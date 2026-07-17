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Ook Antonelli kan de klos worden: Gridstraf lonkt voor Italiaan

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Ook Antonelli kan de klos worden: Gridstraf lonkt voor Italiaan

Andrea Kimi Antonelli balanceert op de rand van een gridstraf. Mercedes heeft voor de Grand Prix van België een vierde power unit in de W17 van de jonge Italiaan geplaatst. Daarmee blijft hij nog net binnen het toegestane maximum, maar een volgende motorwissel zal automatisch een gridpenalty opleveren.

De Duitse renstal zag zich genoodzaakt om de krachtbron te vervangen nadat er na de Grand Prix van Groot-Brittannië een mogelijk probleem aan het licht kwam. Mercedes wil met het onderzoek voorkomen dat Antonelli later dit seizoen noodgedwongen opnieuw van motor moet wisselen.

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Mercedes grijpt preventief in na vermoedelijk motorprobleem

Voorafgaand aan het raceweekend op Spa-Francorchamps besloot Mercedes geen risico te nemen. De renstal koos ervoor om Antonelli's vierde en laatste toegestane power unit in te bouwen, zodat de vermoedelijk beschadigde motor uitgebreid onderzocht kan worden.

Daarmee voorkomt Mercedes voorlopig een gridstraf, maar de marge is volledig verdwenen. Mocht Antonelli later dit seizoen nog een extra power unit nodig hebben, dan volgt automatisch een straf op de startgrid.

Mercedes hoopt motor later opnieuw te kunnen gebruiken

Mercedes kampt dit seizoen vaker met problemen aan de power units. Zowel Antonelli als teamgenoot George Russell verloor al kostbare punten door technische mankementen, waardoor de betrouwbaarheid een belangrijk aandachtspunt is geworden.

De hoop is nu dat het probleem aan de vervangen motor kan worden opgelost, zodat die krachtbron later dit seizoen opnieuw ingezet kan worden. "We willen precies achterhalen waar het mogelijke probleem vandaan komt. Als de motor na onderzoek weer inzetbaar blijkt, kunnen we hem later dit seizoen opnieuw gebruiken en voorkomen we hopelijk een gridstraf", luidt de boodschap vanuit Mercedes.

Antonelli oogde wederom ijzersterk op Spa-Francorchamps

De nieuwe krachtbron die Antonelli ter beschikking kreeg liet de Italiaan niet in de steek. In de tweede vrije training was de WK-leider, met name in de kwalificatie-simulatie, de snelste man op Spa-Francorchamps. Het is duidelijk dat Antonelli ook in België in uitstekende vorm verkeert. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 329
  • Podiums 10
  • Grand Prix 33
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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