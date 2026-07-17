De eerste vrije training op het iconische circuit van Spa-Francorchamps is een feit. Op het asfaltlint in de Ardennen werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen, terwijl de tweede tijd ging naar Lewis Hamilton. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Onder het toeziend oog van duizenden fans op de tribunes en in de bossen, ging de eerste vrije training van start. Carlos Sainz kwam in zijn Williams als eerste de baan op, waarna er een lange sliert auto's volgde. Onder meer zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen meldden zich op het asfalt. Regerend wereldkampioen Lando Norris stond nog binnen, en het duurde lang voordat ook hij de baan op kwam.

Wat was er aan de hand?

Norris reed rond met aero rakes op zijn auto, en kwam aan het begin van de training niet tot snelle tijden. Bij Red Bull was het een ander verhaal, want Verstappen en Isack Hadjar zagen er direct zeer snel uit. De twee coureurs stonden aan kop van de tijdenlijst, en hadden een redelijke voorsprong op de Ferrari's van Hamilton en Charles Leclerc. De Mercedessen bleven wat achter in de eerste fase van de sessie.

George Russell klaagde over problemen met zijn banden, en stelde dat zijn banden niet wilden 'bijten'. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli moest ook wat tijd toegeven, en kwam de Williams van Sainz tegen. Bij Red Bull moesten ze uiteindelijk ook aan de bak, want Hadjar meldde dat hij in de cockpit met zijn benen zijn handen aanraakte.

Red Bull zet de toon

Na iets minder dan een halfuur was het tijd voor de eerste runs op de zachte banden. Bij Mercedes leek men zich wat beter te voelen op de banden met de rode wangen, want ze waren kortstondig de snelste mannen op de baan. Bij Red Bull ging het echter beter, en Verstappens eerste softrun was 0,533 seconden sneller dan de tijd van Antonelli. Russell moest zelfs bijna een seconde toegeven. Bij McLaren-coureur Norris ging het nog slechter, want hij gaf op de zachte banden bijna twee seconden toe.

De Ferrari's zagen er op hun beurt weer wat sneller uit, al was de achterstand op de Red Bulls van Verstappen en Hadjar groot. De onderlinge verschillen waren over het algemeen zeer groot, en vooral de Aston Martins waren een klasse apart, in de slechtste zin van het woord. Na een halfuur moest rookie Jak Crawford ruim zeven (!) seconden toegeven op de snelste tijd. Vanmiddag zal de jonge Amerikaan zijn stuurtje weer overgeven aan Fernando Alonso.

Mercedes blijft tegenvallen

Bij het team van Ferrari stuurde men Hamilton en Leclerc de baan op voor een tweede run op de zachte banden. Deze tijden zagen er veel sneller uit, en ze wisten in de buurt te komen van de tijd van Verstappen. Hamilton gaf in deze run 0,145 seconden toe, terwijl Leclerc 0,207 seconden langzamer was. Ook Oscar Piastri wist zijn tijd te verbeteren, al gaf hij wel bijna een halve seconde toe. Hiermee was hij echter wel sneller dan de tegenvallende Mercedessen.

Voor Verstappen leek alles naar wens te gaan. Hij zag er snel uit in de runs op de zachte banden, maar klonk iets minder tevreden tijdens zijn lange run. Hij stelde dat hij kampte met graining aan zijn linker voor- en achterband. Voor McLaren werd de dag alleen maar erger en erger, want in de slotminuten meldde Oscar Piastri dat hij een probleem had. Hij parkeerde zijn auto naast de baan, maar kon toch weer verdergaan.