Andrea Kimi Antonelli heeft zich uitgesproken over het statement van George Russell, die stelde dat hij dit jaar altijd pech heeft. Antonelli is van mening dat hij zelf ook aardig wat pech heeft gehad en dat het daarom lastig is om te zeggen.

Mercedes is het dominante team van 2026, maar het is Antonelli die de overhand heeft op zijn teamgenoot Russell. De jonge Italiaan staat dan ook bovenaan het wereldkampioenschap en scheelt 25 punten met zijn teamgenoot, die tweede ligt. Het blijft dus een nek-aan-nek-race.

Antonelli over de pech van Russell

De Italiaan vertelt tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van België over de pech van zijn teamgenoot. Russell denkt dat hij er veel beter voor stond als hij minder pech had dit seizoen. "Het is echt moeilijk te beoordelen. Hij heeft zeker pech gehad. Montreal was daar een voorbeeld van", aldus de Italiaan. "Natuurlijk hadden we niet kunnen weten hoe de race zou zijn afgelopen, want we lagen nek aan nek. Het was zeker erg jammer, want op dat moment lag hij aan de leiding en moest hij stoppen. Daarnaast waren er natuurlijk nog een paar andere momenten waarop hij wat pech had", zo benadrukt de Italiaan.

Antonelli viel namelijk uit in Barcelona en Silverstone. "In mijn geval leek het erop dat we op een vrijwel zekere uitslag afstevenden. In Barcelona was het de tweede plaats, en in Silverstone kunnen we dat niet met zekerheid zeggen, omdat ik geen kans had, maar ik denk dat het daar een spannende strijd zou zijn geweest. We weten dus zeker dat dat punten zouden zijn geweest. Ik moet zeggen dat we allebei pech hebben gehad."

Betrouwbaarheid is niet sterk bij Mercedes

Antonelli benadrukt dat de betrouwbaarheid van Mercedes een van de zwakke punten van de dominante bolide is. "Als team is betrouwbaarheid zeker niet ons sterkste punt geweest. We hebben zelf ingezien dat we daar nog aan moeten blijven werken." Zo zijn Antonelli en Russell al heel wat punten verloren. "Als je vervolgens kijkt naar de stand in het constructeurskampioenschap, dan is dat zeker een flinke klap. Maar zoals ik al zei: wij coureurs, in dit geval George en ik, proberen gewoon ons best te doen en ervoor te zorgen dat we elke kans die we krijgen benutten."