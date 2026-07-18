Lewis Hamilton heeft zijn team veel extra werk bezorgd voor de kwalificatie. In de derde vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps ging de Britse Ferrari-coureur wijd en raakte hij de bandenstapel. De schade aan zijn auto was fors, en het wordt een race tegen de klok op alles op tijd af te krijgen voor de kwalificatie.

Hamilton was bezig met een goede training in Spa, totdat hij in de slotseconden van de sessie de mist inging. Hij ging wijd, hobbelde door de grindbak en raakte met zijn rechter achterwiel de bandenstapel. Hij beschadigde zijn rechter achterkant en vloog spectaculair door het grind. De schade aan de achterwielophanging was zeer groot, en Hamilton wierp veel troep op de baan.

Wat was er aan de hand?

De crash van Hamilton is vergelijkbaar met de klapper van Alpine-coureur Pierre Gasly in de tweede vrije training van gisteren. Ook de Fransman vloog toen van de baan, al was de schade bij deze crash veel groter. Het verschil is echter dat de monteurs van Alpine een halve dag hadden om de auto op te lappen, terwijl de Ferrari-monteurs nu slechts een paar uur de tijd hebben om de schade te repareren. Ze zullen veel moeten checken, want als er meer schade is aan bijvoorbeeld de versnellingsbak, wordt het een enorme uitdaging.

Diepe teleurstelling

Hamilton baalde als een stekker, en probeerde eerst nog een paar meter te rijden. Hij parkeerde zijn bolide naast de baan, en keek balend toe van achter de vangrail. Hij meldde zijn team dat hij de auto had beschadigd, maar vanaf de pitmuur probeerden ze hem gerust te stellen. Het wordt hoe dan ook een lastige dag, want het is door de lengte van de baan lastiger om in Spa in de slotfase van een kwalificatiesessie meters te maken. Hij heeft in ieder geval het geluk dat inhalen makkelijk is op dit circuit.