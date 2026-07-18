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Pérez gaat maar door: "Ik ben terug omdat ik een van de besten ben"

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Pérez gaat maar door: "Ik ben terug omdat ik een van de besten ben"

Sergio Pérez heeft uitgelegd waarom hij na een jaar afwezigheid besloot terug te keren in de Formule 1. De Mexicaan koos voor het ambitieuze Cadillac-project, omdat hij wil bewijzen dat hij nog altijd tot de absolute top van de koningsklasse behoort. Volgens Pérez had zijn moeilijke laatste periode bij Red Bull Racing een flinke impact op zijn zelfvertrouwen.

Na zijn vertrek bij Red Bull laste Pérez een sabbatjaar in om zowel mentaal als fysiek op te laden. Inmiddels is hij terug op de grid als coureur van Cadillac, waar hij vanaf het eerste moment betrokken is bij de opbouw van het nieuwe fabrieksteam.

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'Ik wilde laten zien dat ik nog altijd een topcoureur ben'

In de High Performance Podcast vertelt Pérez dat hij direct enthousiast werd toen Cadillac zich meldde. "Toen ik over het project hoorde, zag ik meteen hoe groot de ambitie was. Cadillac is een enorm merk en na mijn gesprekken met Dan Towriss wist ik dat hier mensen aan het roer staan die koste wat kost willen winnen."

Voor Pérez speelde ook een persoonlijk motief een belangrijke rol. "Dit is een project waar ik vanaf het begin mijn stempel op kan drukken. Ik wil laten zien dat ik nog altijd een van de beste coureurs van de Formule 1 ben. Dat geloof heb ik altijd gehouden, ook al kreeg mijn zelfvertrouwen bij Red Bull een flinke knauw doordat de resultaten uitbleven en mijn teamgenoot bleef winnen."

Vertrouwen in toekomst van Cadillac

Hoewel Cadillac nog volop in de opbouwfase zit, heeft Pérez veel vertrouwen in de toekomst van het Amerikaanse team. Volgens de Mexicaan is het slechts een kwestie van tijd voordat de formatie structureel mee kan doen om goede resultaten.

"Het is natuurlijk nog heel vroeg. We zijn pas bezig aan onze zesde race en de organisatie is nog volop bezig een sterke cultuur op te bouwen. Maar als ik naar de eigenaren kijk, weet ik één ding zeker: zij zullen niet stoppen voordat Cadillac succesvol is."

Volgens Pérez beschikt het team daarvoor over alle ingrediënten. "Met General Motors en TWG zitten er twee enorme partijen achter dit project. Zij hebben de middelen én de ambitie om van Cadillac een topteam te maken. Dat geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst."

misstappen

Posts: 3.615

Beetje tendieuze titel. Perez denkt zelf dat hij nog goed meedoet, welke coureur zegt dat niet over zichzelf?

  • 6
  • 18 jul 2026 - 12:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (15)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.229

    Ik zou zeggen de hele geschiedenis van alle f1 coureurs ooit zeker top 250. ( bij IMDb stel je dan echt iets voor)

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 12:52
    • iOosterbaan

      Posts: 2.200

      Och als je kijkt naar racen als een geheel, dan zijn de meesten die F1 halen wel de besten....vanuit dat perspectief beschouw ik Perez dan weer niet als een complete druif. Dus in overall racing heeft ie gewoon gelijk...kijk maar naar een Herta die kansloos rond rijdt in F2. Die hoort dan dus weer niet bij 1 vd besten, terwijl die toch ook een keer 3e en een keer 2e in het Indycar kampioenschap is geworden....

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:58
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.229

      @Ioosterbaan niet met je eens, zeker tot half jaren 90 kon echt iedere koekenbakker met een goed gevulde beurs aan een race meedoen, of ze door de kwalificatie kwamen dat is een heel ander verhaal, maar kijk eens naar de jaren 80 /90 met pre-kwalificatie, sommigen hadden echt 10 seconden+ achterstand over 1 ronde. Echt niet "the best of the best"

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 15:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.418

      Heb alles na laten rekenen en het klopt @Bertrand, Perez zit in de top 250, maar wel kantje boord. Hij staat op plaats 248 en zit dus op de wip om uit de top 250 te vallen...

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 18:21
  • misstappen

    Posts: 3.615

    Beetje tendieuze titel. Perez denkt zelf dat hij nog goed meedoet, welke coureur zegt dat niet over zichzelf?

    • + 6
    • 18 jul 2026 - 12:57
    • Snorremans

      Posts: 323

      Russell. Hij denkt namelijk dat hij boven de rest staat!

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 13:21
  • walter33

    Posts: 1.009

    De foto zegt genoeg.

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 13:00
    • donshere

      Posts: 1.412

      Heb je z'n interview bekeken op youtube bij High Performance?

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 15:14
  • Need5Speed

    Posts: 4.118

    Qua aantal overwinningen (6) staat hij op de 53e plek op de lijst van overwinningen per coureur van alle tijden, en 9e in het huidige veld.

    Qua percentage (2,07%) zou hij de 93e op de lijst zijn.
    Slechts 23 coureurs die ooit gewonnen hebben hebben een lager percentage, vooral ook omdat coureurs in de beginjaren van de F1 niet aan de 50 races kwamen en dan met 1 keer winnen al een hoger percentage hadden, maar toch.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 14:41
    • Need5Speed

      Posts: 4.118

      2022 was zijn beste seizoen met 2 overwinningen, 11 podiumplaatsen en 305 punten uit 22 wedstrijden en 3e in het kampioenschap op 149 punten van Max.
      In 2023 werd hij 2e in het kampioenschap, maar met maar 9 podiumplaatsen en 285 punten terwijl Max er 290 meer had was het toch een minder jaar.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 14:59
  • jd2000

    Posts: 7.832

    Snap niet dat behalve zijn vader niemand dat ziet ..

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 14:42
    • Beemerdude

      Posts: 8.449

      @jd2000: denk dat de wedstrijdleiding maar eens een plasje van Checo moet gaan testen….😬

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 15:16
  • Nadia_Milena

    Posts: 13

    Op zich is Perez zeker niet slecht en als hij een goede auto heeft, dan kan hij ook races winnen..... Maar nu blaast ie wel heel erg hoog van de toren..... Hij is echt niet één van de besten... Max is beter, Kimi is beter, Lando is beter, Oscar is beter, Russell is beter en Lewis nog veule malen beter!!!!

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 16:15
  • Nadia_Milena

    Posts: 13

    Op zich is Perez zeker niet slecht en als hij een goede auto heeft, dan kan hij ook races winnen..... Maar nu blaast ie wel heel erg hoog van de toren..... Hij is echt niet één van de besten... Max is beter, Kimi is beter, Lando is beter, Oscar is beter, Russell is beter en Lewis nog veule malen beter!!!!

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 16:15
    • Nadia_Milena

      Posts: 13

      Oops..... Hoef niet in herhaling te vallen... 😉

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 17:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 216
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Cadillac
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