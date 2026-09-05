Max Verstappen heeft allesbehalve een sterke vrijdag achter de rug op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen kwam alleen in de tweede vrije training in actie, en daar liep het niet bepaald op rolletjes. Zijn proefstart verliep zeer slecht, en geeft Red Bull nog meer huiswerk.

Verstappen stond in de eerste vrije training op het circuit van Monza zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa. Vanaf de pitmuur zag Verstappen toe hoe de Japanse Super Formula-coureur naar verwachting presteerde en genoeg data wist te verzamelen. Verstappen stapte later op de middag zelf in voor de tweede vrije training, en meldde zich al snel op de boordradio met feedback voor het team. Verstappen had het gevoel dat hij weinig downforce had, kreeg een nieuwe voorvleugel, maar kwam daarna niet veel beter voor de dag.

Wat ging er mis?

Na afloop van de vrije training voerde Verstappen zoals altijd een proefstart uit. Dit ging echter niet naar wens, en dat was niet de eerste keer. Red Bull worstelt al het hele seizoen met problemen bij de start, alleen nu leek het nog een tandje slechter te gaan. Op het moment dat Verstappen op het gas wilde gaan voor de proefstart, leek zijn auto niet mee te willen werken en hobbelde hij in een slakkengangetje weg.

Zwaar teleurgesteld meldde Verstappen zich op de boordradio waar hij zich richtte tot engineer Tom Hart, die in de tweede vrije training Gianpiero Lambiase verving. Verstappens boodschap was zeer helder, en niet bepaald bemoedigend: "Nu werkt er helemaal niets meer..."

Enorme achterstand

Voor Verstappen was het een training die hij waarschijnlijk het liefst vergeet, want hij kwam niet verder dan de pijnlijke negende tijd. Hij moest 0,818 seconden toegeven op de snelste tijd van Mercedes-coureur George Russell, en concludeerde na afloop dat er werk aan de winkel was. De proefstart zal hem geen goed gevoel hebben gegeven, maar voorafgaand aan de sessies had hij al aangegeven dat hij een lastig weekend verwacht.