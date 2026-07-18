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Verstappen neemt schouderophalend bijzondere prijs in ontvangst

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Verstappen neemt schouderophalend bijzondere prijs in ontvangst

Max Verstappen heeft schouderophalend gereageerd op het binnenslepen van de prijs voor de beste inhaalactie van de maand. In Spa nam hij deze beker in ontvangst, maar hij leek er niet per se veel zin in te hebben. Toen hij werd gevraagd om zijn inhaalactie uit te leggen, wees hij naar de batterij.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen, maar hij laat regelmatig zien dat hij het racen zeker niet is verleerd. Vorige maand maakte hij veel indruk in de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Hij vocht daar een aantal mooie duels uit met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Verstappen verschalkte Hamilton door hem in te halen in de snelle bocht zes. Daarmee maakte hij veel indruk, en de fans hebben het moment verkozen tot de inhaalactie van de maand.

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'Moet ik nu wat zeggen?'

In Spa kreeg Verstappen deze award uitgereikt tijdens een moment in de fanzone. Op het podium nam Verstappen de prijs in ontvangst, terwijl zijn actie op het grote scherm werd vertoond. Terwijl de dolenthousiaste fans Verstappen toejuichten, reageerde hij zelf gortdroog: "Moet ik er nu wat over gaan vertellen?"

Als de presentatrice instemmend knikt, haalt Verstappen zijn schouders op en laat hij de fans hard lachen: "Nou, ik drukte het knopje van de batterij in, dus ik had wat meer PK's tot mijn beschikking dan Hamilton. Ik probeerde er aan de binnenkant voorbij te gaan, nadat ik eerder al had geprobeerd om hem aan de buitenkant in te halen."

De felle mening van Verstappen

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels en de grote invloed van de batterij. Zijn antwoord klonk dan ook ietwat sarcastisch, en voor Verstappen komen de aangekondigde motorregels als geroepen. Waar er nu nog wordt gewerkt met een eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, zal dat in de komende jaren gaan veranderen.

schwantz34

Posts: 42.425

Een echte racer als Max hecht echt geen enkele waarde aan zo'n "gouden Mariokartrukbatterijovertake award!". Sterker nog, voor hem voelt die award (inhalen door een knopje in te drukken) als coureur zijnde meer aan als een vernedering, omdat die symbool staat voor het enorme gezichtsverlies van d... [Lees verder]

  • 5
  • 18 jul 2026 - 12:36
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (6)

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  • schwantz34

    Posts: 42.425

    Een echte racer als Max hecht echt geen enkele waarde aan zo'n "gouden Mariokartrukbatterijovertake award!". Sterker nog, voor hem voelt die award (inhalen door een knopje in te drukken) als coureur zijnde meer aan als een vernedering, omdat die symbool staat voor het enorme gezichtsverlies van de huidige, en kunstmatige F1.

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 12:36
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.229

    Ik heb hier ook nog een medaille liggen van de Kempense kleindieren vereniging “ mooiste cavia van de maand oktober 1995) R.i.P “Punky” , ik zou echt niet weten waar die medaille gebleven is, wat moet je ermee?

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 12:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.413

      "Ik zou echt niet weten waar die medaille gebleven is."

      Met Punky begraven?

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 16:35
  • koppie toe

    Posts: 5.480

    Zo veelzeggend, " nou ik drukte gewoon het knoppie in" ;)
    Wat een K.ttijd leven we toch ook in. ;)

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 13:19
    • Larry Perkins

      Posts: 66.413

      Hoezo k*ttijd? Ze hebben een alternatieve route voor de Straat van Hormuz gevonden. STRAATFEEST!

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 16:38
  • Pietje Bell

    Posts: 35.820

    Max voor de camera waarom hij Dries gaat helpen:

    www.instagram.com/p/Da73-dOEXrW/

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 15:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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