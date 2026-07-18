Volgens Racing Bulls-teambaas Alan Permane gebruikt zijn team Max Verstappens gedrag als lesmateriaal. Ze raden hun coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad aan om te kijken naar het gedrag van Verstappen, maar hij wil zich niet mengen in de geruchtenstroom over de toekomst van Verstappen.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De naam van de viervoudig wereldkampioen wordt genoemd bij het team van McLaren, maar of het echt van een transfer komt is zeer onzeker. Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan komen de coureurs van Red Bulls zusterteam Racing Bulls vanzelfsprekend in beeld. Isack Hadjar maakte begin dit jaar promotie, en houdt zich vooralsnog staande naast Verstappen.

Wat is de impact van Verstappen op Racing Bulls?

Racing Bulls-teambaas Alan Permane werd in Spa gevraagd naar de kansen voor zijn coureurs. Permane werd door de internationale media gevraagd of hij het ziet gebeuren dat één van zijn coureurs promotie gaat maken naar het grote Red Bull: "Dat is natuurlijk wel het doel voor onze jongens. Ons doel is om onze coureurs zo te ontwikkelen dat ze klaar zijn voor Red Bull. De keuze is uiteindelijk aan Laurent Mekies, maar wij moeten onze coureurs ook klaarstomen."

Permane heeft er geen zin in om in te gaan op de geruchten over de toekomst van Verstappen: "Op mijn team zal zijn beslissing geen enkele impact hebben, omdat hij niet voor mij rijdt. Dat is dan eigenlijk meer een vraag voor Laurent. En het zal ook aan Laurent zijn of hij voor Liam of voor Arvid kiest. Maar ik ga daar nu ook niet over speculeren."

De maatstaf

Verstappen is op een bepaalde manier wel belangrijk voor Racing Bulls, zo legt Permane uit: "Ik zeg altijd tegen onze coureurs: 'Luister naar de manier waarop hij communiceert, luister eens naar hoe kalm hij dat doet.' Dat is waarom ik hem altijd de maatstaf noem. Niet alleen qua racetempo, maar ook wat ik van hem zie in en buiten de auto. Ik gebruik hem echt als een soort voorbeeld voor de jongere generatie."