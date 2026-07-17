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Verstappen klinkt opvallend positief na sterke dag

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Verstappen klinkt opvallend positief na sterke dag

Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op zijn vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, en sloot de dag af met een derde tijd. Het gaf hem een goed gevoel, en hij stelt dat Red Bull nu vooral wat zaken moet finetunen.

Na een tegenvallend raceweekend op het circuit van Silverstone zag de wereld er voor Verstappen vandaag weer iets positiever uit. Zonder de macarena-vleugel op de auto ging hij als de brandweer in de eerste vrije training. Hij had weinig te klagen, en noteerde de snelste tijd van de training. In de tweede vrije training moest hij wat tijd toegeven op Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris, maar hij zag er alsnog niet slecht uit.

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Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen was na afloop dan ook tevreden, en klonk opgewekt in zijn review: "Het ging best wel goed, we hadden geen grote problemen en de balans was er meteen. We hadden de auto heel goed afgestemd en we waren vooral aan het finetunen."

Hij verwacht dan ook geen grote problemen: "Sommige dingen werkten heel goed, sommige dingen niet, maar over het algemeen werkte de auto prima en met het pakket dat we hebben, was het een goede dag."

Wat is het grootste probleem?

Wel geeft Verstappen toe dat het lastig gaat worden met het energiemanagement: "Het is een beetje een lastig circuit met het energiemanagement. We zijn wat langzamer op het rechte stuk, vergeleken met onze concurrenten, maar de balans is best wel oké."

Kan Verstappen vechten om de zege?

Of hij nu kan meestrijden om de zege, durft Verstappen niet te zeggen: "We focussen ons op onszelf. Ik weet niet hoeveel er in zit vergeleken met de anderen. Ik denk dat je pas in de derde vrije training de echte gaten zult zien, maar dat is niet schokkend en dat is zoals verwacht. Hopelijk kunnen we het gat verkleinen richting de kwalificatie."

koppie toe

Posts: 5.466

Dit is bij tijd en wijle al sinds begin van het seizoen bezig.
Er zou ook een vernieuwde sait komen, misschien werken ze daar aan?
Of dat was een loze belofte? Geen idee.

  • 4
  • 17 jul 2026 - 19:52
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

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  • F1 bekijker

    Posts: 450

    Ik heb nu al 3 dagen dat de site steeds plat is.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 19:37
    • koppie toe

      Posts: 5.466

      Dit is bij tijd en wijle al sinds begin van het seizoen bezig.
      Er zou ook een vernieuwde sait komen, misschien werken ze daar aan?
      Of dat was een loze belofte? Geen idee.

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 19:52
  • schwantz34

    Posts: 42.415

    Het vervangen van dat Macarena onding heeft Max Max vleugels gegeven.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 19:43
  • Flexwing

    Posts: 463

    Het energiemanagement is gewoon waardeloos

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 20:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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