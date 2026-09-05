De derde en laatste vrije training op het circuit van Monza is een feit. Op de Temple of Speed werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen ditmaal de top drie compleet wist te maken.

Verstappen en Red Bull Racing kenden een matige vrijdag tijdens het Formule 1-weekend in Italië. Behoudens de eerste vrije training, waarin de Nederlander zijn RB22 afstond aan Ayumu Iwasa, slaagde hij in de tweede vrije training er niet in om de juiste balans in zijn auto te vinden. Dit resulteerde dan ook in een achterstand op onder andere Mercedes, Ferrari en McLaren.

Verstappen en Red Bull boeken progressie

In tegenstelling tot de vrijdag, maakten Verstappen en Red Bull een grote stap vooruit. De viervoudig wereldkampioen had meer balans in zijn auto en klokte dan ook snellere rondetijden. Na een slechte vrijdag oogde Verstappen dan ook meer tevreden op de boordradio jegens race-engineer Gianpiero Lambiase, die een dag eerder zijn koptelefoon afstond aan zijn toekomstige vervanger, Tom Hart.

Nadat Verstappen de zachte band onder zijn RB22 kreeg, wist de Nederlander nog wat van zijn snelste tijd af te snoepen. Uiteindelijk zette hij een keurige derde tijd neer achter Russell en Hamilton. Duidelijk is wel dat Verstappen en Red Bull een stap voorwaarts hebben gemaakt met de balans van de auto.

Russell lijkt favoriet voor pole position

Tot zover lijkt Russell, op het oog, de favoriet voor pole position. De Engelsman is het hele weekend al pijlsnel en ziet hoogstwaarschijnlijk tijdens de kwalificatie zijn grootste concurrent afvallen. Vanwege het feit dat Antonelli achteraan zal starten door een gridstraf, zal de Italiaan volgens de verwachtingen van velen zijn teamgenoot voorzien van een slipstream.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden op Monza. Dan zal duidelijk worden wie er met pole position aan de haal zal gaan voor de Grand Prix van Italië.