickieDeViking

      Posts: 1.417

      ClowntjeS weet weer eens het verschil niet tussen ICE (waar de ADUO op gebaseerd is) en de hele PU.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 15:27
  • F1 bekijker

    Posts: 521

    Lawson deed even een Maxje op de witte lijn.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 13:41

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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