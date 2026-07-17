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Hadjar verklaart waarom Verstappen wel crashte

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Hadjar verklaart waarom Verstappen wel crashte

Isack Hadjar heeft uitgelegd waarom Max Verstappen in de afgelopen twee raceweekenden wel crashte, en hij niet. Verstappen vloog in Oostenrijk en Silverstone van de baan door een probleem met zijn achtervleugel, en Red Bull heeft besloten de macarena-vleugel van beide auto's te halen. Hadjar vindt dat een logisch besluit.

Red Bull heeft voor het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps ingegrepen bij beide auto's. Na Verstappens crash in de slotfase van de Britse Grand Prix beloofde Red Bull-teambaas al dat ze de zaak tot op de bodem gingen uitzoeken. Het was niet uitgesloten dat de macarena-vleugel van de auto's werd gehaald, en dat is nu ook gebeurd. Verstappen en Hadjar zullen dit weekend rijden met een oudere specificatie van de achtervleugel, en het is de verwachting dat dit minder problemen oplevert.

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Hoe kijkt Hadjar naar deze situatie?

Veel mensen vroegen zich echter af waarom Red Bull ook de achtervleugel van Hadjar heeft vervangen. De Fransman had immers geen problemen, en het was juist zijn teamgenoot Verstappen die twee keer van de baan was gevlogen. Hadjar heeft er echter geen problemen mee, zo verklaarde hij in de paddock in Spa: "Ik denk dat ik twee raceweekenden op rij behoorlijk veel geluk heb gehad. Het had geen van ons kunnen overkomen, maar het had ons ook allebei vier keer kunnen gebeuren."

Komt het door de rijstijl van Verstappen?

Sommige kenners riepen in de afgelopen weken dat het feit dat Verstappen er wel last van had, kwam door zijn rijstijl. Hadjar rijdt minder agressief dan zijn ervaren teamgenoot, en oud-coureurs zoals Juan Pablo Montoya zagen dat als een mogelijke oorzaak van deze situatie.

Hadjar ziet het echter anders, en legt uit dat dit niet iets is waar hij trots op moet zijn. Hij heeft een heel andere mening over deze zaak: "Eerlijk gezegd is zijn probleem net zo goed mijn probleem, en we moeten dit gewoon gaan oplossen."

Wat is de stand van zaken?

Hadjar staat in de strijd om het wereldkampioenschap één plekje achter Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat op de zevende plaats met 76 WK-punten achter zijn naam, terwijl Hadjar op de achtste plaats staat met 52 punten.

Kampsie

Posts: 1.702

Hadjar verklaart hier toch helemaal niets?

  • 13
  • 17 jul 2026 - 12:33
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (7)

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  • F1jos

    Posts: 5.468

    De beslissing om de Macarena vleugels te vervangen is achter gesloten deur genomen, op voorspraak van de FIA onder het mom van de veiligheid. Onbedoeld heeft Ferrari hier profijt van.

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 12:26
    • RonHymer

      Posts: 239

      Dat is dan een mooie bijvangst voor Ferrari. Gegund ook

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 12:28
  • Kampsie

    Posts: 1.702

    Hadjar verklaart hier toch helemaal niets?

    • + 13
    • 17 jul 2026 - 12:33
    • Golf-GTI

      Posts: 1.831

      Ja wel, dat het niet aan de rijstijl van Verstappen ligt…

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 13:21
    • koppie toe

      Posts: 5.455

      Hij verklaart er geen problemen mee te hebben en dat hij geluk heeft gehad.
      Dus toch wel. ;)

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 13:24
    • Patrace

      Posts: 6.841

      Wat Koppie toe al zegt:
      Hadjar geeft aan het het hem net zo goed had kunnen overkomen, evenals dat Verstappen net zo goed geen issue had kunnen hebben.
      Het was dus geluk voor Hadjar en pech voor Verstappen. Maar het issue is een probleem voor beide coureurs, niet alleen voor Verstappen.

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 13:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.366

      En Hadjar verklaart hierdoor dat Juan Snuifmafketel het beste in een donkere, diepe, ondergrondse kerker van Chateau La Roche-en-Ardenne kan worden opgesloten, met een blok beton aan zijn enkels geketend... Dat zal hem leren!

      • + 5
      • 17 jul 2026 - 13:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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