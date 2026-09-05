George Russell heeft de pole position voor de Grand Prix van Italië op een haar na gemist. De Mercedes-coureur leek lange tijd op weg naar de eerste startplek, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P2. Pierre Gasly verraste vriend en vijand door in Monza zijn allereerste pole uit zijn Formule 1-carrière te pakken.

Russell bleef slechts 0,060 seconde verwijderd van Gasly en mag zondag vanaf de eerste startrij vertrekken. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde, terwijl Charles Leclerc en Lewis Hamilton de Ferrari-fans vanaf de vierde en vijfde plek hopen te trakteren op een sterk resultaat tijdens de thuisrace.

Russell benoemt Verstappen na afloop

Russell kon na afloop niet anders dan Gasly feliciteren met diens indrukwekkende kwalificatie. De Mercedes-coureur onthulde bovendien dat de twee voorafgaand aan de kwalificatie nog een potje schaak hadden gespeeld. "Allereerst een enorme felicitatie aan Pierre. Dit is echt een geweldige prestatie. We waren ongeveer een kwartier voor de kwalificatie nog een potje schaak aan het spelen. Hij won van mij en ik dacht: volgens mij ga ik hem straks wel verslaan in de kwalificatie. Uiteindelijk staat hij weer voor me", lachte Russell.

Hoewel Russell trots was op zijn tweede plek, baalde hij vanzelfsprekend van het feit dat pole zo dichtbij was. De Brit had het gevoel dat er meer in had gezeten, maar werd tijdens zijn laatste ronde geconfronteerd met een lastige situatie op de baan en wees daarbij naar Max Verstappen. "Ik ben teleurgesteld dat ik de pole niet heb gepakt. Mijn laatste ronde was niet helemaal vlekkeloos. Verstappen reed vooraan zijn ronde en ik zat er heel dicht achter. Daardoor was het niet ideaal, maar Pierre en Alpine waren vandaag gewoon ontzettend snel."

Mercedes ziet kansen vanaf eerste startrij

Russell heeft ondanks het mislopen van pole een uitstekende uitgangspositie voor de Italiaanse Grand Prix. Mercedes liet in Monza opnieuw zien dat het over de snelheid beschikt om mee te doen om de overwinning. De Brit start zondag naast Gasly, terwijl Oscar Piastri vanaf de derde plek aan de race begint.

Voor Gasly betekent zijn pole bovendien een bijzonder moment in zijn carrière. De Fransman won in 2020 al zijn eerste Formule 1-race op Monza en mag nu vanaf pole vertrekken op hetzelfde circuit. Russell zal er alles aan doen om daar zondag een stokje voor te steken, nadat hij zaterdag slechts zes honderdsten tekortkwam voor de eerste startplek.