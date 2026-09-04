WK-leider Andrea Kimi Antonelli staat ervoor open om dit weekend zijn teamgenoot George Russell te helpen. Antonelli rijdt op Monza zijn thuisrace, maar zal door een motorstraf achteraan moeten starten. Als Mercedes hem vraagt Russell te helpen tijdens de kwalificatie, dan wil Antonelli dat doen.

In Italië is er in de afgelopen maanden een soort Antonelli-hype ontstaan. De net 20-jarige Mercedes-coureur presteert dit seizoen boven verwachting, en is zijn meer ervaren teamgenoot George Russell de baas. Hij voert de strijd om het wereldkampioenschap aan, maar weet ook dat het zeer lastig gaat worden om te schitteren in zijn thuisrace. Mercedes heeft zijn motor gewisseld, en dat betekent dat hij een gridstraf krijgt. Antonelli moet een inhaalrace rijden, en weet dat zijn rol dit weekend anders is.

Wat heeft Mercedes gevraagd?

In de kwalificatie doet Antonelli eigenlijk voor spek en bonen mee, maar hij kan wel van pas komen voor Mercedes. Op het snelle circuit van Monza kan hij bijvoorbeeld Russell gaan helpen met een ouderwetse tow.

Antonelli staat hiervoor open, zo legt hij desgevraagd uit tijdens de FIA-persconferentie: "Ja, dat is besproken met het team. En ja, we hebben een aantal afspraken gemaakt over een aantal dingen. Dus laten we eens gaan kijken hoe die sessie zich gaat ontwikkelen. Maar als het team mij vraagt om het te doen, dan zal ik het doen. Ik vecht niet voor... Weet je, natuurlijk zou ik blij zijn als ik de pole position kan pakken, maar ik start de race achteraan het veld. Dus als er iets is wat ik kan doen om het team te helpen, dan zou ik dat doen."

De stand van zaken

Antonelli zal er alles aan gaan doen om zijn voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap te verdedigen. Hij staat nu op 242 punten, en zijn teamgenoot Russell staat op de tweede plaats met 183 punten achter zijn naam. Hij heeft evenveel punten als Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die dit weekend ook hoopt te scoren.