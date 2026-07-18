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Pijnlijke beelden tonen groot probleem van Verstappen

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Pijnlijke beelden tonen groot probleem van Verstappen

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing lijken ook dit weekend in België weer te kampen met een hardnekkig probleem. Verstappen voerde gisteren na de tweede vrije training een proefstart uit die op zijn zachtst gezegd niet heel soepel verliep. Het is een slechte voorbode voor de rest van het weekend.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben dit seizoen al de nodige slechte starts gehad. De viervoudig wereldkampioen kwam regelmatig slecht van zijn plek, waardoor hij meerdere keren een inhaalrace moest rijden. De tegenvallende starts zorgen ook voor gevaarlijke situaties, want als hij blijft hangen, kunnen achteropkomende auto's hem vaak maar net ontwijken. Bij de start van de Grand Prix van Monaco ging alles nog maar net goed, en moest Verstappen naar de zijkant sturen.

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Opnieuw een rampzalige start

Bij Red Bull zijn ze al geruime tijd bezig met het zoeken naar een oplossing voor deze problemen. Ook in België lijkt de start weer een hoofdpijndossier te vormen voor Red Bull en Verstappen. Na afloop van de tweede vrije training doken er namelijk opvallende beelden op die zijn opgenomen vanaf de tribune. De beelden zijn gemaakt na de vrije training op het moment dat de coureurs een proefstart uitvoeren.

Op de beelden is te zien hoe Verstappen geduldig op zijn beurt wacht op de grid, maar op het moment dat hij zijn start maakt gaat het mis. Als Verstappen het gas intrapt, lijkt de auto af te slaan en komt de viervoudig wereldkampioen zeer slecht van zijn plek. Verstappen moet daarna proberen het gas in te trappen, maar als dit gebeurt in de race, kan dat voor de nodige problemen zorgen. In de run naar de eerste bocht gebeuren er regelmatig crashes op Spa, en dat kan Verstappen nu niet goed gebruiken.

Sterke start van het weekend

Verstappen heeft in ieder geval een goede eerste dag van het raceweekend in Spa achter de rug. Op het Belgische circuit noteerde hij in de eerste vrije training de snelste tijd, en kwam hij in de tweede vrije training tot de derde tijd.

Joeppp

Posts: 8.727

Het lijjkt wel of er iemand met een bladblazer buiten bezig is maar het heeft niks met een F1 motor te maken.

  • 17
  • 18 jul 2026 - 08:44
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (13)

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  • Joeppp

    Posts: 8.727

    Het lijjkt wel of er iemand met een bladblazer buiten bezig is maar het heeft niks met een F1 motor te maken.

    • + 17
    • 18 jul 2026 - 08:44
    • Housmans

      Posts: 538

      Gisteren een training gekeken;
      Rondom Blanchimont zijn de accu's van de bladblazers op, en zie en hoor je de wagens terug vallen.
      Tenenkrommend!

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 12:26
  • Knalpijp

    Posts: 2.507

    Rommel

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 08:52
  • Pietje Bell

    Posts: 35.816

    Zou hiermee te maken kunnen hebben. Gedurende VT2:
    Max: "My God, these f*cking shifts! Unbelievable, man, why are they so f*cking bad?!
    It's unacceptable, this. My God."

    Max na VT2: "I'm always very sensitive to these things because I want to work on that
    and improve it. I think there was like a software update or downgrade that it took a bit
    of time for the shifts to learn, basically, and then it got a bit better again at the end."

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 08:53
  • Pietje Bell

    Posts: 35.816

    Max heeft trouwens 3 proefstarts gedaan. De eerst 2 gingen prima, maar de derde
    die hierboven afgebeeld staat ging een stuk minder.
    Tussendoor vertelt Max hier even over hoe Lily reageert als Max een week weg is van
    huis en zij in zijn sim kamer komt en ziet dat hij er niet is.

    https://dubz.link/c/32b0cf

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 09:43
    • Beri

      Posts: 7.027

      Bij deze proef start ziet het er naar uit dat de clipping point nog niet goed gezet is. Dus het moment van bijten van de koppeling. Waarschijnlijk is dit dan ook de eerste proef start en niet die andere twee waar je het over hebt.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 12:26
    • Pietje Bell

      Posts: 35.816

      Huh? Ik heb de drie proefstarts in de juiste volgorde gepost.
      De eerste twee gingen goed en de derde niet zoals het hoort.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 13:04
    • Beri

      Posts: 7.027

      Ok!

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:08
  • Louis Dekker

    Posts: 123

    Waarom vinden mensen het raar als Verstappen klaagt over de huidige F1-regels? Dit bewijst alles...

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 11:05
    • gridiron

      Posts: 3.649

      Omdat hij lachte toen anderen klaagden over de vorige F1-regels

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 11:39
    • monzaron

      Posts: 1.102

      Verstappen klaagt altijd !!!…….volgens de ‘trollen’, kom maar eens kijken op deze sait nadat Verstappen een desastreuze race met technische mankementen heeft moeten doorstaan :)

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 11:39
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Ze klagen allemaal over de regels als het tegenzit en bij rbr en Max is er herrie in de tent en dreigen met vertrek.
      Dat is het verschil.

      Bovendien de regels gelden voor iedereen en de kunst is om het beste eruit te halen ipv klagen en koppie laten hangen.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 12:34
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Begin vorig jaar was er ook herrie in de tent en dreigen met vertrek omdat ze even niet de beste auto hadden.
      Had dat ook met de vorige regels te maken?

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 12:36

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Ferrari
255
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179
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128
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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