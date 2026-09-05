George Russell is lekker begonnen aan het Grand Prix-weekend in Italië. Zowel in de eerste als tweede vrije training op Monza, liet de Brit glimpen zien van een goede snelheid in zijn Mercedes. De Engelsman kan uitgerekend in het hol van de leeuw een ferme tik uitdelen aan de concurrentie.

Russell stond te boek als de grote favoriet voor de wereldtitel voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen, maar voorlopig legt hij het af tegen teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Momenteel staat hij gedeeld tweede in het WK met Lewis Hamilton op 53 punten van zijn Italiaanse teamgenoot. Maar daar kan hij uitgerekend op Monza verandering in brengen.

Russell sterk gestart op Monza

Tweemaal nestelde Russell zich in de top-drie tijdens de eerste twee oefensessies in Italië. Eerst moest hij genoegen nemen met een derde plaats achter de coureurs van Ferrari, maar in de tweede vrije training klokte hij de snelste tijd. De 28-jarige zit er dus bij dit weekend. Ook voormalig F1-coureur en analist stelt dat Russell lekker is begonnen aan zijn Monza-weekend.

"Hij (Russell) zag er goed uit, dit weekend is zijn grote kans om die achterstand in te halen en te laten zien dat hij absoluut een wereldkampioen is", zo stelde hij bij Sky Sports. "Wat hij absoluut niet wil, is een paar races later in de pas lopen en Kimi Antonelli beschermen als McLaren of Ferrari een aanval inzetten op zijn kampioenschapsvoorsprong. Dit zijn nu cruciale races voor George Russell", voegde hij daaraan toe.

Kansen lonken voor Russell

Terwijl Russell het opneemt tegen Antonelli en Ferrari, lonken er kansen voor de Brit op hun thuiscircuit. Op Monza zal de WK-leider voorzien worden van een nieuwe Mercedes-motor, waardoor hij achteraan moet starten. Voor Russell misschien wel hét moment om behoorlijk wat punten in te lopen.

Wat nog rest is een derde vrije training en kwalificatie. Daar zal duidelijk worden wie de de beste papieren heeft voor de overwinning tijdens de Grand Prix van Italië.