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Beelden verraden extra Red Bull-probleem voor Verstappen

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Beelden verraden extra Red Bull-probleem voor Verstappen

Max Verstappen heeft allesbehalve een sterke vrijdag achter de rug op het circuit van Monza. De viervoudig wereldkampioen kwam alleen in de tweede vrije training in actie, en daar liep het niet bepaald op rolletjes. Zijn proefstart verliep zeer slecht, en geeft Red Bull nog meer huiswerk.

Verstappen stond in de eerste vrije training op het circuit van Monza zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa. Vanaf de pitmuur zag Verstappen toe hoe de Japanse Super Formula-coureur naar verwachting presteerde en genoeg data wist te verzamelen. Verstappen stapte later op de middag zelf in voor de tweede vrije training, en meldde zich al snel op de boordradio met feedback voor het team. Verstappen had het gevoel dat hij weinig downforce had, kreeg een nieuwe voorvleugel, maar kwam daarna niet veel beter voor de dag.

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Wat ging er mis?

Na afloop van de vrije training voerde Verstappen zoals altijd een proefstart uit. Dit ging echter niet naar wens, en dat was niet de eerste keer. Red Bull worstelt al het hele seizoen met problemen bij de start, alleen nu leek het nog een tandje slechter te gaan. Op het moment dat Verstappen op het gas wilde gaan voor de proefstart, leek zijn auto niet mee te willen werken en hobbelde hij in een slakkengangetje weg. 

Zwaar teleurgesteld meldde Verstappen zich op de boordradio waar hij zich richtte tot engineer Tom Hart, die in de tweede vrije training Gianpiero Lambiase verving. Verstappens boodschap was zeer helder, en niet bepaald bemoedigend: "Nu werkt er helemaal niets meer..." 

Enorme achterstand

Voor Verstappen was het een training die hij waarschijnlijk het liefst vergeet, want hij kwam niet verder dan de pijnlijke negende tijd. Hij moest 0,818 seconden toegeven op de snelste tijd van Mercedes-coureur George Russell, en concludeerde na afloop dat er werk aan de winkel was. De proefstart zal hem geen goed gevoel hebben gegeven, maar voorafgaand aan de sessies had hij al aangegeven dat hij een lastig weekend verwacht.

Mick34

Posts: 1.349

Zoveel zekerheid is er helemaal niet dat het volgend jaar ineens wel beter gaat.

Ferrari, Mercedes en McLaren staan er meteen vanaf training 1 en 2. RBR begint ALTIJD slecht en met een beetje geluk kunnen ze het ineens omdraaien. En dit gaat al jaren zo...

Iets in de voorbereiding op het weeke... [Lees verder]

  • 4
  • 5 sep 2026 - 11:13
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (7)

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  • donshere

    Posts: 1.419

    En dan ligt die yacht momenteel op een onbereikbare plaats, staan z'n jets op zeker 10km van het circuit als die al op de luchthaven van MIlaan staan. Als het tegen slaat slaat het dan ook allemaal tegen. Pfft, miserie. En dan nog eens zo warm. Ik kan het me haast niet voorstellen. Vlug beterschap!

    • + 1
    • 5 sep 2026 - 10:35
    • gridiron

      Posts: 3.743

      Als het tegenzit moet het in Monza toch wel mogelijk zijn om een snelle Ferrari te scoren om te vertrekken.

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 10:52
  • Williams_F1

    Posts: 1.545

    Even door dit seizoen door de zure appel heen bijten en dan de vruchten plukken max.
    Of bij kelly of bij Red Bull.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 10:37
    • Mick34

      Posts: 1.349

      Zoveel zekerheid is er helemaal niet dat het volgend jaar ineens wel beter gaat.

      Ferrari, Mercedes en McLaren staan er meteen vanaf training 1 en 2. RBR begint ALTIJD slecht en met een beetje geluk kunnen ze het ineens omdraaien. En dit gaat al jaren zo...

      Iets in de voorbereiding op het weekend lijkt daar structureel mis te gaan. Of heeft die auto echt zo'n smal werkvenster sinds Wache aan het roer staat? Gaat dat ooit opgelost worden onder Wache?

      Ik geloof er niets van.

      • + 4
      • 5 sep 2026 - 11:13
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.510

      Klopt Mick wat je zegt. Gelukkig zien meer mensen nu dat Wache zijn werk niet oplevert wat gewenst is bij een topteam. De auto heeft te veel onbelans. Al sinds 2023!!

      • + 1
      • 5 sep 2026 - 11:35
  • Spearhead

    Posts: 564

    Een beetje gek dat ze dit probleem maar niet opgelost krijgen. We zijn ondertussen nu toch al 12 GP ver in het seizoen.

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 11:44
  • Pietje Bell

    Posts: 36.574

    Aangezien Kelly nog elk jaar in Monza is geweest, ook met Kvyat, is ze er nu ook weer bij,
    maar ze was er nog nooit bij een VT. Nu dus wel.
    Een F1 fan die vanmorgen al met zo'n 100 mensen op de foto is gegaan heeft haar
    gefotografeerd samen met Penelope die het zo te zien geweldig naar de zin heeft.
    Kvyat en Alexia zijn trouwens ook in Monza.

    ibb.co/0jpxT5WM

    ibb.co/sdTYmNbK

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 12:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
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Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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