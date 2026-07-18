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Racing Bulls gebruikt Verstappen als maatstaf

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Racing Bulls gebruikt Verstappen als maatstaf

Volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane gebruikt zijn team Max Verstappens gedrag als lesmateriaal. Ze raden hun coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad aan om te kijken naar het gedrag van Verstappen, maar hij wil zich niet mengen in de geruchtenstroom over de toekomst van Verstappen.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De naam van de viervoudig wereldkampioen wordt genoemd bij het team van McLaren, maar of het echt van een transfer komt is zeer onzeker. Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan komen de coureurs van Red Bulls zusterteam Racing Bulls vanzelfsprekend in beeld. Isack Hadjar maakte begin dit jaar promotie, en houdt zich vooralsnog staande naast Verstappen.

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Wat is de impact van Verstappen op Racing Bulls?

Racing Bulls-teambaas Alan Permane werd in Spa gevraagd naar de kansen voor zijn coureurs. Permane werd door de internationale media gevraagd of hij het ziet gebeuren dat één van zijn coureurs promotie gaat maken naar het grote Red Bull: "Dat is natuurlijk wel het doel voor onze jongens. Ons doel is om onze coureurs zo te ontwikkelen dat ze klaar zijn voor Red Bull. De keuze is uiteindelijk aan Laurent Mekies, maar wij moeten onze coureurs ook klaarstomen."

Permane heeft er geen zin in om in te gaan op de geruchten over de toekomst van Verstappen: "Op mijn team zal zijn beslissing geen enkele impact hebben, omdat hij niet voor mij rijdt. Dat is dan eigenlijk meer een vraag voor Laurent. En het zal ook aan Laurent zijn of hij voor Liam of voor Arvid kiest. Maar ik ga daar nu ook niet over speculeren."

De maatstaf

Verstappen is op een bepaalde manier wel belangrijk voor Racing Bulls, zo legt Permane uit: "Ik zeg altijd tegen onze coureurs: 'Luister naar de manier waarop hij communiceert, luister eens naar hoe kalm hij dat doet.' Dat is waarom ik hem altijd de maatstaf noem. Niet alleen qua racetempo, maar ook wat ik van hem zie in en buiten de auto. Ik gebruik hem echt als een soort voorbeeld voor de jongere generatie."

Pietje Bell

Posts: 35.815

@Beri schreef hier gisteren dat hij ermee moest stoppen.
Het was toen de 50ste.

  • 2
  • 18 jul 2026 - 10:16
F1 Nieuws Max Verstappen Racing Bulls Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.113

    Was @Beri al gestopt met tellen? Ik vroeg me af of we de honderd al gepasseerd zijn.

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 09:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.815

      @Beri schreef hier gisteren dat hij ermee moest stoppen.
      Het was toen de 50ste.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 10:16
    • Need5Speed

      Posts: 4.113

      Jammer. Ik vond de telling van het aantal berichten met speculaties over de toekomst van Max veel interessanter dan die berichten zelf.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 10:32
  • Larry Perkins

    Posts: 66.410

    RESTANT AANVANGSTIJDEN

    Zaterdag:
    vt3: 12.30 uur.
    Kwalificatie: 16.00 uur.

    Zondag:
    Race: 15.00 uur.
    Spanje - Argentinië: 21.00 uur.

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 10:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Racing Bulls
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