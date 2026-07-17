Isack Hadjar heeft uitgelegd waarom Max Verstappen in de afgelopen twee raceweekenden wel crashte, en hij niet. Verstappen vloog in Oostenrijk en Silverstone van de baan door een probleem met zijn achtervleugel, en Red Bull heeft besloten de macarena-vleugel van beide auto's te halen. Hadjar vindt dat een logisch besluit.

Red Bull heeft voor het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps ingegrepen bij beide auto's. Na Verstappens crash in de slotfase van de Britse Grand Prix beloofde Red Bull-teambaas al dat ze de zaak tot op de bodem gingen uitzoeken. Het was niet uitgesloten dat de macarena-vleugel van de auto's werd gehaald, en dat is nu ook gebeurd. Verstappen en Hadjar zullen dit weekend rijden met een oudere specificatie van de achtervleugel, en het is de verwachting dat dit minder problemen oplevert.

Hoe kijkt Hadjar naar deze situatie?

Veel mensen vroegen zich echter af waarom Red Bull ook de achtervleugel van Hadjar heeft vervangen. De Fransman had immers geen problemen, en het was juist zijn teamgenoot Verstappen die twee keer van de baan was gevlogen. Hadjar heeft er echter geen problemen mee, zo verklaarde hij in de paddock in Spa: "Ik denk dat ik twee raceweekenden op rij behoorlijk veel geluk heb gehad. Het had geen van ons kunnen overkomen, maar het had ons ook allebei vier keer kunnen gebeuren."

Komt het door de rijstijl van Verstappen?

Sommige kenners riepen in de afgelopen weken dat het feit dat Verstappen er wel last van had, kwam door zijn rijstijl. Hadjar rijdt minder agressief dan zijn ervaren teamgenoot, en oud-coureurs zoals Juan Pablo Montoya zagen dat als een mogelijke oorzaak van deze situatie.

Hadjar ziet het echter anders, en legt uit dat dit niet iets is waar hij trots op moet zijn. Hij heeft een heel andere mening over deze zaak: "Eerlijk gezegd is zijn probleem net zo goed mijn probleem, en we moeten dit gewoon gaan oplossen."

Wat is de stand van zaken?

Hadjar staat in de strijd om het wereldkampioenschap één plekje achter Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat op de zevende plaats met 76 WK-punten achter zijn naam, terwijl Hadjar op de achtste plaats staat met 52 punten.