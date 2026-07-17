Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op zijn vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, en sloot de dag af met een derde tijd. Het gaf hem een goed gevoel, en hij stelt dat Red Bull nu vooral wat zaken moet finetunen.

Na een tegenvallend raceweekend op het circuit van Silverstone zag de wereld er voor Verstappen vandaag weer iets positiever uit. Zonder de macarena-vleugel op de auto ging hij als de brandweer in de eerste vrije training. Hij had weinig te klagen, en noteerde de snelste tijd van de training. In de tweede vrije training moest hij wat tijd toegeven op Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris, maar hij zag er alsnog niet slecht uit.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen was na afloop dan ook tevreden, en klonk opgewekt in zijn review: "Het ging best wel goed, we hadden geen grote problemen en de balans was er meteen. We hadden de auto heel goed afgestemd en we waren vooral aan het finetunen."

Hij verwacht dan ook geen grote problemen: "Sommige dingen werkten heel goed, sommige dingen niet, maar over het algemeen werkte de auto prima en met het pakket dat we hebben, was het een goede dag."

Wat is het grootste probleem?

Wel geeft Verstappen toe dat het lastig gaat worden met het energiemanagement: "Het is een beetje een lastig circuit met het energiemanagement. We zijn wat langzamer op het rechte stuk, vergeleken met onze concurrenten, maar de balans is best wel oké."

Kan Verstappen vechten om de zege?

Of hij nu kan meestrijden om de zege, durft Verstappen niet te zeggen: "We focussen ons op onszelf. Ik weet niet hoeveel er in zit vergeleken met de anderen. Ik denk dat je pas in de derde vrije training de echte gaten zult zien, maar dat is niet schokkend en dat is zoals verwacht. Hopelijk kunnen we het gat verkleinen richting de kwalificatie."