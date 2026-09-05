user icon
icon

Russell wijst naar Verstappen: "Dat was niet ideaal"

<< Naar nieuwsoverzicht
Russell wijst naar Verstappen: "Dat was niet ideaal"

George Russell heeft de pole position voor de Grand Prix van Italië op een haar na gemist. De Mercedes-coureur leek lange tijd op weg naar de eerste startplek, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P2. Pierre Gasly verraste vriend en vijand door in Monza zijn allereerste pole uit zijn Formule 1-carrière te pakken.

Russell bleef slechts 0,060 seconde verwijderd van Gasly en mag zondag vanaf de eerste startrij vertrekken. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde, terwijl Charles Leclerc en Lewis Hamilton de Ferrari-fans vanaf de vierde en vijfde plek hopen te trakteren op een sterk resultaat tijdens de thuisrace.

Meer over Max Verstappen Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep

Russell benoemt Verstappen na afloop

Russell kon na afloop niet anders dan Gasly feliciteren met diens indrukwekkende kwalificatie. De Mercedes-coureur onthulde bovendien dat de twee voorafgaand aan de kwalificatie nog een potje schaak hadden gespeeld. "Allereerst een enorme felicitatie aan Pierre. Dit is echt een geweldige prestatie. We waren ongeveer een kwartier voor de kwalificatie nog een potje schaak aan het spelen. Hij won van mij en ik dacht: volgens mij ga ik hem straks wel verslaan in de kwalificatie. Uiteindelijk staat hij weer voor me", lachte Russell.

Hoewel Russell trots was op zijn tweede plek, baalde hij vanzelfsprekend van het feit dat pole zo dichtbij was. De Brit had het gevoel dat er meer in had gezeten, maar werd tijdens zijn laatste ronde geconfronteerd met een lastige situatie op de baan en wees daarbij naar Max Verstappen. "Ik ben teleurgesteld dat ik de pole niet heb gepakt. Mijn laatste ronde was niet helemaal vlekkeloos. Verstappen reed vooraan zijn ronde en ik zat er heel dicht achter. Daardoor was het niet ideaal, maar Pierre en Alpine waren vandaag gewoon ontzettend snel."

Mercedes ziet kansen vanaf eerste startrij

Russell heeft ondanks het mislopen van pole een uitstekende uitgangspositie voor de Italiaanse Grand Prix. Mercedes liet in Monza opnieuw zien dat het over de snelheid beschikt om mee te doen om de overwinning. De Brit start zondag naast Gasly, terwijl Oscar Piastri vanaf de derde plek aan de race begint.

Voor Gasly betekent zijn pole bovendien een bijzonder moment in zijn carrière. De Fransman won in 2020 al zijn eerste Formule 1-race op Monza en mag nu vanaf pole vertrekken op hetzelfde circuit. Russell zal er alles aan doen om daar zondag een stokje voor te steken, nadat hij zaterdag slechts zes honderdsten tekortkwam voor de eerste startplek.

schwantz34

Posts: 42.787

Net een vergelijking van de 2 onboard op Sky gezien, en het was juist dankzij de slipstream van Max richting de Parabolica dat Sjors gigantisch kon inlopen op Gasly maar gelukkig voor den Pierre net tekort kwam voor de pole.

  • 2
  • 5 sep 2026 - 17:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.787

    Net een vergelijking van de 2 onboard op Sky gezien, en het was juist dankzij de slipstream van Max richting de Parabolica dat Sjors gigantisch kon inlopen op Gasly maar gelukkig voor den Pierre net tekort kwam voor de pole.

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 17:37
    • Hagueian

      Posts: 8.948

      Maar als dat hok van een Red Bull vervolgens slecht door Parabolica komt verlies je het ook weer natuurlijk. Alles moet precies kloppen. Maar Sjors heeft ook vaak een vreemde kijk op de wereld.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:48
    • hupholland

      Posts: 10.204

      ja, op de rechte stukken heb je natuurlijk voordeel van een voorligger. In de bochten is het weer een nadeel. Verstappen had overigens ook geen beste 2e run, daardoor kwam Russell er misschien nog korter op dan gewenst. Ik denk wel dat het vandaag om dit soort details ging, zonder slipstream zou je sowieso niet mee doen, maar te dicht op de voorganger was ook niet ideaal.
      Maar goed, Russell reageert verder hartstikke sportief. De kansen voor morgen veranderen er ook geen eens heel erg door denk ik.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:51
  • Need5Speed

    Posts: 4.440

    Ik vond het al niet zo snugger van George dat hij nogal dicht op Verstappen zat.
    En nu geeft hij niet zichzelf maar Verstappen de schuld dat hij zelf ervoor koos om vlak na Verstappen zijn rondje in te zetten... niet snugger en niet eerlijk.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 17:45
    • Need5Speed

      Posts: 4.440

      Hij geeft Max niet echt de schuld zie ik nu. Maar nog niet snugger.
      Misschien had hij gehoopt dat Max wat sneller was, dan had hij een tow met minder verstoring gehad.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 17:49

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar