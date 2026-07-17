De tweede en laatste vrije training van de vrijdag in België zit erop. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris, terwijl Max Verstappen de top drie compleet wist te maken.

Verstappen liet eerder op de dag al zien dat er rekening met hem gehouden moet worden. De Nederlander was tijdens de eerste vrije training verrassend de snelste, vóór Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Dat zorgde voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen in de paddock, aangezien Red Bull Racing op Silverstone nog ver verwijderd was van het tempo van Mercedes en Ferrari.

Verstappen veroorzaakt rode vlag

Ook in de tweede oefensessie begon Verstappen sterk. De viervoudig wereldkampioen zette al vroeg een 1:46.942 neer, goed voor de derde tijd achter Antonelli en Isack Hadjar. Daarmee onderstreepte Red Bull dat de snelheid op Spa opnieuw aanwezig lijkt.

Toch verliep de sessie niet vlekkeloos voor Verstappen. Tijdens een snelle ronde schoot hij even naast de baan, waardoor grind op het asfalt terechtkwam. De wedstrijdleiding besloot daarop de sessie stil te leggen met een rode vlag. Na afloop van het incident liet Verstappen via de boordradio duidelijk zijn ongenoegen blijken en leek hij te wijzen naar problemen met de versnellingsbak.

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Crash Gasly veroorzaakt weer rood

Het was alleen niet Verstappen die een rode vlag heeft weten te veroorzaken in de tweede training. Met nog ongeveer een kwartier op klok, plantte Pierre Gasly zijn Alpine in de muur en reed daardoor zijn complete achtervleugel eraf. De Fransman die tot nu toe een sterk seizoen kent, stapte ongedeerd uit maar had wel behoorlijk wat schade opgelopen.

Antonelli wederom indrukwekkend

Tijdens de tweede training was het opnieuw Antonelli die de toon zette. De Mercedes-rijder reed tijdens de kwalificatiesimulaties een indrukwekkende 1:45.944, een tijd waar niemand meer aan wist te komen. Norris en Verstappen moesten enkele tienden toegeven, waardoor Antonelli zich nadrukkelijk meldt als een van de grote favorieten voor poleposition op Spa.

Op zaterdag staat eerst om 12.30 uur Nederlandse tijd de derde vrije training op het programma. De kwalificatie begint om 16.00 uur en moet uitwijzen of Verstappen zijn sterke vrijdag kan omzetten in een serieuze gooi naar zijn eerste poleposition van het seizoen.