user icon
icon

Tijd dringt voor Ferrari: Hamilton mist mogelijk kwalificatie op Spa-Francorchamps

<< Naar nieuwsoverzicht
Tijd dringt voor Ferrari: Hamilton mist mogelijk kwalificatie op Spa-Francorchamps

Lewis Hamilton bezorgde Ferrari vlak voor de kwalificatie voor de Grand Prix van België een flinke tegenvaller. De zevenvoudig wereldkampioen crashte tijdens de derde vrije training op Spa-Francorchamps, waardoor de Italiaanse renstal onder hoge druk de schade aan zijn SF-26 moet herstellen.

Hamilton verloor in de slotfase van de sessie de controle over zijn Ferrari bij Fagnes en eindigde in de bandenstapel. Hoewel hij nog de vijfde tijd op de klokken had gezet, betekende de crash dat de monteurs direct aan de slag moesten om de wagen klaar te krijgen voor de kwalificatie later op de dag.

Meer over Ferrari FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

FIA-stewards openen onderzoek naar Hamilton

5 jul
 FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt

FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt

17 jul

Ferrari wacht op oordeel over schade Hamilton

Volgens Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater heerst er inmiddels topdrukte in de Ferrari-garage. Vooral aan de achterkant van de auto wordt volop gewerkt, terwijl nog altijd niet duidelijk is hoe groot de schade precies is.

"Het is een drukte van jewelste rond de achterkant van de auto. De vraag is of er een nieuwe motor of versnellingsbak nodig zal zijn. Ik heb contact gehad met het team, maar daar is nog geen duidelijkheid. Ze zijn de schade nog aan het beoordelen en de beschadigde onderdelen aan het demonteren", aldus Slater.

Tikkende klok richting kwalificatie

Ferrari heeft nog enige tijd om de SF-26 van Hamilton te repareren, maar de timing van de crash had volgens Slater nauwelijks slechter kunnen zijn. De kwalificatie staat immers al snel op het programma, waardoor iedere minuut telt.

"Er is nog tijd, dit soort dingen gebeuren. Maar dit is natuurlijk wel het slechtst denkbare moment van de dag om zo'n crash mee te maken", besluit de Sky Sports F1-journalist.

Hamilton kan geen fouten meer verloorloven

Tijdens de vrije trainingen bleek dat Hamilton alles uit de kast moet trekken dit weekend op Spa-Francorchamps. Ferrari moest namelijk toezien hoe Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli de snelste tijden reden tijdens de vrije trainingen. Wil Hamilton nog wat betekenen in de titelstrijd met de Mercedes-coureur, zal hij de beste versie van zichzelf moeten zijn. 

Michael Schumacher

Posts: 2.532

Zeldzame fout van Lewis, hopen dat het optijd klaar is. Al verwacht ik Ferrari gewoon als 4e beste auto hier.

  • 7
  • 18 jul 2026 - 14:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.528

    Zeldzame fout van Lewis, hopen dat het optijd klaar is. Al verwacht ik Ferrari gewoon als 4e beste auto hier.

    • + 7
    • 18 jul 2026 - 14:54
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.445

      Zeldzame? Ik zie hem genoeg fouten maken.

      • + 6
      • 18 jul 2026 - 15:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.528

      Met schade tot gevolg Nyck. Zo moeilijk was dit niet.

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 15:40
    • Beetle

      Posts: 2.420

      Deed gewoon een Maxje.
      Moet kunnen toch.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 15:47
  • schwantz34

    Posts: 42.425

    Het is Hammertime voor Lewis zijn monteurs!

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 14:56
    • Nadia_Milena

      Posts: 11

      Een hamer fikst vaak vele problemen 😉

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 16:11
  • Pietje Bell

    Posts: 35.820

    Na een uitgebreide check door de monteurs kan Ferrari aan G.P.blog melden dat er geen zorgen voor Hamilton zijn.
    Er wordt hard gewerkt om de wagen weer klaar te maken, maar dat gaat lukken
    voordat de lichten weer op groen gaan.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 15:02
    • HarryLam

      Posts: 5.602

      Slap gel^l weer van die Slater...

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 16:36

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar