De eerste vrije training op het circuit van Monza is een feit. Op het historische circuit werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Lewis Hamilton de tweede tijd op zijn naam schreef. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door George Russell.

Na de allerlaatste Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort en een weekje rust tussendoor, strandde het Formule 1-circus op Monza voor de Grand Prix van Italië. Op het pijlsnelle circuit vol rechte stukken hoopt McLaren de winnende reeks voort te zetten, terwijl Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari aansluiting proberen te vinden. Laatstgenoemde overigens is gearriveerd in Italië met een prachtige livery ter ere van Michael Schumacher.

Geen Verstappen tijdens VT1 op Monza

Eerder deze week werd bekend dat Max Verstappen niet in actie zal komen tijdens de eerste oefensessie op Monza. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn RB22 afgestaan aan de Japanner Ayumu Iwasa die de training voor zijn rekening nam. Eveneens zouden rookies Luke Browning (Williams), Paul Aron (Alpine) en Colton Herta (Cadillac) instappen.

Herta zou daarbij een knop moeten omzetten voor de derde keer dat hij tijdens een vrije training in mag stappen. De Amerikaan crashte eerder op deze dag tijdens de Formule 2-sessie.

Herta veroorzaakt rode vlag

Voor Herta eindigde de eerste vrije training in mineur op Monza. Na ongeveer twintig minuten kwam zijn Cadillac tot stilstand en moest hij noodgedwongen uitstappen. Nadien voelde de FIA zich genoodzaakt om de rode vlag te zwaaien en moesten de overige F1-auto's voor even naar binnen.

Al snel werd de Cadillac opgeruimd en kon het restant van de grid de eerste vrije training hervatten.

Ferrari laat de tifosi juichen

Uiteindelijk was het Ferrari die erin slaagde om de bloedfanatieke tifosi te laten juichen op Monza. Leclerc en Hamilton klokten, notabene op een compound harder dan de rest van het veld met de mediumband, de twee snelste tijden. Het lijkt er dus op dat de enorme motor-upgrade zijn vruchten afwerpt.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal het F1-circus hervat worden op Monza. Dan zal de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië gereden worden, dit keer met Verstappen.