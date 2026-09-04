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Uitslag VT1 Italië: Leclerc de snelste in Verstappen-loze training

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<b> Uitslag VT1 Italië: </b> Leclerc de snelste in Verstappen-loze training

De eerste vrije training op het circuit van Monza is een feit. Op het historische circuit werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Lewis Hamilton de tweede tijd op zijn naam schreef. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door George Russell.

Na de allerlaatste Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort en een weekje rust tussendoor, strandde het Formule 1-circus op Monza voor de Grand Prix van Italië. Op het pijlsnelle circuit vol rechte stukken hoopt McLaren de winnende reeks voort te zetten, terwijl Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari aansluiting proberen te vinden. Laatstgenoemde overigens is gearriveerd in Italië met een prachtige livery ter ere van Michael Schumacher

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Geen Verstappen tijdens VT1 op Monza

Eerder deze week werd bekend dat Max Verstappen niet in actie zal komen tijdens de eerste oefensessie op Monza. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn RB22 afgestaan aan de Japanner Ayumu Iwasa die de training voor zijn rekening nam. Eveneens zouden rookies Luke Browning (Williams), Paul Aron (Alpine) en Colton Herta (Cadillac) instappen. 

Herta zou daarbij een knop moeten omzetten voor de derde keer dat hij tijdens een vrije training in mag stappen. De Amerikaan crashte eerder op deze dag tijdens de Formule 2-sessie. 

Herta veroorzaakt rode vlag 

Voor Herta eindigde de eerste vrije training in mineur op Monza. Na ongeveer twintig minuten kwam zijn Cadillac tot stilstand en moest hij noodgedwongen uitstappen. Nadien voelde de FIA zich genoodzaakt om de rode vlag te zwaaien en moesten de overige F1-auto's voor even naar binnen. 

Al snel werd de Cadillac opgeruimd en kon het restant van de grid de eerste vrije training hervatten. 

Ferrari laat de tifosi juichen

Uiteindelijk was het Ferrari die erin slaagde om de bloedfanatieke tifosi te laten juichen op Monza. Leclerc en Hamilton klokten, notabene op een compound harder dan de rest van het veld met de mediumband, de twee snelste tijden. Het lijkt er dus op dat de enorme motor-upgrade zijn vruchten afwerpt. 

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal het F1-circus hervat worden op Monza. Dan zal de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië gereden worden, dit keer met Verstappen. 

F1Grand Prix Italië - Vrije training 1

IT Monza - 04 september 2026

schwantz34

Posts: 42.763

Verstappen foutloos!

  • 2
  • 4 sep 2026 - 13:34
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Mercedes McLaren Red Bull Racing Ferrari GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • schwantz34

    Posts: 42.763

    Verstappen foutloos!

    • + 2
    • 4 sep 2026 - 13:34
  • Skoda F1

    Posts: 824

    Complimenten voor de regie! Bijna geen Super clipping meer te zien op de boards op de tempel of speed.. wel bijna anderhalve seconde langzamer dan de vrije training 1 van vorig jaar..

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:38
  • Wingleader

    Posts: 3.450

    Slechts 3 sec langzamer dan 2025 fp1

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:38
  • walter33

    Posts: 1.018

    Ach,weer een batterij weekend voor de deur,laad mijn Telsla erweer voorop!

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:41
  • Snork

    Posts: 23.027

    En na de VT1 geen gemekker,
    alle autootjes weer aan de stekker.

    • + 0
    • 4 sep 2026 - 13:45

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

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    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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