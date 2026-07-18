Max Verstappen en Carlos Sainz zijn onder het vergrootglas van de FIA terechtgekomen na de derde vrije training op Spa-Francorchamps. Beide coureurs kwamen onder een gele-vlag situatie bijna in aanraking met elkaar, wat voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd bij de stewards. Mogelijk dat een van de twee kemphanen een straf krijgt voor de Grand Prix van België.

Nadat Lewis Hamilton de achterkant van zijn Ferrari aan diggelen had gereden en de stewards met dubbele gele vlaggen stonden zwaaien, waren alle Formule 1-coureurs genoodzaakt om van het gas te gaan en niemand anders in te halen. Echter ging dat tussen Verstappen en Sainz bijna mis. Terwijl de Nederlander op langzame wijze heen en weer slingerde, ramde zijn voormalig teamgenoot bij Toro Rosso zijn Williams net niet in de achterkant van de bolide van Red Bull Racing.

FIA opent onderzoek

Verstappen was dan ook not amused over de boordradio over Sainz die een crash nipt wist te vermijden. "What the f*ck, my god", zo ging de Nederlander tekeer. "Het zijn dubbele gele vlaggen en deze auto crasht bijna in mijn achterkant. Ongelofelijk", voegde hij daar ontevreden aan toe.

Inmiddels heeft de FIA werk gemaakt van de situatie en het incident under investigation geplaatst. Mogelijk dat een van de twee coureurs nog tegen een straf aan gaat lopen voor de Grand Prix van België.

FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) July 18, 2026

Horrorweekend voor Sainz

Voor Sainz zal een straf een extra dreun zijn dit weekend op Spa-Francorchamps. De Spanjaard was tot dusver nergens te bekennen met zijn Williams wat erop duidt dat het team uit Grove voorlopig nog geen progressie heeft geboekt. Onlangs liet hij al meerdere keren zijn onvrede uiten over zijn huidige situatie bij het Britse team.