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Verstappen en Sainz onder vergrootglas van de FIA na incident op Spa-Francorchamps

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Verstappen en Sainz onder vergrootglas van de FIA na incident op Spa-Francorchamps

Max Verstappen en Carlos Sainz zijn onder het vergrootglas van de FIA terechtgekomen na de derde vrije training op Spa-Francorchamps. Beide coureurs kwamen onder een gele-vlag situatie bijna in aanraking met elkaar, wat voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd bij de stewards. Mogelijk dat een van de twee kemphanen een straf krijgt voor de Grand Prix van België. 

Nadat Lewis Hamilton de achterkant van zijn Ferrari aan diggelen had gereden en de stewards met dubbele gele vlaggen stonden zwaaien, waren alle Formule 1-coureurs genoodzaakt om van het gas te gaan en niemand anders in te halen. Echter ging dat tussen Verstappen en Sainz bijna mis. Terwijl de Nederlander op langzame wijze heen en weer slingerde, ramde zijn voormalig teamgenoot bij Toro Rosso zijn Williams net niet in de achterkant van de bolide van Red Bull Racing

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Verstappen was dan ook not amused over de boordradio over Sainz die een crash nipt wist te vermijden. "What the f*ck, my god", zo ging de Nederlander tekeer. "Het zijn dubbele gele vlaggen en deze auto crasht bijna in mijn achterkant. Ongelofelijk", voegde hij daar ontevreden aan toe. 

Inmiddels heeft de FIA werk gemaakt van de situatie en het incident under investigation geplaatst. Mogelijk dat een van de twee coureurs nog tegen een straf aan gaat lopen voor de Grand Prix van België. 

Horrorweekend voor Sainz 

Voor Sainz zal een straf een extra dreun zijn dit weekend op Spa-Francorchamps. De Spanjaard was tot dusver nergens te bekennen met zijn Williams wat erop duidt dat het team uit Grove voorlopig nog geen progressie heeft geboekt. Onlangs liet hij al meerdere keren zijn onvrede uiten over zijn huidige situatie bij het Britse team. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

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  • Flexwing

    Posts: 464

    Ik denk maar 1 coureur straf krijgt

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 14:23
    • schwantz34

      Posts: 42.425

      En ik weet zeker dat die geen Verstappen heet!

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:48
  • Pietje Bell

    Posts: 35.819

    Waarom zou Max hier een straf voor krijgen?

    ibb.co/Cp2Lnw7d

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 14:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.819

      Doc 39 - Summons - Car 55 - Alleged failure to slow for double yellow flags


      Ze moesten beiden om 14:25u bij de stewards verschijnen.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 15:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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