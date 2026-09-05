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Verstappen wordt gek van Red Bull: "Zelfs een Fiat Punto is sneller!"

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Verstappen wordt gek van Red Bull: "Zelfs een Fiat Punto is sneller!"

Max Verstappen was in de derde vrije training niet bepaald tevreden met het gedrag van zijn Red Bull-bolide. Hij zocht naar een tow om een beetje extra snelheid te vinden, maar liet zijn team verder weten dat er werk aan de winkel was. Dat deed hij op een heel duidelijke wijze.

Verstappen kende een aardige derde vrije training op het circuit van Monza, waar hij tot de derde tijd op 0,350 seconden van George Russell wist te komen. Het was een flinke verbetering ten opzichte van de tweede vrije training, waarin Verstappen bijna een seconde moest toegeven op de snelste tijd. De viervoudig wereldkampioen was ook vandaag kritisch, en vond dat er snel iets moet worden verbeterd.

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Fiat Punto

Vlak voor zijn geruzie met Lewis Hamilton meldde Verstappen zich op de boordradio met een opvallend bericht. Hij liet zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten dat het beter moest: "Maat, ik heb minder power dan een Fiat Punto! Ik kan helemaal niets doen, ik kan niet eens met ze racen!"

'Ik heb een tow nodig!'

Verstappen liet zijn team Red Bull tijdens de training meerdere keren weten dat hij een slipstream nodig had om tot een competitieve snelheid te komen op de rechte stukken. Mopperend liet hij dat aan Lambiase weten: "Het is gewoon langzaam als je hier in je eentje rijdt! Ik heb de tow nodig. Je ziet het verschil weer, dit is gewoon langzaam."

De viervoudig wereldkampioen bleef zijn team aansporen om iets te verbeteren: "Ik heb geen power tijdens de rondjes! Ik kan niet eens in de buurt blijven van anderen."

Wat gaat Red Bull doen in de kwalificatie?

De kans is aanwezig dat Red Bull straks in de kwalificatie slimme tactieken gaat gebruiken om tot een snelle tijd van Verstappen te komen. Verstappens teamgenoot Liam Lawson liet op vrijdag al weten dat ze een aantal tactieken gaan bespreken. De kans is dus aanwezig dat de Nieuw-Zeelander Verstappen een tow gaat geven in de kwalificatie. Meerdere teams waren met dit trucje aan het oefenen tijdens de derde vrije training van zojuist.

Nomar

Posts: 909

Als er één altijd respectloos reageert ben jij het wel @ Wibautstraat met je verfijnde uitspraken.

  • 3
  • 5 sep 2026 - 15:57
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (10)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.626

    "Zelfs een Fiat Punto is sneller!"

    Leuke variant op: "GP2 engine!"
    (Fernando Alonso, GP Japan 2015)

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 15:40
  • schwantz34

    Posts: 42.785

    Mopperend liet hij dat aan Lambiase weten:


    Ik voel me hier toch even geroepen om ff in te grijpen en de Punto op de I te zetten, want Lambiase is er helemaal niet bij dit weekend...

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 15:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.084

    "Verstappen wordt gek van Red Bull: "Zelfs een Fiat Punto is sneller!"

    RIMMER!!!!!

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 15:46
  • Wibautstraat

    Posts: 98

    Verstappen moet gewoon z’n respectloze waffel dicht houden, ik ben zo moe van deze gast.

    • + 2
    • 5 sep 2026 - 15:48
    • schwantz34

      Posts: 42.785

      Als je alles letterlijk neemt wat ze in je leven tegen je zeggen heb je geen leven meer...

      • + 2
      • 5 sep 2026 - 15:51
    • Nomar

      Posts: 909

      Als er één altijd respectloos reageert ben jij het wel @ Wibautstraat met je verfijnde uitspraken.

      • + 3
      • 5 sep 2026 - 15:57
    • StevenQ

      Posts: 10.715

      Stop dan met reageren, wij worden moe van jou

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 16:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.084

    Max is na deze woorden gelijk naar Mercedes gestapt om de GT3 wagen in te leveren.
    Daarna is hij naar Fiat gestapt om te vragen of hij voortaan in de Punto GT3 mocht gaan rijden...

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 16:01
    • Tony

      Posts: 1.685

      Fiat had voor hem nog een Ouwe Multipla staan.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 16:13
    • F1 bekijker

      Posts: 522

      Ouwe Panda en hij lacht iedereen uit.

      • + 0
      • 5 sep 2026 - 16:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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