Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing lijken ook dit weekend in België weer te kampen met een hardnekkig probleem. Verstappen voerde gisteren na de tweede vrije training een proefstart uit die op zijn zachtst gezegd niet heel soepel verliep. Het is een slechte voorbode voor de rest van het weekend.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben dit seizoen al de nodige slechte starts gehad. De viervoudig wereldkampioen kwam regelmatig slecht van zijn plek, waardoor hij meerdere keren een inhaalrace moest rijden. De tegenvallende starts zorgen ook voor gevaarlijke situaties, want als hij blijft hangen, kunnen achteropkomende auto's hem vaak maar net ontwijken. Bij de start van de Grand Prix van Monaco ging alles nog maar net goed, en moest Verstappen naar de zijkant sturen.

Opnieuw een rampzalige start

Bij Red Bull zijn ze al geruime tijd bezig met het zoeken naar een oplossing voor deze problemen. Ook in België lijkt de start weer een hoofdpijndossier te vormen voor Red Bull en Verstappen. Na afloop van de tweede vrije training doken er namelijk opvallende beelden op die zijn opgenomen vanaf de tribune. De beelden zijn gemaakt na de vrije training op het moment dat de coureurs een proefstart uitvoeren.

Op de beelden is te zien hoe Verstappen geduldig op zijn beurt wacht op de grid, maar op het moment dat hij zijn start maakt gaat het mis. Als Verstappen het gas intrapt, lijkt de auto af te slaan en komt de viervoudig wereldkampioen zeer slecht van zijn plek. Verstappen moet daarna proberen het gas in te trappen, maar als dit gebeurt in de race, kan dat voor de nodige problemen zorgen. In de run naar de eerste bocht gebeuren er regelmatig crashes op Spa, en dat kan Verstappen nu niet goed gebruiken.

Sterke start van het weekend

Verstappen heeft in ieder geval een goede eerste dag van het raceweekend in Spa achter de rug. Op het Belgische circuit noteerde hij in de eerste vrije training de snelste tijd, en kwam hij in de tweede vrije training tot de derde tijd.