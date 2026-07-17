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Antonelli reageert op uitspraak Russell: "Ik heb óók veel pech gehad"

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Antonelli reageert op uitspraak Russell: "Ik heb óók veel pech gehad"

Andrea Kimi Antonelli heeft zich uitgesproken over het statement van George Russell, die stelde dat hij dit jaar altijd pech heeft. Antonelli is van mening dat hij zelf ook aardig wat pech heeft gehad en dat het daarom lastig is om te zeggen. 

Mercedes is het dominante team van 2026, maar het is Antonelli die de overhand heeft op zijn teamgenoot Russell. De jonge Italiaan staat dan ook bovenaan het wereldkampioenschap en scheelt 25 punten met zijn teamgenoot, die tweede ligt. Het blijft dus een nek-aan-nek-race.

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Antonelli over de pech van Russell

De Italiaan vertelt tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van België over de pech van zijn teamgenoot. Russell denkt dat hij er veel beter voor stond als hij minder pech had dit seizoen. "Het is echt moeilijk te beoordelen. Hij heeft zeker pech gehad. Montreal was daar een voorbeeld van", aldus de Italiaan. "Natuurlijk hadden we niet kunnen weten hoe de race zou zijn afgelopen, want we lagen nek aan nek. Het was zeker erg jammer, want op dat moment lag hij aan de leiding en moest hij stoppen. Daarnaast waren er natuurlijk nog een paar andere momenten waarop hij wat pech had", zo benadrukt de Italiaan.

Antonelli viel namelijk uit in Barcelona en Silverstone. "In mijn geval leek het erop dat we op een vrijwel zekere uitslag afstevenden. In Barcelona was het de tweede plaats, en in Silverstone kunnen we dat niet met zekerheid zeggen, omdat ik geen kans had, maar ik denk dat het daar een spannende strijd zou zijn geweest. We weten dus zeker dat dat punten zouden zijn geweest. Ik moet zeggen dat we allebei pech hebben gehad."

Betrouwbaarheid is niet sterk bij Mercedes

Antonelli benadrukt dat de betrouwbaarheid van Mercedes een van de zwakke punten van de dominante bolide is. "Als team is betrouwbaarheid zeker niet ons sterkste punt geweest. We hebben zelf ingezien dat we daar nog aan moeten blijven werken." Zo zijn Antonelli en Russell al heel wat punten verloren. "Als je vervolgens kijkt naar de stand in het constructeurskampioenschap, dan is dat zeker een flinke klap. Maar zoals ik al zei: wij coureurs, in dit geval George en ik, proberen gewoon ons best te doen en ervoor te zorgen dat we elke kans die we krijgen benutten."

Patrace

Posts: 6.842

Russell is geen middelmatige coureur, maar echt wel een hele goede coureur. Maar hij is niet de topcoureur die velen (inclusief ikzelf) voorheen, als talent, in hem zagen.

En dat hij geen topcoureur is, ligt wat mij betreft aan zijn mentaliteit, niet aan zijn talent. Om topcoureur te worden moe... [Lees verder]

  • 9
  • 17 jul 2026 - 09:30
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (8)

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  • worstenbroodje

    Posts: 18

    Weet niet hoor maar wie kreeg er vorige race een 2e plaats in de schoot geworpen door een Safety Car finish? Russell is geen B100 die altijd pech heeft.
    In gaming landschap noemen we dit ook wel "git gud". Je bent gewoon een middelmatige coureur en daar kom je nu pas achter. Ofja, je noemt het pech..

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 08:19
    • Patrace

      Posts: 6.840

      Russell is geen middelmatige coureur, maar echt wel een hele goede coureur. Maar hij is niet de topcoureur die velen (inclusief ikzelf) voorheen, als talent, in hem zagen.

      En dat hij geen topcoureur is, ligt wat mij betreft aan zijn mentaliteit, niet aan zijn talent. Om topcoureur te worden moet je jezelf altijd willen verbeteren en dan kun je niet de schuld steeds bij een ander neerleggen. Want dan kijk je niet wat je zelf beter had kunnen doen. En daar heeft Russell het in zijn groei laten liggen. Hij mist de drive om zichzelf en iedereen om hem heen te pushen om te verbeteren.

      Als je dan ziet hoe Antonelli zich heeft ontwikkeld van afgelopen jaar tot dit jaar, dat is enorm. Die hoor je ook niet wijzen naar anderen, maar die kijkt vooral naar zichzelf en wat hij eventueel fout heeft gedaan en dus beter kan doen.

      • + 9
      • 17 jul 2026 - 09:30
    • snailer

      Posts: 33.881

      Bijna volledig met je eens, Patrace. Hij is inderdaad alles behalve middelmatig. Ook niet voor een F1 rijder.

      Wat ik altijd heb gezegd en waar ik achter blif staan is dat Russell voor F1 begrippen niet zo talentvol als bijvoorbeeld Verstappen, Hamilton, Alonso, Leclerc. En waarschijnlijk ook niet als bijvoorbeeld Norris of Piastri. Ik doel hier vooral de aangeboren aanleg om hard te kunnen racen.
      Je hoeft er alleen maar voor naar de junioren te kijken. De Britten roepen te pas en te onpas dat hij direct kampioen werd bij de eerste poging in F2 en F3. De Briiten hebben hem zelfs zo gehyped als talent dat ze hem gelijk wilden stellen qua kunde aan Verstappen.
      Dat laatste is perceptie en kan ik niet veel over zeggen. Ik denk er anders over. Maar Russell werd pas kampioen bij zijn derde poging in F3. Hij heeft namelijk 2 maal voor de FIA F3 waar hij kampioen werd, meegedaan aan de Britse F3. Toen de sterkste F3 van de wereld. Hij werd uit mijn hoofd 5de en 3de. Twee maal achter de jongere Stroll. (Stroll werd pas de tweede keer kampioen.

      Dat hij zo ver is gekomen, komt juist doordat hij een ijzersterke mentaliteit heeft. Uiteindelijk zal hij ook wel een keer breken. Maar zijn instelling is wat mij betreft erg goed.

      Vorig seizoen heb ik hem op p3 gezet qua klasse, achter Vertappen en Leclerc.

      Gewoon een klasse rijder. Welkom bij elk F1 team. Uiteraard als er plek is.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 11:30
  • Need5Speed

    Posts: 4.099

    Russell heeft echt altijd pech.
    Dat hij minder talent heeft dan Antonelli en dat bijna alles wat hij zegt onsympathiek overkomt. Botte pech.

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 08:43
    • The Wolf

      Posts: 1.256

      Ja, Russell heeft in verhouding veel meer pech dan Antonelli.
      Talent tekort komen op je teammaat is ook een vorm van pech hebben, dat vergeten mensen nog wel 'ns. En dan wordt hij op gpvandaag nog Glibberaal genoemd, en heeft hij welgeteld 1 fan..... Bergen pech die Russell.

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 09:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.734

      Nou, hij heeft echt wel meer fans hoor....maar die durven dat niet te etaleren hier...vanwege de hoon die hun ten deel zal vallen natuurlijk.

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 10:00
    • The Wolf

      Posts: 1.256

      @Ouw,
      Nee nee, heb even z'n driver profiel hier bekeken, en welgeteld 0 (!) mensen hier hebben 'm als favoriet, zelfs jij als zgn die-hard George fan hebt de moeite niet eens genomen om 'm dat ene plusje te geven...

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 10:18
    • f(1)orum

      Posts: 10.253

      Hij heeft het wel tig keer geprobeerd, maar zelfs de software weigert een plusje te accepteren....

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 10:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 161
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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