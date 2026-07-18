Lewis Hamilton bezorgde Ferrari vlak voor de kwalificatie voor de Grand Prix van België een flinke tegenvaller. De zevenvoudig wereldkampioen crashte tijdens de derde vrije training op Spa-Francorchamps, waardoor de Italiaanse renstal onder hoge druk de schade aan zijn SF-26 moet herstellen.

Hamilton verloor in de slotfase van de sessie de controle over zijn Ferrari bij Fagnes en eindigde in de bandenstapel. Hoewel hij nog de vijfde tijd op de klokken had gezet, betekende de crash dat de monteurs direct aan de slag moesten om de wagen klaar te krijgen voor de kwalificatie later op de dag.

Ferrari wacht op oordeel over schade Hamilton

Volgens Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater heerst er inmiddels topdrukte in de Ferrari-garage. Vooral aan de achterkant van de auto wordt volop gewerkt, terwijl nog altijd niet duidelijk is hoe groot de schade precies is.

"Het is een drukte van jewelste rond de achterkant van de auto. De vraag is of er een nieuwe motor of versnellingsbak nodig zal zijn. Ik heb contact gehad met het team, maar daar is nog geen duidelijkheid. Ze zijn de schade nog aan het beoordelen en de beschadigde onderdelen aan het demonteren", aldus Slater.

Tikkende klok richting kwalificatie

Ferrari heeft nog enige tijd om de SF-26 van Hamilton te repareren, maar de timing van de crash had volgens Slater nauwelijks slechter kunnen zijn. De kwalificatie staat immers al snel op het programma, waardoor iedere minuut telt.

"Er is nog tijd, dit soort dingen gebeuren. Maar dit is natuurlijk wel het slechtst denkbare moment van de dag om zo'n crash mee te maken", besluit de Sky Sports F1-journalist.

Hamilton kan geen fouten meer verloorloven

Tijdens de vrije trainingen bleek dat Hamilton alles uit de kast moet trekken dit weekend op Spa-Francorchamps. Ferrari moest namelijk toezien hoe Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli de snelste tijden reden tijdens de vrije trainingen. Wil Hamilton nog wat betekenen in de titelstrijd met de Mercedes-coureur, zal hij de beste versie van zichzelf moeten zijn.