Kimi Antonelli is bezig aan een indrukwekkend Formule 1-seizoen. De jonge Italiaan staat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap en heeft inmiddels zes Grands Prix gewonnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de prestaties van zijn pupil zelfs een van de grootste verrassingen uit zijn carrière in de autosport.

Waar Antonelli vorig seizoen nog regelmatig tegen de grenzen van zijn kunnen aanliep, lijkt dit jaar vrijwel alles op zijn plaats te vallen. De Mercedes-coureur verzamelde al 242 punten en heeft daarmee een voorsprong van 59 punten op George Russell en Lewis Hamilton. Ook de Grand Prix van België wist Antonelli op zijn naam te schrijven.

Wolff verbaasd door ontwikkeling Antonelli

"Dat hij na de winterstop zo sterk uit de startblokken kwam en vervolgens bijna iedere race perfect heeft uitgevoerd, is een van de grootste verrassingen uit mijn professionele autosportcarrière", vertelt Wolff aan onder meer Motorsport.com. Toch kwam het talent van Antonelli voor de Mercedes-teambaas niet volledig uit de lucht vallen.

Volgens Wolff zagen grote namen binnen de Formule 1 al vroeg dat de Italiaan over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt. "De echte toppers herkennen dat soort talent gewoon. Zoals het spreekwoord zegt: it takes one to know one. Als je vorig jaar naar Lewis Hamilton of Max Verstappen luisterde, hoorde je hen ook al zeggen dat Kimi het in zich had."

Wolff ziet vooral het analytische vermogen van Antonelli als een belangrijke reden voor zijn enorme ontwikkeling. De Italiaan zou volgens zijn teambaas de winter hebben gebruikt om de ervaringen van zijn eerste seizoen uitgebreid te verwerken.

'Iedereen en z'n moeder zei dat het te vroeg was'

"Als ik probeer te begrijpen waar zijn geweldige reputatie uit de karting en juniorcategorieën vandaan komt, kom ik vooral uit bij zijn verwerkingsvermogen. Hij had die winter simpelweg nodig om alles op een rijtje te zetten. Waarom ging iets goed? Waarom ging het fout? En wat moet ik de volgende keer anders doen?", legt Wolff uit.

De verwachtingen waren vorig seizoen enorm toen Antonelli op slechts achttienjarige leeftijd bij Mercedes in de Formule 1 debuteerde. De druk werd bovendien versterkt door de enorme hoeveelheid media-aandacht. "Wat Kimi vorig jaar overkwam, was precies wat we hadden verwacht. Je wordt meteen in de Formule 1 gegooid. Vervolgens komt er een enorme stroom aan media-aandacht en wil iedereen die ooit bij zijn carrière betrokken was ineens heel dicht bij hem staan. De verwachtingen waren gigantisch."

Wolff bleef ondanks de kritiek vertrouwen houden in zijn keuze om Antonelli direct bij Mercedes onder te brengen. "Iedereen en z'n moeder zei dat het te vroeg was en dat ik hem eerst bij een kleiner team had moeten laten rijden. Spa was waarschijnlijk een van zijn moeilijkste momenten, maar ik bleef volledig achter hem staan. Ik voelde dat hij precies dat seizoen nodig had om te groeien."

De vruchten daarvan plukt Antonelli nu. Waar vrijwel iedere situatie vorig jaar nog nieuw was, weet hij inmiddels precies wat hem te wachten staat. "Hij wist dit jaar hoe de reis naar Melbourne zou verlopen, kende het hotel en kende de dynamiek binnen het team. Op het circuit was alles vertrouwd. Daardoor kon hij zich volledig richten op het racen en zijn voorbereiding, in plaats van dat hij als een hert in de koplampen stond te kijken."

Ook naast de baan maakt Antonelli indruk op Wolff. De Mercedes-teambaas prijst vooral de persoonlijkheid van de huidige WK-leider. "Kimi is authentiek, ontzettend open en totaal niet politiek. Die negatieve kant zit gewoon niet in hem. Voor hem draait alles om wat er op het circuit gebeurt. Hij heeft er inmiddels zelfs voor gezorgd dat de Engelse monteurs elkaar knuffelen. Dat is voor ons ook iets nieuws!", besluit Wolff met een glimlach.