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Uitslag VT2 België: Antonelli pakt snelste tijd, Verstappen derde

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<b> Uitslag VT2 België: </b> Antonelli pakt snelste tijd, Verstappen derde

De tweede en laatste vrije training van de vrijdag in België zit erop. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris, terwijl Max Verstappen de top drie compleet wist te maken.

Verstappen liet eerder op de dag al zien dat er rekening met hem gehouden moet worden. De Nederlander was tijdens de eerste vrije training verrassend de snelste, vóór Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Dat zorgde voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen in de paddock, aangezien Red Bull Racing op Silverstone nog ver verwijderd was van het tempo van Mercedes en Ferrari.

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Verstappen veroorzaakt rode vlag

Ook in de tweede oefensessie begon Verstappen sterk. De viervoudig wereldkampioen zette al vroeg een 1:46.942 neer, goed voor de derde tijd achter Antonelli en Isack Hadjar. Daarmee onderstreepte Red Bull dat de snelheid op Spa opnieuw aanwezig lijkt.

Toch verliep de sessie niet vlekkeloos voor Verstappen. Tijdens een snelle ronde schoot hij even naast de baan, waardoor grind op het asfalt terechtkwam. De wedstrijdleiding besloot daarop de sessie stil te leggen met een rode vlag. Na afloop van het incident liet Verstappen via de boordradio duidelijk zijn ongenoegen blijken en leek hij te wijzen naar problemen met de versnellingsbak.

Crash Gasly veroorzaakt weer rood 

Het was alleen niet Verstappen die een rode vlag heeft weten te veroorzaken in de tweede training. Met nog ongeveer een kwartier op klok, plantte Pierre Gasly zijn Alpine in de muur en reed daardoor zijn complete achtervleugel eraf. De Fransman die tot nu toe een sterk seizoen kent, stapte ongedeerd uit maar had wel behoorlijk wat schade opgelopen. 

Antonelli wederom indrukwekkend

Tijdens de tweede training was het opnieuw Antonelli die de toon zette. De Mercedes-rijder reed tijdens de kwalificatiesimulaties een indrukwekkende 1:45.944, een tijd waar niemand meer aan wist te komen. Norris en Verstappen moesten enkele tienden toegeven, waardoor Antonelli zich nadrukkelijk meldt als een van de grote favorieten voor poleposition op Spa.

Op zaterdag staat eerst om 12.30 uur Nederlandse tijd de derde vrije training op het programma. De kwalificatie begint om 16.00 uur en moet uitwijzen of Verstappen zijn sterke vrijdag kan omzetten in een serieuze gooi naar zijn eerste poleposition van het seizoen.

F1Grand Prix België - Vrije training 2

BE Spa-Francorchamps - 17 juli 2026

Larry Perkins

Posts: 66.409

Russell: “2026 past niet bij mijn rijstijl.”

  • 14
  • 17 jul 2026 - 18:04
Foto's Grand Prix van België 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (20)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.405

    Russell: “2026 past niet bij mijn rijstijl.”

    • + 14
    • 17 jul 2026 - 18:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      Russell: “Antonelli past niet bij mijn rijstijl.”

      • + 14
      • 17 jul 2026 - 18:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      Russell: “Mijn arrogantie past niet bij mijn rijstijl.”

      • + 12
      • 17 jul 2026 - 18:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      Russell: “Mijn T-bone Move past niet bij mijn rijstijl.”

      • + 9
      • 17 jul 2026 - 18:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      Frederik Vesti is de reservecoureur van Mercedes…

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 18:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.221

      @Larry de plotseling overstekende boom paste destijds niet bij mijn rijstijl

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 18:14
    • SennaS

      Posts: 12.395

      Wat een aandacht voor een coureur op P8 in een training.
      En nog iets te melden over Kimi of Max?

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 18:23
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.526

      Perkins: “Humor past niet bij mijn persoonlijkheid.”

      • + 11
      • 17 jul 2026 - 19:50
    • da_bartman

      Posts: 6.753

      " the best nextgen" 😂😂😂😂😂😂😂

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 19:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.736

      Russell: "Ik sta bijna 100 punten voor op Max waarvan de horde roept dat hij de beste is"

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 20:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      @Bertrand: “@Larry, de plotseling overstekende boom paste destijds niet bij mijn rijstijl.”

      Die boom was dat niet Arie Boomsma?
      En heb je nog extra gas bi gegeven voor de bonuspunten?

      (ter info: de Nederlandse Arie Boomsma is compleet koekoek en denkt dat hij jezus is)

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 21:24
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.221

    Met de beoogde 2 seconden die de updates van AM moeten gaan opleveren, zou stroll i.p.v. plek 21 op een "nette" 19e plek zijn geëindigd (mist de rest geen updates meebrengt)

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 18:13
    • schwantz34

      Posts: 42.416

      Stroll krijgt ook nog eens een 10 plaatsen grid penalty, dus die start Zondag van het Vrijthof in Maastricht.

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 18:22
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      Als André Rieu optreedt op het Vrijthof dan kan Lance Strulovitch beter plaatsnemen in het orkest en daar tweede viool spelen...

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 21:28
  • Snork

    Posts: 22.795

    Kimi, doe dat nou niet. Denk ook een beetje aan Sjors.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 20:07
    • schwantz34

      Posts: 42.416

      Het is gewoon een gigantische naaistreek van Kimi om zo onwijs veel sneller te zijn dan zijn matennaaiende teammate, die arme jonge doet geen oog meer dicht vannacht...

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 20:15
  • TylaHunter

    Posts: 10.820

    Stel, je zet een 2016 Manor in de FP2 van vandaag... dan was die ruim een seconde sneller dan de Astons...

    Ja ja maar waren die 2016 autos niet sneller? Nee Antonelli ging 2 ruim seconden sneller in FP2 vandaag dan in FP2 2016...

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 20:20
    • Larry Perkins

      Posts: 66.405

      Toen was de halo er nog niet @Tyla, zul je net zien dat Stroll op de kop van Alonso belandt...

      *hoofd

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 21:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.221

      Dat was een iets andere baan lay-out

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 21:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.221

    @larry ik heb die rare kwast ook al op de VRT gespot, Baskenland komt hij niet in met z’n gezever

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 21:39

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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