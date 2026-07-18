Sergio Pérez heeft uitgelegd waarom hij na een jaar afwezigheid besloot terug te keren in de Formule 1. De Mexicaan koos voor het ambitieuze Cadillac-project, omdat hij wil bewijzen dat hij nog altijd tot de absolute top van de koningsklasse behoort. Volgens Pérez had zijn moeilijke laatste periode bij Red Bull Racing een flinke impact op zijn zelfvertrouwen.

Na zijn vertrek bij Red Bull laste Pérez een sabbatjaar in om zowel mentaal als fysiek op te laden. Inmiddels is hij terug op de grid als coureur van Cadillac, waar hij vanaf het eerste moment betrokken is bij de opbouw van het nieuwe fabrieksteam.

'Ik wilde laten zien dat ik nog altijd een topcoureur ben'

In de High Performance Podcast vertelt Pérez dat hij direct enthousiast werd toen Cadillac zich meldde. "Toen ik over het project hoorde, zag ik meteen hoe groot de ambitie was. Cadillac is een enorm merk en na mijn gesprekken met Dan Towriss wist ik dat hier mensen aan het roer staan die koste wat kost willen winnen."

Voor Pérez speelde ook een persoonlijk motief een belangrijke rol. "Dit is een project waar ik vanaf het begin mijn stempel op kan drukken. Ik wil laten zien dat ik nog altijd een van de beste coureurs van de Formule 1 ben. Dat geloof heb ik altijd gehouden, ook al kreeg mijn zelfvertrouwen bij Red Bull een flinke knauw doordat de resultaten uitbleven en mijn teamgenoot bleef winnen."

Vertrouwen in toekomst van Cadillac

Hoewel Cadillac nog volop in de opbouwfase zit, heeft Pérez veel vertrouwen in de toekomst van het Amerikaanse team. Volgens de Mexicaan is het slechts een kwestie van tijd voordat de formatie structureel mee kan doen om goede resultaten.

"Het is natuurlijk nog heel vroeg. We zijn pas bezig aan onze zesde race en de organisatie is nog volop bezig een sterke cultuur op te bouwen. Maar als ik naar de eigenaren kijk, weet ik één ding zeker: zij zullen niet stoppen voordat Cadillac succesvol is."

Volgens Pérez beschikt het team daarvoor over alle ingrediënten. "Met General Motors en TWG zitten er twee enorme partijen achter dit project. Zij hebben de middelen én de ambitie om van Cadillac een topteam te maken. Dat geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst."