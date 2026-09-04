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Antonelli gaat Russell helpen: "Als het team het vraagt..."

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Antonelli gaat Russell helpen: "Als het team het vraagt..."

WK-leider Andrea Kimi Antonelli staat ervoor open om dit weekend zijn teamgenoot George Russell te helpen. Antonelli rijdt op Monza zijn thuisrace, maar zal door een motorstraf achteraan moeten starten. Als Mercedes hem vraagt Russell te helpen tijdens de kwalificatie, dan wil Antonelli dat doen.

In Italië is er in de afgelopen maanden een soort Antonelli-hype ontstaan. De net 20-jarige Mercedes-coureur presteert dit seizoen boven verwachting, en is zijn meer ervaren teamgenoot George Russell de baas. Hij voert de strijd om het wereldkampioenschap aan, maar weet ook dat het zeer lastig gaat worden om te schitteren in zijn thuisrace. Mercedes heeft zijn motor gewisseld, en dat betekent dat hij een gridstraf krijgt. Antonelli moet een inhaalrace rijden, en weet dat zijn rol dit weekend anders is.

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Wat heeft Mercedes gevraagd?

In de kwalificatie doet Antonelli eigenlijk voor spek en bonen mee, maar hij kan wel van pas komen voor Mercedes. Op het snelle circuit van Monza kan hij bijvoorbeeld Russell gaan helpen met een ouderwetse tow. 

Antonelli staat hiervoor open, zo legt hij desgevraagd uit tijdens de FIA-persconferentie: "Ja, dat is besproken met het team. En ja, we hebben een aantal afspraken gemaakt over een aantal dingen. Dus laten we eens gaan kijken hoe die sessie zich gaat ontwikkelen. Maar als het team mij vraagt om het te doen, dan zal ik het doen. Ik vecht niet voor... Weet je, natuurlijk zou ik blij zijn als ik de pole position kan pakken, maar ik start de race achteraan het veld. Dus als er iets is wat ik kan doen om het team te helpen, dan zou ik dat doen."

De stand van zaken

Antonelli zal er alles aan gaan doen om zijn voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap te verdedigen. Hij staat nu op 242 punten, en zijn teamgenoot Russell staat op de tweede plaats met 183 punten achter zijn naam. Hij heeft evenveel punten als Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die dit weekend ook hoopt te scoren.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.040

    Het kan snel gaan in een jaar. Russel dacht na de 1e race op zijn sloffen wereldkampioen te worden. En nu moet ie door zijn team genoot geholpen worden. Hoogmoet komt voor de val.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 12:32
  • Bongol

    Posts: 14

    Hou op met dit soort onzin Antonelli, ga niet een clown zitten spelen.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:05

IT Grand Prix van Italië

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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