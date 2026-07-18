Max Verstappen heeft schouderophalend gereageerd op het binnenslepen van de prijs voor de beste inhaalactie van de maand. In Spa nam hij deze beker in ontvangst, maar hij leek er niet per se veel zin in te hebben. Toen hij werd gevraagd om zijn inhaalactie uit te leggen, wees hij naar de batterij.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen, maar hij laat regelmatig zien dat hij het racen zeker niet is verleerd. Vorige maand maakte hij veel indruk in de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Hij vocht daar een aantal mooie duels uit met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Verstappen verschalkte Hamilton door hem in te halen in de snelle bocht zes. Daarmee maakte hij veel indruk, en de fans hebben het moment verkozen tot de inhaalactie van de maand.

'Moet ik nu wat zeggen?'

In Spa kreeg Verstappen deze award uitgereikt tijdens een moment in de fanzone. Op het podium nam Verstappen de prijs in ontvangst, terwijl zijn actie op het grote scherm werd vertoond. Terwijl de dolenthousiaste fans Verstappen toejuichten, reageerde hij zelf gortdroog: "Moet ik er nu wat over gaan vertellen?"

Als de presentatrice instemmend knikt, haalt Verstappen zijn schouders op en laat hij de fans hard lachen: "Nou, ik drukte het knopje van de batterij in, dus ik had wat meer PK's tot mijn beschikking dan Hamilton. Ik probeerde er aan de binnenkant voorbij te gaan, nadat ik eerder al had geprobeerd om hem aan de buitenkant in te halen."

De felle mening van Verstappen

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de huidige motorregels en de grote invloed van de batterij. Zijn antwoord klonk dan ook ietwat sarcastisch, en voor Verstappen komen de aangekondigde motorregels als geroepen. Waar er nu nog wordt gewerkt met een eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, zal dat in de komende jaren gaan veranderen.