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Uitslag VT3 België: Antonelli dé pole-favoriet, Verstappen derde

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<b> Uitslag VT3 België: </b> Antonelli dé pole-favoriet, Verstappen derde

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in België zit erop. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl de tweede tijd naar Lando Norris ging. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Tegen zijn eigen verwachtingen in kende Verstappen tot dusver een prima weekend op Spa-Francorchamps. Met een eerste en derde tijd in de eerste twee trainingen, nestelde de Nederlander zich tussen de topteams. Na afloop van de vrijdag in België liet Verstappen zich dan ook positief uit over Red Bull Racing, dat nog altijd onder druk staat.

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Rustige laatste training op Spa 

Zoals zo vaak dit Formule 1-seizoen kwam de derde vrije training pas laat op gang. Pas na twintig minuten kwam Verstappen naar buiten voor zijn laatste oefensessie voor de kwalificatie. Ook de mannen van Mercedes hadden geen haast aangezien het bijna een half uur duurde voordat Antonelli en ook George Russell tekenen van leven lieten zien op de baan. 

Lewis Hamilton voerde de toon namens Ferrari in de openingsfase. In tegenstelling tot vrijdag, waar de Scuderia geen indrukwekkende tijden wist te klokken, was de zevenvoudig wereldkampioen het rapst. Echter werd zijn tijd geslacht door Antonelli die net de baan op was gekomen. De WK-leider zette een snelste tijd neer, die maar liefst acht tienden beter was dan die van Hamilton.

Red Bull-motor geeft de geest 

Wie in de derde oefensessie op Spa-Francorchamps geen rol van betekenis speelde was Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen. Bij het uitrijden van de pitstraat, gaf zijn Red Bull-motor voor de zoveelste keer dit seizoen de geest. Gelukkig voor de Fransman gebeurde het in de pitstraat, waarna hij snel terug gesleept kon worden naar de pitbox. 

Gelukkig voor Hadjar kreeg Red Bull de RB22 alsnog aan de praat, waarna hij nog wat rondetijden neer kon gaan zetten. De Fransman kwam nog enigszins in de buurt van Verstappen, maar was duidelijk de tweede Red Bull-coureur. 

Hadjar gaat hoogstwaarschijnlijk een lastige race tegemoet op Spa. Na het vervangen van de ICE en de turbolader in zijn krachtbron, heeft de 21-jarige een gigantische gridpenalty van de FIA opgelegd gekregen. 

Antonelli dé favoriet voor pole, Hamilton crasht 

Wie ongetwijfeld een gooi gaat doen naar pole position voor de race, is Antonelli. De Italiaan onderstreepte zijn indrukwekkende vorm door wederom de snelste tijd te klokken. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de WK-leider, die nog altijd pas aan zijn tweede F1-seizoen bezig is, ongrijpbaar lijkt voor de rest van de gehele grid. 

Nadat de finishvlag al was gezwaaid bezorgde Hamilton tijdens zijn allerlaatste ronde nog de Ferrari-monteurs bergen met werk. De zevenvoudig wereldkampioen reed de achterkant van de SF-26 aan diggelen waarna hij te voet terug moest naar de pitbox van de Scuderia. Of Hamilton daadwerkelijk de kwalificatie gaat redden, is dus nog maar de vraag.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden voor de race op zondag. Dan zal duidelijk worden of Antonelli daadwerkelijk bij te houden is door onder andere Verstappen, Russell of misschien wel Norris. 

F1Grand Prix België - Vrije training 3

BE Spa-Francorchamps - 18 juli 2026

little-nightmare

Posts: 2.327

'Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden voor de race op zondag. '
Kwalificatie begint toch om. 16:00?

  • 17
  • 18 jul 2026 - 13:37
Foto's Grand Prix van België 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes GP België 2026

Reacties (12)

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  • schwantz34

    Posts: 42.425

    Ham deed een Gasly!

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 13:35
    • Golf-GTI

      Posts: 1.835

      Boom Boom Hammy

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 14:34
    • snailer

      Posts: 33.892

      Hamikton heeft de vleugel van Verstappen geleend.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 14:37
  • little-nightmare

    Posts: 2.327

    'Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden voor de race op zondag. '
    Kwalificatie begint toch om. 16:00?

    • + 17
    • 18 jul 2026 - 13:37
    • Ernie5335

      Posts: 5.905

      Zeker, wie om 17:00 uur gaat kijken is net te laat 😁

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 14:46
  • TylaHunter

    Posts: 10.823

    Vind persoonlijk dat er wel wat meer bochten op de kalender mogen die zon foutje afstraffen.

    Ferrari moet nog even 2 uur sleutelen. Schat gewoon een 1-2 voor Mercedes. Met de penalty's is Verstappen garant 3de en Piastri en Leclerc (en Hamilton als het op tijd af is) voor de laatste plek op de 2de rij.

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 13:40
    • schwantz34

      Posts: 42.425

      Ik denk niet dat Sjors de eerste rij gaat halen, want die heeft het heel erg lastig tot nu toe.

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 13:45
    • da_bartman

      Posts: 6.756

      Ik ben toch benieuwd waarom jij denkt dat Sjors de eerste startrij in de kwali gaat halen, wat zie jij in zijn rondjes dat ik absoluut niet zie?

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 13:55
    • hupholland

      Posts: 10.079

      pole lijkt wel vergeven, daarachter zijn meerdere kanshebbers, Verstappen, Russell de Ferrari's en Piastri. Norris valt er met zn straf tussenweg.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:19
  • da_bartman

    Posts: 6.756

    "RedBull motor geeft de geest" toch knap dat ze bij RedBull in een paar minuten er een bieuwe motor in kunnen hangen. Of kan de schaivert beter even opzoeken wat iets betekent alvorens het te gebruiken?

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 14:00
    • Ernie5335

      Posts: 5.905

      Vast een snel "klik-klak" systeem en rijden maar weer 😆

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 14:48
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.445

      Misschien wel gemaakt door Ikea.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 15:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
6
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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