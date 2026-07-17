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Uitslag VT1 België: Verstappen zet de toon met snelste tijd, Mercedes valt tegen

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<b> Uitslag VT1 België: </b> Verstappen zet de toon met snelste tijd, Mercedes valt tegen

De eerste vrije training op het iconische circuit van Spa-Francorchamps is een feit. Op het asfaltlint in de Ardennen werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen, terwijl de tweede tijd ging naar Lewis Hamilton. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Onder het toeziend oog van duizenden fans op de tribunes en in de bossen, ging de eerste vrije training van start. Carlos Sainz kwam in zijn Williams als eerste de baan op, waarna er een lange sliert auto's volgde. Onder meer zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen meldden zich op het asfalt. Regerend wereldkampioen Lando Norris stond nog binnen, en het duurde lang voordat ook hij de baan op kwam.

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Wat was er aan de hand?

Norris reed rond met aero rakes op zijn auto, en kwam aan het begin van de training niet tot snelle tijden. Bij Red Bull was het een ander verhaal, want Verstappen en Isack Hadjar zagen er direct zeer snel uit. De twee coureurs stonden aan kop van de tijdenlijst, en hadden een redelijke voorsprong op de Ferrari's van Hamilton en Charles Leclerc. De Mercedessen bleven wat achter in de eerste fase van de sessie.

George Russell klaagde over problemen met zijn banden, en stelde dat zijn banden niet wilden 'bijten'. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli moest ook wat tijd toegeven, en kwam de Williams van Sainz tegen. Bij Red Bull moesten ze uiteindelijk ook aan de bak, want Hadjar meldde dat hij in de cockpit met zijn benen zijn handen aanraakte.

Red Bull zet de toon

Na iets minder dan een halfuur was het tijd voor de eerste runs op de zachte banden. Bij Mercedes leek men zich wat beter te voelen op de banden met de rode wangen, want ze waren kortstondig de snelste mannen op de baan. Bij Red Bull ging het echter beter, en Verstappens eerste softrun was 0,533 seconden sneller dan de tijd van Antonelli. Russell moest zelfs bijna een seconde toegeven. Bij McLaren-coureur Norris ging het nog slechter, want hij gaf op de zachte banden bijna twee seconden toe.

De Ferrari's zagen er op hun beurt weer wat sneller uit, al was de achterstand op de Red Bulls van Verstappen en Hadjar groot. De onderlinge verschillen waren over het algemeen zeer groot, en vooral de Aston Martins waren een klasse apart, in de slechtste zin van het woord. Na een halfuur moest rookie Jak Crawford ruim zeven (!) seconden toegeven op de snelste tijd. Vanmiddag zal de jonge Amerikaan zijn stuurtje weer overgeven aan Fernando Alonso.

Mercedes blijft tegenvallen

Bij het team van Ferrari stuurde men Hamilton en Leclerc de baan op voor een tweede run op de zachte banden. Deze tijden zagen er veel sneller uit, en ze wisten in de buurt te komen van de tijd van Verstappen. Hamilton gaf in deze run 0,145 seconden toe, terwijl Leclerc 0,207 seconden langzamer was. Ook Oscar Piastri wist zijn tijd te verbeteren, al gaf hij wel bijna een halve seconde toe. Hiermee was hij echter wel sneller dan de tegenvallende Mercedessen.

Voor Verstappen leek alles naar wens te gaan. Hij zag er snel uit in de runs op de zachte banden, maar klonk iets minder tevreden tijdens zijn lange run. Hij stelde dat hij kampte met graining aan zijn linker voor- en achterband. Voor McLaren werd de dag alleen maar erger en erger, want in de slotminuten meldde Oscar Piastri dat hij een probleem had. Hij parkeerde zijn auto naast de baan, maar kon toch weer verdergaan.

F1Grand Prix België - Vrije training 1

BE Spa-Francorchamps - 17 juli 2026

Larry Perkins

Posts: 66.398

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

[b] MAX VERSTAPPEN [i] met knakenbak
DOMINANT naar de snelste tijd in vt1! [/i]
S T R A A T F E E S T ! [/b]

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


* 🛣️ = Straat, 🥳 = feest

  • 13
  • 17 jul 2026 - 14:33
Foto's Grand Prix van België 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (41)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.391

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

    MAX VERSTAPPEN met knakenbak
    DOMINANT naar de snelste tijd in vt1!
    S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


    * 🛣️ = Straat, 🥳 = feest

    • + 13
    • 17 jul 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      Max Verstappen blijft RBR nu trouw!

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      In ieder geval vandaag...

      • + 7
      • 17 jul 2026 - 14:34
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      Verstappen: "Met deze auto's is vt1 op Spa-Francorchamps de belangrijkste sessie."

      • + 5
      • 17 jul 2026 - 14:36
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.443

      Er zit nog veel onbelans in de auto maar dit bied hoop.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 14:36
    • da_bartman

      Posts: 6.752

      Larry, vooral die laatste, LOL

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 14:38
    • Mick34

      Posts: 1.324

      Blijkbaar was die Macarena vleugel toch van Papier Wache gemaakt. Met oude achtervleugel gaan ze voor de overwinning hier! 😄

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 14:59
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.214

      @Larry hij blijft in ieder geval tot Monza Q2 (jij weet dingen)

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 15:27
    • SennaS

      Posts: 12.393

      En die nieuwe raket motor open gedraaid

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 15:30
    • Pipje

      Posts: 700

      En de nieuwe spui gal van SennaS weer vol opengedraaid

      • + 11
      • 17 jul 2026 - 15:53
    • StevenQ

      Posts: 10.661

      Het is Red Bull SennaS, het is Ferrari niet

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 16:02
    • snailer

      Posts: 33.882

      Veel te veel graining. Wordt niks in de race als ze dat niet kunnen fixen.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 17:45
  • Roodkapje

    Posts: 148

    We worden wereldkampioen

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 14:38
  • schwantz34

    Posts: 42.406

    Was ist loos mit Merzedes?

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 14:39
  • Williams_F1

    Posts: 1.495

    het lek is boven!
    o nee toch niet.

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 14:42
  • koppie toe

    Posts: 5.462

    En als de bandjes niet willen bijten moet je je tanden in het stuur zetten.

    Tip voor vriend.

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 14:47
  • TylaHunter

    Posts: 10.819

    Is gewoon een dikke 5 seconden langzamer dan FP1 vorig jaar.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 14:47
    • f(1)orum

      Posts: 10.255

      Yep, mede thx to the mario karts......

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 15:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      Nu ze zo snel zijn als een asbak tegen een helling kun je de Mario Karts wel beter bekijken...

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 16:03
  • Pietje Bell

    Posts: 35.807

    De afgelopen GP weekenden was Max in VT1 altijd slecht. Nu bovenaan.
    Dan moeten ze toch iets verbeterd hebben. Ook Hadjar deed het niet verkeerd.

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 14:47
    • Golf-GTI

      Posts: 1.834

      Nee de rest is door het ijs gezakt

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      Is ook niet gek @Pietje, met elke sessie komt het kantelpunt dichterbij: Q2 op Monza!

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 16:11
  • NicoS

    Posts: 20.999

    Geen onboards van Kemmel, maar wel van blanchimond…….ooit een uitdagende bocht, nu gaan ze er met een slakkengang doorheen…:(
    Al ruim voor de bocht hoor je de toeren zakken, en na de bocht moeten ze zelfs terugschakelen…… Geen snelheid in beeld natuurlijk….;)

    • + 11
    • 17 jul 2026 - 14:49
    • The Wolf

      Posts: 1.259

      zelfs de naast de baan wandelende fans staken de wagens soms voorbij, heel apart!

      • + 8
      • 17 jul 2026 - 14:51
    • F1 bekijker

      Posts: 449

      Stroll maakte een rondje met de camera.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 14:54
    • schwantz34

      Posts: 42.406

      Ze bedonderen de boel en denken dat de fans gek zijn, FIA of FIFA, het is allemaal één pot nat.

      • + 7
      • 17 jul 2026 - 14:54
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      "This weekend's drinking game, readers, will be based on the F1 TV direction. Two fingers of your beverage of choice every time they only cut to an in-car shot within 50 metres of the apex of the final corner. Looks like a lot of clipping being done on the way in there, so naturally F1 is keen to show as little of it as possible." (MS Global)

      Vertaald: "Het drankspelletje van dit weekend, lezers, is gebaseerd op de F1 TV-regie. Twee slokken van je favoriete drankje telkens wanneer ze pas binnen 50 meter van de apex van de laatste bocht naar een onboard-shot schakelen. Er wordt daar bij het insturen duidelijk flink gecupt, dus natuurlijk wil F1 daar zo weinig mogelijk van laten zien."

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 15:02
    • Golf-GTI

      Posts: 1.834

      Schwanz alles wat begint met FI en eindigt op A!

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 15:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      F1RussellA,
      F1TrumpA,
      F1MuskA,
      F1PoetinA,
      F1NetanyahuA,
      F1JinpingA,
      F1Jong-unA,
      F1SulayemA,
      F1DomenicaliA,
      F1InfantinoA,
      F1FaberA
      F1GordonA...

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 15:54
    • Freek-Willem

      Posts: 6.788

      FI @larry, niet F1 😉

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 16:42
    • Larry Perkins

      Posts: 66.391

      Passen jullie het ff aan Freek en Willem?

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 17:00
  • Wingleader

    Posts: 3.440

    Maar 5 seconden langzamer in de duracell klasse dan vorig jaar.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 15:04
  • Stillewerise

    Posts: 119

    Lekker nog gridstaf incasseren

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 15:09
    • Nomar

      Posts: 899

      Wie? Max niet in ieder geval, wel een nieuwe motor maar geen gridstraf.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 16:15
  • scheppie

    Posts: 129

    Ok,….dit was wel een gênante vertoning,…wat een verlies van snelheid. Ik denk dat ze gewoon 80lm verliezen. Gelijk gestopt met kijken,…mn bek viel echt open van verbazing,..zelfs met alle kennis van afgelopen race.

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 16:43
    • koppie toe

      Posts: 5.462

      Is lm een aanduiding voor zweet? ;)

      Nooit te ouw om bij te leren.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 17:04

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Bahrein
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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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