De derde en laatste vrije training van het raceweekend in België zit erop. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl de tweede tijd naar Lando Norris ging. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Tegen zijn eigen verwachtingen in kende Verstappen tot dusver een prima weekend op Spa-Francorchamps. Met een eerste en derde tijd in de eerste twee trainingen, nestelde de Nederlander zich tussen de topteams. Na afloop van de vrijdag in België liet Verstappen zich dan ook positief uit over Red Bull Racing, dat nog altijd onder druk staat.

Rustige laatste training op Spa

Zoals zo vaak dit Formule 1-seizoen kwam de derde vrije training pas laat op gang. Pas na twintig minuten kwam Verstappen naar buiten voor zijn laatste oefensessie voor de kwalificatie. Ook de mannen van Mercedes hadden geen haast aangezien het bijna een half uur duurde voordat Antonelli en ook George Russell tekenen van leven lieten zien op de baan.

Lewis Hamilton voerde de toon namens Ferrari in de openingsfase. In tegenstelling tot vrijdag, waar de Scuderia geen indrukwekkende tijden wist te klokken, was de zevenvoudig wereldkampioen het rapst. Echter werd zijn tijd geslacht door Antonelli die net de baan op was gekomen. De WK-leider zette een snelste tijd neer, die maar liefst acht tienden beter was dan die van Hamilton.

Russell goes again but can't get close to his team mate



Frankly, no one can right now!



TOP 5

Antonelli 1:45.990

Hamilton +0.799s

Verstappen +0.847s

Russell +1.051s

Leclerc +1.132s___Escaped_link_6a5bc213a77f5___ ___Escaped_link_6a5bc213a77f7___ pic.twitter.com/GPQHLKhWm3 — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a5bc213a77f9___

Red Bull-motor geeft de geest

Wie in de derde oefensessie op Spa-Francorchamps geen rol van betekenis speelde was Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen. Bij het uitrijden van de pitstraat, gaf zijn Red Bull-motor voor de zoveelste keer dit seizoen de geest. Gelukkig voor de Fransman gebeurde het in de pitstraat, waarna hij snel terug gesleept kon worden naar de pitbox.

Gelukkig voor Hadjar kreeg Red Bull de RB22 alsnog aan de praat, waarna hij nog wat rondetijden neer kon gaan zetten. De Fransman kwam nog enigszins in de buurt van Verstappen, maar was duidelijk de tweede Red Bull-coureur.

Hadjar gaat hoogstwaarschijnlijk een lastige race tegemoet op Spa. Na het vervangen van de ICE en de turbolader in zijn krachtbron, heeft de 21-jarige een gigantische gridpenalty van de FIA opgelegd gekregen.

Meanwhile, Isack Hadjar has stalled at the exit of the pit lane ___Escaped_link_6a5bc213a77fa___ ___Escaped_link_6a5bc213a77fb___ pic.twitter.com/Jujx6JInN3 — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6a5bc213a77fd___

Antonelli dé favoriet voor pole, Hamilton crasht

Wie ongetwijfeld een gooi gaat doen naar pole position voor de race, is Antonelli. De Italiaan onderstreepte zijn indrukwekkende vorm door wederom de snelste tijd te klokken. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de WK-leider, die nog altijd pas aan zijn tweede F1-seizoen bezig is, ongrijpbaar lijkt voor de rest van de gehele grid.

Nadat de finishvlag al was gezwaaid bezorgde Hamilton tijdens zijn allerlaatste ronde nog de Ferrari-monteurs bergen met werk. De zevenvoudig wereldkampioen reed de achterkant van de SF-26 aan diggelen waarna hij te voet terug moest naar de pitbox van de Scuderia. Of Hamilton daadwerkelijk de kwalificatie gaat redden, is dus nog maar de vraag.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden voor de race op zondag. Dan zal duidelijk worden of Antonelli daadwerkelijk bij te houden is door onder andere Verstappen, Russell of misschien wel Norris.