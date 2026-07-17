Andrea Kimi Antonelli balanceert op de rand van een gridstraf. Mercedes heeft voor de Grand Prix van België een vierde power unit in de W17 van de jonge Italiaan geplaatst. Daarmee blijft hij nog net binnen het toegestane maximum, maar een volgende motorwissel zal automatisch een gridpenalty opleveren.

De Duitse renstal zag zich genoodzaakt om de krachtbron te vervangen nadat er na de Grand Prix van Groot-Brittannië een mogelijk probleem aan het licht kwam. Mercedes wil met het onderzoek voorkomen dat Antonelli later dit seizoen noodgedwongen opnieuw van motor moet wisselen.

Mercedes grijpt preventief in na vermoedelijk motorprobleem

Voorafgaand aan het raceweekend op Spa-Francorchamps besloot Mercedes geen risico te nemen. De renstal koos ervoor om Antonelli's vierde en laatste toegestane power unit in te bouwen, zodat de vermoedelijk beschadigde motor uitgebreid onderzocht kan worden.

Daarmee voorkomt Mercedes voorlopig een gridstraf, maar de marge is volledig verdwenen. Mocht Antonelli later dit seizoen nog een extra power unit nodig hebben, dan volgt automatisch een straf op de startgrid.

Mercedes hoopt motor later opnieuw te kunnen gebruiken

Mercedes kampt dit seizoen vaker met problemen aan de power units. Zowel Antonelli als teamgenoot George Russell verloor al kostbare punten door technische mankementen, waardoor de betrouwbaarheid een belangrijk aandachtspunt is geworden.

De hoop is nu dat het probleem aan de vervangen motor kan worden opgelost, zodat die krachtbron later dit seizoen opnieuw ingezet kan worden. "We willen precies achterhalen waar het mogelijke probleem vandaan komt. Als de motor na onderzoek weer inzetbaar blijkt, kunnen we hem later dit seizoen opnieuw gebruiken en voorkomen we hopelijk een gridstraf", luidt de boodschap vanuit Mercedes.

Antonelli oogde wederom ijzersterk op Spa-Francorchamps

De nieuwe krachtbron die Antonelli ter beschikking kreeg liet de Italiaan niet in de steek. In de tweede vrije training was de WK-leider, met name in de kwalificatie-simulatie, de snelste man op Spa-Francorchamps. Het is duidelijk dat Antonelli ook in België in uitstekende vorm verkeert.