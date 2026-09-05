user icon
icon

FIA reageert fel op bizarre uitlatingen van Briatore

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA reageert fel op bizarre uitlatingen van Briatore

De FIA heeft fel gereageerd op de beschuldigingen van Flavio Briatore aan het adres van één van de rechters van het International Court of Appeal. Briatore beschuldigde hem van partijdigheid en wees naar een band met McLaren. Volgens de FIA slaan deze uitspraken nergens op.

De FIA kwam gisteren tijdens de eerste vrije training in Monza naar buiten met de uitslag van het beroep tegen het terugdraaien van de straffen van Pierre Gasly in Monaco. Red Bull en McLaren waren naar het International Court of Appeal gestapt, en ze kregen gelijk. Alpine-baas Briatore legde zich neer bij de uitspraak, maar stelde tijdens de FIA-persconferentie wel dat één van de ICA-rechters banden had met McLaren. Hij had foto's meegenomen en stelde dat de desbetreffende man was betrokken bij een stichting die samenwerkte met McLaren.

Meer over FIA FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug
 Extreme hitte in Monza: FIA-ingreep lijkt aanstaande

Extreme hitte in Monza: FIA-ingreep lijkt aanstaande

1 sep

Wat zegt de FIA?

De FIA reageert vandaag in een fel statement op de beschuldigingen van Briatore: "De FIA wenst te verduidelijken dat de aanstelling en deelname van rechters in deze zaak, net als in elke andere zaak, zijn uitgevoerde met de gerechtelijke procedures van de FIA, die in lijn zijn met de hoogste normen van de IBA-richtlijnen inzake belangenconflicten in internationale arbitrage."

"Alle rechters worden verkozen door de FIA General Assemblies, sommigen van hen op voorstel van een groep van minstens vijf F1-teams, wat in overeenstemming is met de statuten van de FIA. Ze zijn allemaal onderworpen aan de eisen van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid, zoals is opgesteld in de regels van de FIA, ze doen elk jaar melding van belangen bij de Compliance Officer van de FIA en ze ondertekenen een specifieke verklaring van onafhankelijkheid voor elke zaak, rekening houdend met de kwestie, en deze wordt aan de partijen overhandigd."

Geen klachten

De FIA benadrukt dat een uitspraak voor verschillende interpretaties kan zorgen, maar dat hier niet werd geklaagd: "Zowel aan het begin als het einde van de zitting werden partijen uitgenodigd om eventuele kwesties aan te kaarten met betrekking tot de procedure of de samenstelling van het hof. Niemand deed dat. Tijdens de zitting werd geen bezwaar geuit tegen de manier waarop het hof de getuigen ondervroeg of de procedure uitvoerde."

F1 Nieuws Flavio Briatore Alpine GP Italië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • TheStijg

    Posts: 4.054

    Hoe hebben we het ooit zonder het woord BIZAR kunnen doen..?

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 14:08

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar