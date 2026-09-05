De FIA heeft fel gereageerd op de beschuldigingen van Flavio Briatore aan het adres van één van de rechters van het International Court of Appeal. Briatore beschuldigde hem van partijdigheid en wees naar een band met McLaren. Volgens de FIA slaan deze uitspraken nergens op.

De FIA kwam gisteren tijdens de eerste vrije training in Monza naar buiten met de uitslag van het beroep tegen het terugdraaien van de straffen van Pierre Gasly in Monaco. Red Bull en McLaren waren naar het International Court of Appeal gestapt, en ze kregen gelijk. Alpine-baas Briatore legde zich neer bij de uitspraak, maar stelde tijdens de FIA-persconferentie wel dat één van de ICA-rechters banden had met McLaren. Hij had foto's meegenomen en stelde dat de desbetreffende man was betrokken bij een stichting die samenwerkte met McLaren.

Wat zegt de FIA?

De FIA reageert vandaag in een fel statement op de beschuldigingen van Briatore: "De FIA wenst te verduidelijken dat de aanstelling en deelname van rechters in deze zaak, net als in elke andere zaak, zijn uitgevoerde met de gerechtelijke procedures van de FIA, die in lijn zijn met de hoogste normen van de IBA-richtlijnen inzake belangenconflicten in internationale arbitrage."

"Alle rechters worden verkozen door de FIA General Assemblies, sommigen van hen op voorstel van een groep van minstens vijf F1-teams, wat in overeenstemming is met de statuten van de FIA. Ze zijn allemaal onderworpen aan de eisen van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid, zoals is opgesteld in de regels van de FIA, ze doen elk jaar melding van belangen bij de Compliance Officer van de FIA en ze ondertekenen een specifieke verklaring van onafhankelijkheid voor elke zaak, rekening houdend met de kwestie, en deze wordt aan de partijen overhandigd."

Geen klachten

De FIA benadrukt dat een uitspraak voor verschillende interpretaties kan zorgen, maar dat hier niet werd geklaagd: "Zowel aan het begin als het einde van de zitting werden partijen uitgenodigd om eventuele kwesties aan te kaarten met betrekking tot de procedure of de samenstelling van het hof. Niemand deed dat. Tijdens de zitting werd geen bezwaar geuit tegen de manier waarop het hof de getuigen ondervroeg of de procedure uitvoerde."