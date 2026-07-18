user icon
icon

Hamilton bezorgt Ferrari monsterklus met harde crash

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton bezorgt Ferrari monsterklus met harde crash

Lewis Hamilton heeft zijn team veel extra werk bezorgd voor de kwalificatie. In de derde vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps ging de Britse Ferrari-coureur wijd en raakte hij de bandenstapel. De schade aan zijn auto was fors, en het wordt een race tegen de klok op alles op tijd af te krijgen voor de kwalificatie.

Hamilton was bezig met een goede training in Spa, totdat hij in de slotseconden van de sessie de mist inging. Hij ging wijd, hobbelde door de grindbak en raakte met zijn rechter achterwiel de bandenstapel. Hij beschadigde zijn rechter achterkant en vloog spectaculair door het grind. De schade aan de achterwielophanging was zeer groot, en Hamilton wierp veel troep op de baan.

Meer over Ferrari FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

5 jul
 FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt

FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt

17 jul

Wat was er aan de hand?

De crash van Hamilton is vergelijkbaar met de klapper van Alpine-coureur Pierre Gasly in de tweede vrije training van gisteren. Ook de Fransman vloog toen van de baan, al was de schade bij deze crash veel groter. Het verschil is echter dat de monteurs van Alpine een halve dag hadden om de auto op te lappen, terwijl de Ferrari-monteurs nu slechts een paar uur de tijd hebben om de schade te repareren. Ze zullen veel moeten checken, want als er meer schade is aan bijvoorbeeld de versnellingsbak, wordt het een enorme uitdaging.

Diepe teleurstelling

Hamilton baalde als een stekker, en probeerde eerst nog een paar meter te rijden. Hij parkeerde zijn bolide naast de baan, en keek balend toe van achter de vangrail. Hij meldde zijn team dat hij de auto had beschadigd, maar vanaf de pitmuur probeerden ze hem gerust te stellen. Het wordt hoe dan ook een lastige dag, want het is door de lengte van de baan lastiger om in Spa in de slotfase van een kwalificatiesessie meters te maken. Hij heeft in ieder geval het geluk dat inhalen makkelijk is op dit circuit.

HarryLam

Posts: 5.600

Een goed team heeft een komplete achtertrein klaar in de vrachtwagen, dus 6 boutjes nieuwe achterkant erop ff afstellen en aan de spagetti....

  • 1
  • 18 jul 2026 - 13:48
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.600

    Een goed team heeft een komplete achtertrein klaar in de vrachtwagen, dus 6 boutjes nieuwe achterkant erop ff afstellen en aan de spagetti....

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 13:48
  • hupholland

    Posts: 10.078

    dat krijgen ze wel op tijd klaar, al is het natuurlijk altijd wel tricky met de aandrijflijn, het liefst zou je alles uit voorzorg vervangen, maar dat zal nu niet gaan denk ik. Wel is natuurlijk die versnellingsbakregel van tafel waardoor je iig niet met gridstraffen zit mocht je die willen vervangen.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 14:16

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar