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Russell kan titelgevecht in uitgerekend het hol van de leeuw omdraaien

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Russell kan titelgevecht in uitgerekend het hol van de leeuw omdraaien

George Russell is lekker begonnen aan het Grand Prix-weekend in Italië. Zowel in de eerste als tweede vrije training op Monza, liet de Brit glimpen zien van een goede snelheid in zijn Mercedes. De Engelsman kan uitgerekend in het hol van de leeuw een ferme tik uitdelen aan de concurrentie. 

Russell stond te boek als de grote favoriet voor de wereldtitel voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen, maar voorlopig legt hij het af tegen teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Momenteel staat hij gedeeld tweede in het WK met Lewis Hamilton op 53 punten van zijn Italiaanse teamgenoot. Maar daar kan hij uitgerekend op Monza verandering in brengen. 

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Russell sterk gestart op Monza 

Tweemaal nestelde Russell zich in de top-drie tijdens de eerste twee oefensessies in Italië. Eerst moest hij genoegen nemen met een derde plaats achter de coureurs van Ferrari, maar in de tweede vrije training klokte hij de snelste tijd. De 28-jarige zit er dus bij dit weekend. Ook voormalig F1-coureur en analist stelt dat Russell lekker is begonnen aan zijn Monza-weekend. 

"Hij (Russell) zag er goed uit, dit weekend is zijn grote kans om die achterstand in te halen en te laten zien dat hij absoluut een wereldkampioen is", zo stelde hij bij Sky Sports. "Wat hij absoluut niet wil, is een paar races later in de pas lopen en Kimi Antonelli beschermen als McLaren of Ferrari een aanval inzetten op zijn kampioenschapsvoorsprong. Dit zijn nu cruciale races voor George Russell", voegde hij daaraan toe. 

Kansen lonken voor Russell 

Terwijl Russell het opneemt tegen Antonelli en Ferrari, lonken er kansen voor de Brit op hun thuiscircuit. Op Monza zal de WK-leider voorzien worden van een nieuwe Mercedes-motor, waardoor hij achteraan moet starten. Voor Russell misschien wel hét moment om behoorlijk wat punten in te lopen. 

Wat nog rest is een derde vrije training en kwalificatie. Daar zal duidelijk worden wie de de beste papieren heeft voor de overwinning tijdens de Grand Prix van Italië. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Martin Brundle Mercedes GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Regenrace

    Posts: 2.912

    Wat een raar bericht zeg. Het gaat hier toch om Vertstappen?

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 11:42
  • Skoda F1

    Posts: 830

    Russell kan ondehand zijn titel droom omgedraaid in zijn hol steken

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 11:48
  • f(1)orum

    Posts: 10.375

    "Ook voormalig F1-coureur en analist"
    "zo stelde hij bij Sky Sports."

    Over wie hebben we het hier?

    • + 0
    • 5 sep 2026 - 12:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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