Max Verstappen was in de derde vrije training niet bepaald tevreden met het gedrag van zijn Red Bull-bolide. Hij zocht naar een tow om een beetje extra snelheid te vinden, maar liet zijn team verder weten dat er werk aan de winkel was. Dat deed hij op een heel duidelijke wijze.

Verstappen kende een aardige derde vrije training op het circuit van Monza, waar hij tot de derde tijd op 0,350 seconden van George Russell wist te komen. Het was een flinke verbetering ten opzichte van de tweede vrije training, waarin Verstappen bijna een seconde moest toegeven op de snelste tijd. De viervoudig wereldkampioen was ook vandaag kritisch, en vond dat er snel iets moet worden verbeterd.

Fiat Punto

Vlak voor zijn geruzie met Lewis Hamilton meldde Verstappen zich op de boordradio met een opvallend bericht. Hij liet zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten dat het beter moest: "Maat, ik heb minder power dan een Fiat Punto! Ik kan helemaal niets doen, ik kan niet eens met ze racen!"

'Ik heb een tow nodig!'

Verstappen liet zijn team Red Bull tijdens de training meerdere keren weten dat hij een slipstream nodig had om tot een competitieve snelheid te komen op de rechte stukken. Mopperend liet hij dat aan Lambiase weten: "Het is gewoon langzaam als je hier in je eentje rijdt! Ik heb de tow nodig. Je ziet het verschil weer, dit is gewoon langzaam."

De viervoudig wereldkampioen bleef zijn team aansporen om iets te verbeteren: "Ik heb geen power tijdens de rondjes! Ik kan niet eens in de buurt blijven van anderen."

Wat gaat Red Bull doen in de kwalificatie?

De kans is aanwezig dat Red Bull straks in de kwalificatie slimme tactieken gaat gebruiken om tot een snelle tijd van Verstappen te komen. Verstappens teamgenoot Liam Lawson liet op vrijdag al weten dat ze een aantal tactieken gaan bespreken. De kans is dus aanwezig dat de Nieuw-Zeelander Verstappen een tow gaat geven in de kwalificatie. Meerdere teams waren met dit trucje aan het oefenen tijdens de derde vrije training van zojuist.